শিকাগো বিয়ার্স কোয়ার্টারব্যাক কালেব উইলিয়ামস তার প্রথম প্রিসন গেমটি সাইডলাইনগুলি থেকে দেখার জন্য ব্যয় করেছিলেন। তবে সামগ্রিকভাবে এই অপরাধ থেকে শিবিরে কিছু লড়াইয়ের পরে, নতুন প্রধান কোচ বেন জনসন গণমাধ্যমকে বলেছেন, “ সবাই খেলতে চলেছে,”বাফেলোর বিরুদ্ধে তাদের আসন্ন পূর্বসূরী প্রতিযোগিতায়।
গত মৌসুমে উইন্ডি সিটিতে উইলিয়ামস এবং কোংয়ের পক্ষে এটি প্রথম মৌসুম ছিল, যিনি এনএফএল-সর্বাধিক 68 টি বস্তা সমর্পণ করতে গিয়ে 5-12 গিয়েছিলেন।
জনসন উইলিয়ামসের দ্বিতীয় এনএফএল মৌসুমে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার মূল বিষয় হিসাবে যা দেখছেন তা প্রকাশ করেছিলেন।
তিনি বলেন, “আমি এই চিন্তার সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছি যে রেপস, রেপস, রেপস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,” তিনি বলেছিলেন।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। দুর্বল রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও, উইলিয়ামস এখনও তার ছদ্মবেশী প্রচারণায় শক্তিশালী উত্তীর্ণ সংখ্যা রেখেছিলেন, 3,541 গজ এবং 20 টি টাচডাউনকে ছয়টি ইন্টারসেপশনে ফেলে দিয়েছেন। বলা হচ্ছে, আপনি কি এনএফএল কোয়ার্টারব্যাকগুলি তাদের ছদ্মবেশী মরসুমে সর্বাধিক পাসিং ইয়ার্ডের নাম দিতে পারেন?
শুভকামনা!
