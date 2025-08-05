এনএফএল নিউজ: এইচএস কোচিং সাসপেনশন অনুসরণ করে টেডি ব্রিজ ওয়াটারকে স্বাক্ষর করতে বুকস

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
টেডি ব্রিজওয়াটার আরেকটি এনএফএল প্রত্যাবর্তন করছে, যেমন ট্যাম্পা বে বুকানিয়ার্স জেনারেল ম্যানেজার জেসন লিচ্ট তাকে স্বাক্ষর করার দলের পরিকল্পনা নিশ্চিত করেছেন।
32 বছর বয়সী ব্রিজওয়াটার দ্বিতীয়বার যোগদানের জন্য অবসর গ্রহণের বাইরে আসছেন বেকার মেফিল্ড এবং কাইল ট্রাস্ক। লিচ্ট মঙ্গলবার সাংবাদিকদের কাছে নিশ্চিত করেছেন যে ব্রিজওয়াটার টাম্পায় ছিলেন এবং কোনও চুক্তি সরকারী না থাকলেও “উদ্দেশ্য” তাকে স্বাক্ষর করার জন্য “উদ্দেশ্য”।
“এটি সম্পর্কে আমাদের কিছু আলোচনা ছিল, এটি (কোয়ার্টারব্যাক) রুমে একটি দুর্দান্ত সংযোজন হবে, বাকেরের পক্ষে ভাল। অভিজ্ঞ গাই, স্পষ্টতই একটি স্মার্ট, হাই স্কুল কোচের নরক – সাধারণভাবে একজন কোচের নরক। তবে সেখানে অভিজ্ঞতার সম্পদ পাওয়ার জন্য কেবল একটি ভাল সংযোজন।”
লিচ্ট বলেননি যে ব্রিজওয়াটার ট্রাস্কের উপরে ব্যাকআপ হিসাবে কাজ করতে পদক্ষেপ নেবে, তবে তিনি বলেছিলেন যে প্রতিযোগিতাটি এখনও খোলা আছে।
ব্রিজওয়াটার এনএফএল -তে 10 টি মরসুম খেলেছে, মূলত এর সাথে মিনেসোটা ভাইকিংস, ২০১৪ সালের এনএফএল খসড়ার প্রথম রাউন্ডে তিনি কে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি নিউইয়র্ক জেটস, নিউ অরলিন্স সান্টস, ক্যারোলিনা প্যান্থার্স, ডেনভার ব্রোনকোস এবং মিয়ামি ডলফিনের সাথেও সময় কাটিয়েছিলেন।
২০২৩ সালে, তিনি অবসর নেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, যা তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে করেছিলেন। তিনি মিয়ামির তার প্রাক্তন উচ্চ বিদ্যালয়ে কোচিং ফুটবল অনুসরণ করতে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি গত মৌসুমে দলকে ক্লাস 3 এ স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়ে যান।
ব্রিজওয়াটার ডিসেম্বরে অবসর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ডেট্রয়েট লায়ন্সে যোগ দিতে তাদের প্লে অফ অনুসরণে। তিনি স্টার্টার হিসাবে 33-32 এবং মোট 15,120 গজ, 75 টাচডাউন, 47 ইন্টারসেপশন এবং 90.5 পাসের রেটিং রয়েছে।
গত মাসে, খেলোয়াড়দের আর্থিক সুবিধা প্রদান করার জন্য ব্রিজওয়াটারকে তার প্রাক্তন হাই স্কুল দলকে কোচিং করা থেকে স্থগিত করা হয়েছিল। তিনি এই স্থগিতাদেশটি প্রশ্ন করেছিলেন, একটি ফেসবুক পোস্টে যোগ করেছেন যে তিনি “স্ব রিপোর্ট করেছেন”। তিনি পোস্টে আরও বলেছিলেন, “আমি কোথাও যাচ্ছি না।”
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
