‘এনএফএল 100-টাচডাউন ক্লাব’ কুইজ

সুপার বাউল XVII চ্যাম্পিয়ন এবং এমভিপি, হল-অফ-ফেমার এবং ওয়াশিংটন কমান্ডারদের কিংবদন্তি জন “ডিজেল,” রিগিন্সকে 76 তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা!
রিগিনস ওয়াশিংটন ব্যাকফিল্ডে নয়টি মরসুমে একটি শক্তি ছিল, বলটি 1,988 বার 7,472 গজ এবং 79 টাচডাউনগুলির জন্য বহন করেছিল। ১৯৮২ সালের নিয়মিত মরসুমে মাত্র আটটি গেম খেলেও, তিনি এখনও এনএফএলকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন ১ 177 ক্যারি নিয়ে আরও ১৩6 টি রান দ্য সুপার বাউলের শিরোপা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি 1983 (24) এবং 1984 (14) এ ছুটে যাওয়া টাচডাউনগুলিতে এনএফএলকে নেতৃত্ব দিয়ে সেই প্রচেষ্টাটি অনুসরণ করেছিলেন।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। 28 এনএফএল খেলোয়াড় তাদের ক্যারিয়ারের সময়কালে 100 বা তার বেশি টাচডাউন করেছেন? পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনি কতজনের নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
আপনি কি এই কুইজ পছন্দ করেছেন? ভবিষ্যতে আমাদের তৈরি করতে চান এমন কোনও কুইজ রয়েছে? আমাদের কুইজেস@ইয়ার্ডবার্কার.কম এ আপনার চিন্তাভাবনাগুলি জানতে দিন এবং আপনার ইমেলের সাথে সরাসরি পাঠানো দৈনিক কুইজগুলির জন্য আমাদের কুইজ অফ দ্য ডে নিউজলেটারে সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন!