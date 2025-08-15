এনএফএল নিউজ: প্যাট্রিয়টসের মাইক ভ্রাবেল আরও একটি যৌথ অনুশীলনের লড়াই ভেঙে দিয়েছে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টস বৃহস্পতিবার মিনেসোটা ভাইকিংসের সাথে দলের যৌথ অনুশীলনের সময় লড়াইয়ের চেষ্টা করার পরে প্রধান কোচ মাইক ভ্রাবেল স্পষ্টতই তার জন্মদিনের খোঁচা পেয়েছিলেন।
বৃহস্পতিবার ৫০ বছর বয়সী প্রধান কোচ ভিডিওতে ছিটকে পড়ার পরে মাঠে ঝাঁকুনির মাঝখানে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলার পরে তাকে মাটিতে ছুঁড়ে মারতে পেরেছিলেন।
সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করা ভিডিও দুটি দেখিয়েছে এনএফএল হুইসেলগুলি ফুঁকানোর পরে মাটিতে স্ক্র্যাপিংয়ের খেলোয়াড়রা।
এটি দ্রুত খেলোয়াড়দের স্তূপে পরিণত হয়েছিল এবং ভ্রাবেল খুব বেশি পিছনে ছিল না।
মানুষের স্ক্র্যাম মাঠে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ভ্রাবেল মুহুর্তে প্রক্রিয়াটিতে ছিটকে গেল। লড়াইটি দ্রুত স্থির হয়ে যায় এবং কোনও আঘাতের খবর পাওয়া যায়নি।
আগের দিন মিডিয়ার সাথে কথা বললে, ভ্রাবেল আপাতদৃষ্টিতে যৌথ অনুশীলনের উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃতির জন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।
“এই অনুশীলনগুলি একটি গেমের মতো – আমরা বলেছি। এখানে উত্থান -পতন রয়েছে We
যাইহোক, বৃহস্পতিবারের অনুশীলনটি প্রথমবারের মতো ভ্রাবেল নিজেকে অনুশীলনের লড়াইয়ে জড়িত ছিল না। এই মাসের শুরুর দিকে, সাথে একটি যৌথ অনুশীলনের সময় ওয়াশিংটন কমান্ডার, ভ্রাবেল চেষ্টা করতে এবং আরও একটি লড়াই ভেঙে ফেলার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
ইএসপিএন রিপোর্ট করেছে সেই সময় ভ্রাবেল রক্তাক্ত গাল নিয়ে চলে গেলেন।
দেশপ্রেমিকরা আশা করছেন যে তারা Week সেপ্টেম্বর লাস ভেগাস রেইডারদের হোস্ট করার সময় একই তীব্রতা বহন করবে।
