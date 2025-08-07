‘এনএফএল প্রধান কোচ সর্বকালের লিডারদের জিতেছে’ কুইজ

কোচিং থেকে এক বছর দূরে থাকার পরে, পিট ক্যারল সিয়াটেলের একটি এনএফএল সাইডলাইনে ফিরে আসছেন। এবার, এটি লাস ভেগাস রেইডারদের দর্শনার্থী প্রধান কোচ হিসাবে। যখন সিয়াটলে তার প্রথম গেমের জন্য ফিরে আসার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল – এমনকি একটি পূর্বসূরীও – ক্যারল পিএনডাব্লুতে তার দেড় দশক স্বীকার করেছিলেন এবং গেমটিতেও মনোনিবেশ করেছিলেন।
“আমি সিয়াটলে আমার সময়কে ভালবাসি, ভক্তদের এবং আমাদের সাথে দেখা লোকদের পছন্দ করতাম,” তিনি ড।
“তবে এটি আমাদের জন্য একটি খেলা। আমরা বল খেলতে যাচ্ছি।”
যা আমাদের আজ কুইজে নিয়ে আসে। ক্যারল ১৪ টি মৌসুমে সিহাকসকে কোচ করেছিলেন, ১৩7 টি গেম, দুটি এনএফসি শিরোনাম এবং একটি সুপার বাউল জিতেছিলেন। বলা হচ্ছে, আপনি কি এনএফএল প্রধান কোচদের নাম দিয়ে সবচেয়ে নিয়মিত মরসুমে জিততে পারেন?
শুভকামনা!
আপনি কি এই কুইজ পছন্দ করেছেন? ভবিষ্যতে আমাদের তৈরি করতে চান এমন কোনও কুইজ রয়েছে? আমাদের কুইজেস@ইয়ার্ডবার্কার.কম এ আপনার চিন্তাভাবনাগুলি জানতে দিন এবং আপনার ইমেলের সাথে সরাসরি পাঠানো দৈনিক কুইজগুলির জন্য আমাদের কুইজ অফ দ্য ডে নিউজলেটারে সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন!