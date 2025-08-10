You are Here
এনএফএল প্রিসন: জাগুয়ার্সের ক্যাম লিটল 70-গজ মাঠের গোলে হিট করেছে
এনএফএল প্রিসন: জাগুয়ার্সের ক্যাম লিটল 70-গজ মাঠের গোলে হিট করেছে

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স কিকার ক্যাম লিটলের কাছে 2025 নিয়মিত মরসুমের আগে প্রশিক্ষণ শিবির এবং তার প্রথম পূর্বসূরী খেলাটি প্রমাণ করার মতো কিছু ছিল না।

জগুয়ার্সের সাথে তার দ্বিতীয় মরসুমে প্রবেশ করছে। তিনি 50 গজ বা তারও বেশি পাঁচটি সহ পাঁচটি সহ তার মাঠ-লক্ষ্য প্রচেষ্টাগুলির 93.1% করেছেন। অতিরিক্ত পয়েন্টে তিনিও 100% ছিলেন।

জাগুয়ার্স প্লেস কিকার ক্যাম লিটল ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলে শনিবার, 9 আগস্ট, 2025, পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে একটি মাঠের লক্ষ্য উদযাপন করেছে। (এপি ফটো/জন রাউক্স)

শনিবার রাতে পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে লিটল তার পাটি কিছুটা দেখিয়েছিল। তিনি একটি 70-গজ মাঠের গোলের সাথে সংযুক্ত ছিলেন, এটি যদি নিয়মিত মরসুমের খেলা হয় তবে এটি রেকর্ড হত।

“এটি স্তন্যপান করে,” তিনি বলেছিলেন। “এর অর্থ আমাদের কেবল সেখানে বাইরে গিয়ে আবার এটি তৈরি করতে হবে I[জাগুয়ার্সসেনিওরেক্টরেক্টরফুটবলকমিউনিকেশনসডিওয়ালানমর্টন)অ্যান্ডিওয়াসলাইক’ডুডেডোইস্টকাউন্ট’অ্যান্ডহেসলাইক’নোইটডোসনয়’থ্যাটিসুনফর্টুনেট””[JaguarsseniordirectoroffootballcommunicationsDylanMorton)andIwaslike‘Dudedoesthatcount’andhewaslike’Noitdoesn’t’Thatisunfortunate”[JaguarsseniordirectoroffootballcommunicationsDylanMorton)andIwaslike‘Dudedoesthatcount’andhewaslike’Noitdoesn’t’Thatisunfortunate”

অর্ধেকটি স্টিলার্স 14-9 এর নেতৃত্ব দিয়ে শেষ হয়েছিল।

জাগুয়ার্স কিকার ক্যাম লিটল জ্যাকসনভিলে শনিবার, 9 আগস্ট, 2025, পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে তার মাঠের গোলের প্রচেষ্টা দেখছেন। (এপি ফটো/ফেলান এম। এবেনহ্যাক)

জাগুয়ার্স কোয়ার্টারব্যাক ট্রেভর লরেন্স বলেছেন, “আমি মনে করি না যে আমরা প্রথম কোয়ার্টারে 70-ইয়ার্ডারকে লাথি মারতে যাচ্ছি বা এরকম কিছু।” “তবে তাকে এটি তৈরি করতে দেখে অবিশ্বাস্য That এটি বিশাল, বিশেষত এই দুই মিনিটের ড্রিলগুলিতে। আপনি যদি তাকে 50 এর কাছে পেতে পারেন তবে আপনি সত্যিই একটি ভাল শট পেয়েছেন। এরকম একটি লোক থাকা একটি অস্ত্র।”

স্টিলাররা খেলাটি জিতেছে, 31-25।

প্রাক্তন বাল্টিমোর রেভেনস কিকার জাস্টিন টাকার 2021 সালে ডেট্রয়েট লায়ন্সের বিপক্ষে 66-ইয়ার্ডের মাঠের গোলের সাথে এনএফএল চিহ্ন রয়েছে। আটটি লাথি নিয়মিত মরসুমে 70-ইয়ার্ডারের চেষ্টা করেছে এবং তাদের সমস্ত ব্যর্থ হয়েছে।

জাগুয়ার্সের প্রধান কোচ লিয়াম কোয়েন জ্যাকসনভিলে শনিবার, 9 আগস্ট, 2025, পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে প্রিসন গেমের পরে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য রাখেন। (এপি ফটো/জন রাউক্স)

“রেকর্ডটি সম্পর্কে চাপ দিন না। এটি শেষ 70 গজ হবে না,” এক্স এ লিটল যোগ করা হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।

