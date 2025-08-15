You are Here
এনএসসিডিসি শনিবারের উপ-নির্বাচনের জন্য 20,850 জন কর্মী স্থাপন করেছে
এনএসসিডিসি শনিবারের উপ-নির্বাচনের জন্য 20,850 জন কর্মী স্থাপন করেছে

নাইজেরিয়া সিকিউরিটি অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স কর্পস (এনএসসিডিসি) ১২ টি রাজ্য জুড়ে ১ 16 টি নির্বাচনী এলাকাগুলিতে শনিবারের উপ-নির্বাচনের সময় নিরাপত্তা সরবরাহ ও সমালোচনামূলক জাতীয় সম্পদ সুরক্ষার জন্য ২০,৮৫০ জন কর্মী মোতায়েন করেছে।

শুক্রবার আবুজাতে এক বিবৃতিতে এনএসসিডিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা, ম্যাগনেমাসবলেছে যে কর্পস এর কমান্ড্যান্ট-জেনারেল কর্তৃক মোতায়েনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, আহমেদ অডি।

তাঁর মতে, কর্মীদের একটি হিচ-মুক্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়া গ্যারান্টি, নির্বাচনের উপকরণ সুরক্ষা, কর্মকর্তাদের সুরক্ষা এবং নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর সহযোগিতায় অনুশীলনটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য একত্রিত করা হয়েছিল, যা নির্বাচনের সুরক্ষার জন্য প্রধান সংস্থা হিসাবে কাজ করে।

স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশন (আইএনইসি) দ্বারা পরিচালিত উপ-নির্বাচনগুলি আনামব্রা, এডো, জিগাওয়া, কাদুনা, ওগুন, ওও, তারাবা, কোগি, কানো, নাইজার এবং অন্যান্য আক্রান্ত রাষ্ট্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে।

“আপনাকে এখানে আনামব্রা, এডো, জিগাওয়া, কাদুনা, ওগুন, ওও, তারাবা, কোগি, কানো, নাইজার এবং সমস্ত রাজ্যের মধ্যে প্রাসঙ্গিক বোন সুরক্ষা সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় কাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যেখানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে,” অডি 12 টি রাজ্য কমান্ডারদের নির্দেশনা দিয়েছেন।

কমান্ড্যান্ট-জেনারেল অফিসারদের পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে, নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকারকে সম্মান করতে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তিনি যোগ্য ভোটারদের তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ম্যাসে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

“আমরা ভোটারদের তাদের ভোটাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের প্রতীক হিসাবে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাই”অডি বলল।

