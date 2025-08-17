এনএফএল নিউজ: রাইডার্স অ্যাশটন জ্যান্টি 49 জনের ডিফেন্ডার চালায়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
লাস ভেগাস রেইডার্স রুকি দৌড়ে অ্যাশটন জিন্টি শনিবার রাতে তার ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় পূর্বসূরী খেলায় একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এবার এটি সান ফ্রান্সিসকো 49ers এর বিপক্ষে এসেছিল।
প্রথম কোয়ার্টারে জিন্টির নম্বরটি ডাকা হয়েছিল। তিনি বলটি নিয়েছিলেন, গর্তটি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং ব্যবধানে আক্রমণ করেছিলেন। তিনি প্রথম ডাউন যাওয়ার পথে 49 জনেরও বেশি ডিফেন্ডার ডিওমোমোর লেনোয়ার দৌড়েছিলেন।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
রেইডাররা 22-19 হেরেছে এবং জিন্টি সাতটি ক্যারিতে 33 গজের জন্য ছুটে এসে একটি টাচডাউন করেছিলেন। তবে এই মুহুর্তে তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা খেলার পরে কথা বলছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে লেনোয়ারের উপর বোলিং করা তাঁর “আমি এখানে আছি” মুহুর্ত।
“অবশ্যই আজ অবশ্যই নিশ্চিত।
রেইডার্স কোয়ার্টারব্যাক জেনো স্মিথ জ্যান্টির নাটকটির প্রশংসা করেছেন।
স্মিথ বলেছিলেন, “মানুষ, এটি আমাকে যেভাবে চালাচ্ছে সেভাবেই আমাকে গুলি করে ফেলেছে।” “তিনি লোকদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, এবং তিনি যোগাযোগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন না। আমি মনে করি তিনি সত্যিই বিশেষ খেলোয়াড় হতে চলেছেন, যেমন আমি সবসময় বলেছি, এবং আমার মনে হয় তিনি সবেমাত্র কাজ চালিয়ে যেতে পেরেছেন।
চার্জার্সের কোয়ান্টিন জনস্টন র্যামস ডিফেন্সিভ ব্যাক থেকে হার্ড হিটের সাথে দৃ us ়তা ভোগ করছেন
“এমন অনেক কিছুই রয়েছে যা তিনি আরও ভাল হতে পারেন, তবে তাকে বলটি হাতে নিয়ে মহাকাশে দেখতে এবং তিনি কতটা গতিশীল, এটি দেখতে খুব ভাল লাগল।”
তৃতীয়-দীর্ঘ-দীর্ঘে জিন্টির আরও একটি রান ছিল, যা প্রধান কোচ পিট ক্যারোলের প্রধানকে পরিণত করেছিল।
“চিপ (কেলি) এর একটি কল ছিল যা তিনি তাকে একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন, বিশ্বাস করে যে তিনি এটি করতে পারেন, এবং সামনে ছেলেরা সুবিধা নিতে পারে,” ক্যারল নাটকটি সম্পর্কে বলেছিলেন। “তারা ঠিক সেখানেই ভারী পাসের ভিড় পাচ্ছে, সুতরাং আপনাকে আপনার ব্লকিং সামঞ্জস্য করতে হবে, তবে আমরা সত্যিই খুব সুন্দর কাজ করেছি। তিনি যেভাবে (জ্যান্টি) স্ক্রিমেজের লাইনটি হিট করেছেন, তিনি আপনাকে একটি অনুভূতি দিয়েছেন, এবং আমাকে সত্যিই সে সম্পর্কে গুলি করা হয়েছিল। প্রত্যেকেই তাঁর প্রথম স্পর্শডাউনটি পেয়েছিলেন, যা আমাদের সকলকে সহায়তা করে।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
রেইডার্সের মরসুমটি এখনও কিক অফ থেকে কয়েক সপ্তাহ দূরে রয়েছে, তবে গত মৌসুম থেকে শীর্ষ কলেজ ফুটবলের পিছনে দৌড়াদৌড়ি করার আশেপাশে অবশ্যই উত্তেজনা রয়েছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজ এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।