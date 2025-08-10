You are Here
এনএফএল নিউজ: মাইকা পার্সনগুলিতে কাউবয়দের মালিক ক্রিপ্টিক
এনএফএল নিউজ: মাইকা পার্সনগুলিতে কাউবয়দের মালিক ক্রিপ্টিক

স্টার পাস রুশার মীখা পার্সনস এবং ডালাস কাউবয়দের মধ্যে কাহিনীটি এখনও 2025 নিয়মিত মরসুম শুরুর আগে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলতে চলেছে।

পার্সনস তার এবং সংস্থার মধ্যে চুক্তি-সম্প্রসারণ আলোচনার আশেপাশে চলাচলের অভাবের বিষয়ে আলোকপাত করার সাথে সাথে একটি বাণিজ্যের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। পার্সনস এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশের পর থেকে দলের মালিক জেরি জোন্স খুব বেশি কুঁচকে উঠেনি।

ডালাস কাউবয়েস ডিফেন্সিভ এন্ড মাইকা পার্সনস, ক্যালিফোর্নিয়ার অক্সনার্ডের রিভার রিজ ফিল্ডসে প্রশিক্ষণ শিবিরে, 26 জুলাই, 2025 এ। (কির্বি লি/ইমেজন ইমেজ)

জোন্সকে শনিবার একটি রেডিও সাক্ষাত্কারে পার্সনের স্ট্যাটাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

জোনস বলেছিলেন, “তিনি আকারে কাজ করছেন, এবং দুর্দান্ত বোধ করছেন এবং তাই সব ভাল, এবং আমার কোনও মন্তব্য করার মতো কিছু নেই,” আমি আনন্দিত, “জোনস বলেছিলেন 105.3 ফ্যান

পার্সনস সম্ভবত ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনসের মাইলস গ্যারেটের মতো একই পরিসরে বেতন দেওয়ার চেষ্টা করবেন, যিনি ১ 160০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের চার বছরের চুক্তি পেয়েছিলেন, বা পিটসবার্গ স্টিলার্সের টিজে ওয়াট, যিনি তিন বছরের চুক্তিতে $ 123 মিলিয়ন ডলারের সম্মত হন।

চারবারের প্রো বোলারের 63 টি ক্যারিয়ার গেমসে 52.5 বস্তা এবং 256 টি ট্যাকল রয়েছে।

তিনি 1 আগস্ট একটি ব্যবসায়ের অনুরোধ করেছিলেন।

ডালাস কাউবয়েসের মালিক জেরি জোন্স 26 জুলাই, 2025 -এ ক্যালিফোর্নিয়ার অক্সনার্ডের প্রশিক্ষণ শিবিরে। (কির্বি লি/ইমেজন ইমেজ)

জাগুয়ার্সের ক্যাম লিটল নখ 70-ইয়ার্ডের মাঠের লক্ষ্য অবিশ্বাস্য পূর্বসূরী কীর্তিতে

“হ্যাঁ আমি এখানে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি দেখানোর জন্য আমি যা কিছু করতে পেরেছি তা আমি করেছি যে আমি একজন কাউবয় হতে চেয়েছিলাম এবং আমার হেলমেটে তারকাটি পরতে চাইছিলাম। আমি খেলাধুলার সেরা অনুরাগীদের সামনে খেলতে চেয়েছিলাম এবং এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (সিক) দলটিকে আবারও তৈরি করতে চেয়েছিলাম। দলটি আমার পপস এবং আমি হ্যারিসবার্গ, পিতে চোরে বড় হয়েছি,” দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি আর পোস্ট করতে চাই না।

“আমি আর আমার এজেন্ট উপস্থিত না করে দরজার আলোচনার বন্ধ করতে চাই না। আমি আর সংগঠন, আমাদের ভক্ত এবং আমার সতীর্থদের জন্য লাইনে রাখার সময় আহত হওয়ার জন্য আমার কাছে শট নেওয়া চাই না I

জোন্স পার্সন নাটকটি নিয়ে ভক্তদের “ঘুম না” বলেছে।

ডালাস কাউবয়েস ডিফেন্সিভ এন্ড মাইকা পার্সনস, বাম এবং কর্নারব্যাক ট্র্যাভন ডিগস 22 জুলাই, 2025 -এ প্রশিক্ষণ শিবিরের সময় মিডিয়ার সাথে কথা বলেছেন। (কির্বি লি/ইমেজন ইমেজ)

কেবল সময়ই বলবে যে কাউবয় এবং পার্সনরা মরসুম শুরুর আগে কোনও চুক্তিতে পৌঁছতে পারে কিনা।

রায়ান গাইডোস ফক্স নিউজ ডিজিটালের সিনিয়র সম্পাদক।



