এনএফএল ব্যাপক প্লেয়ার বিভ্রান্তির পরে সল্টস নীতিটি স্পষ্ট করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
সান ফ্রান্সিসকো 49ers টাইট এন্ড জর্জ কিটল এবং প্রতিটি এনএফএল প্লেয়ারকে সর্বোপরি সল্ট গন্ধ ছাড়াই গেমডে যেতে হবে না।
কিটল রসিকতা করেছিলেন যে মঙ্গলবার সমস্ত 32 টি এনএফএল দলকে একটি মেমো প্রেরণের পরে তিনি “অবসর বিবেচনা” বিবেচনা করেছিলেন যা গেমসের সময় সাইডলাইনে গন্ধযুক্ত সল্ট ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে দেখা গেছে।
যাইহোক, এনএফএলপিএ বুধবার তার খেলোয়াড়দের কাছে একটি মেমো পাঠিয়েছে তার বিপরীতে বলে।
ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
নিষেধাজ্ঞা কেবল দলের কর্মীদের সাইডলাইন বা লকার কক্ষগুলিতে প্রাক, হাফটাইম বা গেমসের সময় গন্ধযুক্ত সল্ট এবং অন্যান্য অ্যামোনিয়া ইনহালেন্টগুলি বিতরণ করতে নিষেধ করে।
“এনএফএল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন লিগ মঙ্গলবার জারি করা মেমো সম্পর্কে সচেতন, গন্ধযুক্ত সল্ট এবং অ্যামোনিয়া ক্যাপসুলগুলির ব্যবহার সম্পর্কে,” খেলোয়াড়দের পড়ার জন্য মেমো পড়ুন, এনএফএল ডটকমের মাধ্যমে। “মেমোটি প্রেরণের আগে আমাদের এই ক্লাব নীতি পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত করা হয়নি। স্পষ্ট করে বলতে গেলে এই নীতিটি খেলোয়াড়দের এই পদার্থের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে না, বরং এটি ক্লাবগুলিকে যে কোনও রূপে সরবরাহ বা সরবরাহ করা থেকে বিরত রাখে। এনএফএল আমাদের কাছে এটি নিশ্চিত করেছে।”
49ers ‘জর্জ কিটল রসিকতা করেছেন তিনি এনএফএল মেমো গ্যালেডে বুস্টের জন্য ব্যবহার করেছেন এমন পদার্থ নিষিদ্ধ করার পরে’ অবসর বিবেচনা করেছেন ‘
এনএফএল -এর মেমো বলেছে যে দলগুলি “যে কোনও রূপে অ্যামোনিয়া সরবরাহ বা সরবরাহ করা” থেকে নিষিদ্ধ, যার মধ্যে একটি কাপে অ্যামোনিয়া ক্যাপসুল, ইনহেলার, অ্যামোনিয়া বা গন্ধযুক্ত লবণের কোনও রূপ রয়েছে।
“২০২৪ সালে, এফডিএ বাণিজ্যিকভাবে উপলভ্য অ্যামোনিয়া ইনহাল্যান্টস (এআইএস) উত্পাদনকারী সংস্থাগুলিকে, পাশাপাশি এআইএস ক্রয় এবং ব্যবহার সম্পর্কে গ্রাহকদের কাছে একটি সতর্কতা জারি করেছিল, মানসিক সতর্কতা বা উত্সাহের শক্তি উন্নত করার জন্য এআইএসের সুরক্ষা বা কার্যকারিতা সমর্থন করার প্রমাণের অভাব সম্পর্কে,” মেমো পড়েছে, “মেমো পড়েছে,” ইএসপিএন প্রতি। “এফডিএ এআই ব্যবহার থেকে সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাবগুলি উল্লেখ করেছে। এআইএস -এর কিছু স্নায়বিক লক্ষণ এবং লক্ষণগুলি মুখোশ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে কিছু সম্ভাব্য লক্ষণ রয়েছে।
“ফলস্বরূপ, এনএফএল হেড, নেক এবং স্পাইন কমিটি এনএফএল খেলার সময় কোনও উদ্দেশ্যে এআইএস ব্যবহার নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছে।”
এই প্রথম মেমোটি পড়ার পরে, কিটল বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি আর কখনও গন্ধযুক্ত সল্ট ব্যবহার করতে পারবেন না, যা অতিরিক্ত শক্তি বৃদ্ধির জন্য আক্রমণাত্মক ড্রাইভে প্রবেশের আগে তিনি নিয়মিত করেন।
এনএফএল নেটওয়ার্কে ৪৯ জনের সতীর্থ ফ্রেড ওয়ার্নারের সাক্ষাত্কারটি বিধ্বস্ত করার সময় কিটল বলেছিলেন, “আমি সত্যই এখানে একটি অভিযোগ প্রচার করতে এসেছি।” “আমাদের দল আজ একটি মেমো পেয়েছে যে গন্ধযুক্ত সল্ট এবং অ্যামোনিয়া প্যাকেটগুলি এনএফএল -তে অবৈধ করা হয়েছিল এবং আমি সারা দিন অশান্ত হয়ে পড়েছি।
“ছেলেরা, আমরা এখানে একটি মাঝের মাঠ বের করতে পেরেছি। কেউ আমাকে সাহায্য করে। কেউ ভাল ধারণা নিয়ে আসে। এটাই আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। আমার বুক থেকে এটি পেতে।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
যাইহোক, কিটল এবং লিগের বাকি অংশগুলি সেগুলি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে – তাদের কেবল তাদের নিজস্ব আনতে মনে রাখতে হবে।
ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স উপর ক্রীড়া কভারেজএবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার।