‘এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজি দ্বারা মোস্ট টাচডাউনস’ কুইজ

নিউইয়র্কের প্রয়াত জায়ান্টস কিংবদন্তি ফ্র্যাঙ্ক গিফফোর্ডের 95 তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা!
গিফফোর্ড ১৯৫২-64৪ সাল পর্যন্ত জায়ান্টদের হয়ে পুরো মাঠে খেলেছিলেন, আটটি প্রো বোল তৈরি করেছিলেন, চারটি অল-প্রো-উপাধি অর্জন করেছিলেন এবং ১৯৫6 সালে এনএফএল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। তিনি ৩৪ টি ক্যারিয়ারের রাশিং টাচডাউন, ৪৩ টি টাচডাউন রিসেপশনস, ১৪ টিডি পাস এবং এমনকি একটি পিক-সিক্স অর্জন করেছিলেন।
বলা হচ্ছে, আপনি কি প্রতিটি এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে নন-পাসিং টাচডাউন নেতাদের নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
