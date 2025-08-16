এনএফএল শীর্ষ 100 40-31 প্রকাশিত: কে খুব বেশি এবং কে খুব কম?

যেমন এনএফএল নেটওয়ার্কের শীর্ষ 100 খেলোয়াড় ২০২৫ সালের কাউন্টডাউন অব্যাহত রয়েছে, ৪০ থেকে ৩১ থেকে ৩১ তম স্থানে থাকা খেলোয়াড়রা প্রচুর বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, বিশেষত তাদের আপ-আগত তারা এবং প্রতিষ্ঠিত প্রবীণদের মিশ্রণের কারণে।
- 40। রোকান স্মিথ, এলবি, বাল্টিমোর রেভেনস
- 39। সিজে স্ট্রাউড, কিউবি, হিউস্টন টেক্সানস
- 38। নিক বোনিটো, এলবি, ডেনভার ব্রোনকোস
- 37। ট্র্যাভিস কেলস, তে, কানসাস সিটি চিফস
- 36। মাইকা পার্সনস, এজ, ডালাস কাউবয়
- 35। সিডি মেষশাবক, ডাব্লুআর, ডালাস কাউবয়
- 34। বুদা বাকের, এস, অ্যারিজোনা কার্ডিনালস
- 33। জোশ জ্যাকবস, আরবি, গ্রিন বে প্যাকার্স
- 32। নিকো কলিন্স, ডাব্লুআর, হিউস্টন টেক্সানস
- 31। জর্জ কিটল, তে, সান ফ্রান্সিসকো 49ers
খুব উচ্চ
সিজে স্ট্রাউড, নং 39
স্ট্রাউডের তার ছদ্মবেশী মৌসুমে একটি স্ট্যান্ডআউট বছর ছিল, তবে টেক্সানস অপরাধে বিভিন্ন সমস্যার কারণে স্ট্রাউড পরিসংখ্যানগতভাবে ২০২৪ সালে হ্রাস পেয়েছিল। যদিও তার পতন মূলত বাহ্যিক সমস্যার কারণে, 39 নম্বরে তার র্যাঙ্কিং কিছুটা বেশি অনুভূত হয়। অন্যান্য কোয়ার্টারব্যাক যেমন বাকের মেফিল্ড (50), জাস্টিন হারবার্ট (56) এবং ম্যাথিউ স্টাফোর্ড (59) সমস্তই আরও ভাল asons তু থাকা সত্ত্বেও স্ট্রাউডের চেয়ে কম স্থান পেয়েছে।
ট্র্যাভিস কেলস, নং 37
ফিউচার হল অফ ফেমার এখনও গেমের দিন একটি নৃশংস কভার আসছে, তবে ফাদার টাইম সত্যই অপরাজিত। এবং কেলসের ক্ষেত্রে, ২০১৫ সালের পর থেকে ২০২৪ সালের তার সবচেয়ে খারাপ মরসুম ছিল Cel ট্রে ম্যাকব্রাইড (65) এর মতো অন্যান্য শক্ত প্রান্তগুলি সামনে থাকার যোগ্য কেলস 2024 মরসুমের পরে।
নিকো কলিন্স, নং 32
সুস্থ থাকাকালীন কলিন্স নিঃসন্দেহে অন্যতম সেরা প্রশস্ততা, তবে এটিই সমস্যা, কলিন্স ধারাবাহিকভাবে আহত হয়। 2024 সালে কলিন্স কেবল 12 টি গেমের জন্য উপযুক্ত ছিল এবং যদিও তিনি এই গেমগুলিতে প্রভাবশালী ছিলেন, তবুও সিডি ল্যাম্বের (35) উপরে একটি র্যাঙ্কিং কিছুটা চরম বোধ করে। কলিন্স শীর্ষ 50 এ একটি স্পট প্রাপ্য, কেবল মেষশাবকের মতো অভিজাত প্রশস্ততার উপরে নয়।
খুব কম
মাইকা পার্সনস, নং 36
শীর্ষ 25 এ না থাকায় পার্সনস তার অবস্থানের অন্যতম সেরা হিসাবে তার স্ট্যাটাসকে দেখে খুব মর্মাহত। চারটি গেম মিস করা সত্ত্বেও, মীখা এখনও বছরটি শেষ করে 12 বস্তাএবং তিনি ক্যারিয়ারের বছরটি গতিতে ছিলেন। মাঠে পারফরম্যান্সের চেয়ে বেশি, চোটের কারণে তার নিম্ন র্যাঙ্কিংটি আরও কিছুটা অনুভব করে।
সিডি ল্যাম্ব, নং 35
মেষশাবক শেষ গজ প্রাপ্তিতে অষ্টম 2024 সালে, ব্যাকআপ কিউবি কুপার রাশ সহ অর্ধ মৌসুমের জন্য খেলা সত্ত্বেও। ল্যাম্বও গত মৌসুমে দুটি খেলা মিস করেছে, এবং যদি তিনি এই দুটি গেম খেলেন তবে সম্ভবত তিনি মোট প্রাপ্তি ইয়ার্ডে শীর্ষ পাঁচটি স্থান অর্জন করতে পারেন। পার্সনের মতো মেষশাবকও এই তালিকায় অনেক বেশি হওয়ার দাবিদার।
জর্জ কিটল, নং 31
এনএফএল -এর সেরা টাইট এন্ড হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য কিটলের দৃ ag ় যুক্তি রয়েছে। র্যাঙ্কিংকে কী বিভ্রান্ত করে তোলে তা হ’ল কিটল তার কেরিয়ারে তার সেরা বছরগুলির মধ্যে একটি (1,106 গজ এবং আটটি টিডি -র জন্য 78 টি ক্যাচ) থেকে আসছেন, তবে তিনি কোনওভাবে র্যাঙ্কিংয়ে 17 টি দাগ পড়েছিলেন। লিগের সেরাগুলির মধ্যে কিটল সহজেই শীর্ষ 20 এ স্থান অর্জনের দাবিদার।