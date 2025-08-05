You are Here
‘এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দ্বারা’ রুকি পাসিং-ইয়ার্ডের নেতারা ‘কুইজ

শেষবারের মতো টেডি ব্রিজওয়াটার এনএফএল -এর নিয়মিত মরসুমে একটি পাস ফেলেছিল, তাই তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দলকে একটি রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন এবং যেহেতু তাঁর স্কোয়াডের খেলোয়াড়দের “অনিবার্য সুবিধা” দেওয়ার জন্য চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি 2024-25 নিয়মিত মরসুম শেষ হওয়ার পরে ডেট্রয়েটে যোগদানের পরে গত মৌসুমে ওয়াশিংটন কমান্ডারদের কাছে লায়ন্স প্লে অফের হেরে তিনটি স্ন্যাপও খেলেন।

তবে ট্যাম্পা বে বুকানিয়ার্স কোয়ার্টারব্যাক বাকের মেফিল্ড শুরু করার পিছনে গভীরতার সন্ধানের সাথে, ব্রিজওয়াটার জাতীয় ফুটবল লিগে ফিরে এসেছেন।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। চোটগুলি তার কেরিয়ারটি লাইনচ্যুত করার আগে, ব্রিজওয়াটারটি দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি মিনেসোটা ভাইকিংসের কোয়ার্টারব্যাকে ভবিষ্যত হতে চলেছেন – 2,919 দিয়ে ইয়ার্ডগুলি পাসিংয়ে ভাইকিংস রুকি রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। বলা হচ্ছে, প্রতিটি এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য এক মৌসুমে সর্বাধিক পাসিং ইয়ার্ড সহ কতগুলি রুকি কিউবি আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?

শুভকামনা!

