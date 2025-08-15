এনএস নিখোঁজ বাচ্চাদের: লিলি এবং জ্যাক সুলিভান সম্পর্কে চিহ্নগুলি পিক্টু কাউন্টির চারপাশে পপ আপ

প্রায় চার মাস আগে, লিলি সুলিভান (,) এবং তার ভাই জ্যাক সুলিভান (৪) এনএস এর ল্যান্ডসডাউন স্টেশনের ছোট্ট, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের বাসা থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন
বৃহস্পতিবার গ্লোবাল নিউজের এক বিবৃতিতে, আরসিএমপি বলেছে যে “লিলি এবং জ্যাক সুলিভানের নিখোঁজ হওয়ার সাথে সম্পর্কিত নিবিড় তদন্তমূলক কাজ চলছে এবং টিপসগুলি অব্যাহত রয়েছে – আমাদের এখন 700০০ এরও বেশি – এবং উত্তর -পূর্ব নোভা মেজর ক্রাইম ইউনিটের একটি উত্সর্গীকৃত দল দ্বারা কানাডা জুড়ে এজেন্সিগুলির সহায়তায় মূল্যায়ন ও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
এই প্রথম নয় যে দূরবর্তী অঞ্চলটি জাতীয় স্পটলাইটটি এতে জ্বলজ্বল করেছে।
পিকচারু কাউন্টি জেলা 7 কাউন্সিলর ডোনাল্ড পার্কার বলেছেন, “আমাদের অতীতে এটি ছিল – একটি ভিন্ন বিপর্যয় – ওয়েস্ট্রে বিপর্যয়, এবং প্রত্যেকে সেখানে আমাদের উপর নেমেছিল এবং এটি আমরা চাই এমন কিছু নয়,” “তবে এক্ষেত্রে যখন দু’জন ছোটরা এই শিশুদের সন্ধানের জন্য প্রত্যেকেই সত্যিই আগ্রহী হয়ে যায়, তাই তারা তাদের ঘরে নিরাপদে এবং সুরক্ষিত করে।
“এটি সম্প্রদায়ের উপর অবিশ্বাস্যভাবে কঠোর এবং পরিবারের পক্ষে আরও কঠোর।”
কেন্ট কার্বেটের পরিবার প্রজন্ম ধরে পিকচারু কাউন্টিতে বসবাস করেছেন।
নিখোঁজ ভাইবোনদের সন্ধান অব্যাহত থাকায় তিনি অনুভব করেছিলেন যে সুলিভানদের গল্পটি মানুষের মনে রাখার জন্য তাকে কিছু করতে হবে।
“আমি অ্যাডভোকেট প্রিন্টিংয়ের কাছে পৌঁছেছি এবং আমি বলেছিলাম যে আমরা কিছু নির্বাচন-স্টাইলের লক্ষণ তৈরি করার বিষয়ে একটি চুক্তি চাই এবং আমরা সেখান থেকে চলে এসেছি,” কার্বেট ব্যাখ্যা করেছিলেন।
গত সপ্তাহে, তিনি এবং একদল সমমনা লোকেরা অনুসন্ধান এবং উদ্ধার প্রচেষ্টা এবং আরও সচেতনতার উপকরণগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়া প্রতিটি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সাথে সাইন অর্ডার নিচ্ছেন।
লিলি এবং জ্যাক সুলিভানের পরিবারের সদস্যরাও তাদের লনের জন্য লক্ষণগুলি অর্ডার করেছেন।
কর্পেট বলেছিলেন, “প্রতিদিন এই বাচ্চাদের সম্পর্কে যত বেশি লোক চিন্তাভাবনা করে, তাদের আরও বেশি সুযোগ হবে যে আমরা তাদের বাড়িতে আনতে সক্ষম হব,” কার্বেট বলেছিলেন।
লিলি এবং জ্যাক সুলিভানের বাবা-মা তাদের 2 মে নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়েছেন, প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত করে যে তারা সকালে তাদের বাড়ি থেকে দূরে চলে গেছে, যা একটি প্রত্যন্ত, ভারী-কাঠের অঞ্চলে অবস্থিত।
তবে কার্বেট বলেছিলেন যে সম্প্রদায়টি এখনও আশা প্রকাশ করছে।
“তারা এখন পিক্টু কাউন্টির সন্তান,” তিনি বলেছিলেন। “এবং লোকেরা কী ঘটেছে তা জানতে হবে।”
আরসিএমপি বলেছে যে তারা ল্যানসডাউন স্টেশন এবং আশেপাশের অঞ্চলগুলি ক্যানভাস করে প্রাপ্ত প্রায় 5,000 টি ভিডিও ফাইল পর্যালোচনা করেছে। মে মাসে, পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে তাদের কাছে ভিডিও প্রমাণ রয়েছে যা তাদের পরিবারের সাথে তাদের পরিবারের সাথে নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন দেখিয়েছিল।
আরসিএমপি আরও বলেছে যে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে 60০ টিরও বেশি লোকের সাক্ষাত্কার নিয়েছে এবং কিছু পলিগ্রাফ পরীক্ষা দিয়েছে। শিশুদের সৎ বাবা ড্যানিয়েল মার্টেল গ্লোবাল নিউজকে বলেছেন যে তিনি একটি পরীক্ষা করেছেন।
শিশুদের নিখোঁজ হওয়া প্রদেশের প্রধান অমীমাংসিত অপরাধ প্রোগ্রামে যুক্ত করা হয়েছিল, যা মামলার তথ্যের জন্য $ 150,000 অবধি পুরষ্কার দেয়।
তথ্য সহ যে কেউ উত্তর-পূর্ব নোভা আরসিএমপি মেজর ক্রাইম ইউনিটকে 902-896-5060 নম্বরে কল করতে পারে বা ক্রাইম স্টপার্সের মাধ্যমে বেনামে একটি টিপ জমা দিতে পারে।
– গ্লোবাল নিউজ ‘রেবেকা লাউ থেকে ফাইল সহ
