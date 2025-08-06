এনএমডিপিআরএ পেট্রোলিয়াম সেক্টরে জটিলতা, অসঙ্গতিগুলি মোকাবেলার জন্য প্রবিধানগুলিকে একত্রিত করে

মঙ্গলবার নাইজেরিয়ান মিডস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম পেট্রোলিয়াম রেগুলেটরি অথরিটি (এনএমডিপিআরএ) সেক্টরের অপারেশনাল গাইডলাইনগুলিতে অসঙ্গতি এবং জটিলতাগুলি মোকাবেলায় একটি নিয়ন্ত্রক সুরেলা প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
এজেন্সি অনুসারে এই পদক্ষেপটি জটিলতা হ্রাস করা, অসঙ্গতিগুলি নির্মূল করা এবং পেট্রোলিয়াম শিল্প আইন (পিআইএ) এর সাথে সম্মতি বাড়ানো লক্ষ্য।
মঙ্গলবার আবুজার স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ফোরামের সময় বক্তব্য, কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী, ফারুক আহমেদপ্রস্তাবিত 2025 মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম সুরক্ষা এবং পরিবেশগত বিধিমালা (সুরক্ষা এবং পরিবেশগত বিধিমালা) এজেন্সিটির পূর্বে প্রকাশিত তিনটি নিয়মকে একক নথিতে একীভূত করেছে বলে জানিয়েছে।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে বিধিগুলি মিডস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম পেট্রোলিয়াম ফি বিধিমালা 2024 সহ অন্যান্য বিদ্যমান বিধিবিধানের সাথে একত্রে কাজ করবে।
মিঃ আহমেদ, এনএমডিপিআরএ, ওগবুগো উকোহায় ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস, স্টোরেজ এবং খুচরা বিক্রয় অবকাঠামোর নির্বাহী পরিচালক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, পিআইএর ৩৩ অনুচ্ছেদে এই প্রভাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ নাইজেরিয়ার মিডস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম পেট্রোলিয়াম কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জন্য বিধিবিধান তৈরি করতে পারে।
“একীকরণ প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষের অসংখ্য বিধিবিধান নেভিগেট ও বাস্তবায়নের জটিলতা হ্রাস করতে, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং পরিবেশগত কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্ত কার্যক্রমকে, মধ্যবর্তী স্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম শিল্পে ডিকোমিশনিং এবং বিসর্জন সহ সমস্ত কার্যক্রমকে প্রবাহিত করার জন্য কর্তৃপক্ষকে সক্ষম করেছে।
“একাধিক বিধিবিধান জুড়ে অসঙ্গতি এবং পুনরাবৃত্তি দূর করুন এবং পিআইএ এবং এর সাথে আরও সম্মতি জানাতে আরও সম্মতি জানান।
মিঃ আহমেদ বলেছিলেন, “এই বিধিগুলি মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম ফি বিধিমালা সহ কর্তৃপক্ষের দ্বারা তৈরি অন্যান্য বিধিবিধানের সাথে একত্রে পড়তে হবে, ২০২৪ যা মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম ক্রিয়াকলাপের জন্য নির্ধারিত ফি সরবরাহ করে,” মিঃ আহমেদ বলেছিলেন।
এছাড়াও কথা বলতে গেলে, জোসেফ টোলোরুনসে, সেক্রেটারি/আইনী উপদেষ্টা এনএমডিপিআরএ জানিয়েছেন, মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম সুরক্ষা এবং পরিবেশগত বিধিমালা (এমডিপিএসআর) সংশোধিত একীভূত এবং মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রিমের বিধি ও ডাউনস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিমের এমডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিমের এমডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিমের বিধিগুলি বাতিল করেছে প্রবিধান 2023।
আরও পড়ুন: লাসা জ্বর: নাইজেরিয়া 155 মৃত্যুর মৃত্যুর হার হিসাবে রেকর্ড করেছে 2024-এনসিডিসি
মিঃ টোলোরুনস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এমডিপিএসআর মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম অপারেশনগুলির সময় সুরক্ষা এবং পরিবেশগত মানগুলি পর্যবেক্ষণ করে, নাইজেরিয়ান মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম অপারেশনগুলিতে সুরক্ষা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য অনুশীলনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম থেকে উত্থিত নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবগুলির পুনর্বাসন বা পরিচালনা নিশ্চিত করে।
“এই বিধিগুলি প্রয়োগ করে যাদের কাছে লাইসেন্সধারীদের এবং অনুমতিধারীদের দায়িত্ব পালনের রূপরেখা, মিডস্ট্রিম এবং ডাউন স্ট্রিম পেট্রোলিয়াম অপারেশনগুলির জন্য একটি ডিকোমিশনিং এবং বিসর্জন তহবিল প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ বিধিগুলি নির্ধারণ করে এবং তহবিলের প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয়তা সরবরাহ করে।
“আমরা কেন একীভূত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার কারণটি মূলত কারণ আমরা একটি একক নিয়ন্ত্রণ রাখতে চাই। যাতে এটি উল্লেখ করা সহজ হবে এবং ব্যবসা করার জন্যও সহজ হবে,” তিনি বলেছিলেন।