এনওয়াইসি অফিস সতর্কতা ছাড়াই মুখের স্বীকৃতি স্ক্যানগুলি জোর করে শ্রমিকদের অন্ধ করে দেয়

তারা তাদের ক্লোজ-আপের জন্য প্রস্তুত নয়।
একটি পোশাক জেলা পোশাক সংস্থা শ্রমিকদের অ্যাক্সেসের জন্য মুখের স্বীকৃতি স্ক্যানগুলিতে জমা দিতে বাধ্য করছে, এই ম্যান্ডেটটিকে “আক্রমণাত্মক” হিসাবে ছিঁড়ে ফেলেছিল এবং তাদের বায়োমেট্রিক ডেটা কীভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
আইজাক মরিস লিমিটেডের কর্মচারীরা-একটি মিডটাউন অ্যাপারেল সংস্থা যা ডিজনির মতো ব্র্যান্ড এবং লেডি গাগার মতো শিল্পীদের জন্য লাইসেন্সযুক্ত পণ্যদ্রব্য তৈরি করে-তাদের আইটি বিভাগের কাছ থেকে গত সপ্তাহে একটি চমকপ্রদ ইমেল পেয়েছিল যে পুরানো সোয়াইপ-কার্ড এন্ট্রি সিস্টেমটি মুখের স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে, সিমরান ভ্যাটিয়া, একটি ব্র্যান্ড লাইসেন্সিং টেকনোলজিস্টকে বলেছেন।
কর্মীদের বলা হয়েছিল যে কেউ শীঘ্রই তাদের মুখের “একটি স্ক্যান ক্যাপচার” করতে আসবে, বার্তায় বলা হয়েছে।
কোনও আপডেটেড নীতি ছিল না, কোনও সম্মতি ফর্ম ছিল না এবং ব্যতিক্রম ছিল না-পরিবর্তনটি আসছে এমন একটি প্রধান-আপ, ভাটিয়া (২ 27) বলেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছেন, একমাত্র বিকল্প উল্লেখ করা হয়েছে, দরজায় একটি সংখ্যার কোড প্রবেশ করছিল, যা বেশিরভাগ লোকেরা দ্রুত স্ক্যানের চেয়ে “কম সুবিধাজনক” বলে মনে করে।
আর একজন কর্মচারী, যিনি নাম প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, বলেছেন যে এই পরিবর্তনটি “গোপনীয়তার মোট আক্রমণ” বলে মনে হয়েছিল।
“আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছুও করি না … কর্মচারীদের হয়রানি করা ছাড়া অন্য কোনও করার আক্ষরিক কোনও কারণ নেই,” তারা আরও যোগ করেছেন যে কর্মচারীরা মূলত প্রশাসনিক ভূমিকা, গ্রাহক পরিষেবা এবং মৌলিক ক্রিয়াকলাপে কাজ করে এবং মুখের স্বীকৃতি হঠাৎ কেন প্রয়োজনীয় তা বুঝতে পারে না।
ভাটিয়া জানিয়েছেন, ক্যামেরা এবং সফ্টওয়্যার ইতিমধ্যে লবিতে এবং পরীক্ষার মোডে ইনস্টল করা আছে, সিস্টেমটি পরের সপ্তাহে লাইভ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, ভাটিয়া জানিয়েছেন।
ভাটিয়া বলেছিলেন যে তিনি এবং তার সহকর্মীরা তাদের বায়োমেট্রিক ডেটা কতক্ষণ সংরক্ষণ করা হবে, কে এটি অ্যাক্সেস করতে পারে এবং কোন সুরক্ষা অননুমোদিত ব্যবহার রোধ করবে সে সম্পর্কে উত্তর চান।
“কেউ কি আমাদের পক্ষ থেকে অ্যাক্সেস পেতে আমাদের মুখের ডেটা বা এন্ট্রি কোডগুলি ব্যবহার করতে পারে?” তিনি জিজ্ঞাসা। “কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আমাদের মুখের ডেটা প্রচার, পুনর্নির্মাণ বা হেরফের করা যেতে পারে।”
আইএমএল মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।
হঠাৎ রোলআউট নজরদারি বিশেষজ্ঞদের জন্য লাল পতাকা উত্থাপন করে।
নজরদারি প্রযুক্তি তদারকি প্রকল্পের নির্বাহী পরিচালক অ্যালবার্ট ফক্স কাহান পোস্টকে বলেছেন, “এটি কেবল ভয়ঙ্কর নয় It এটি অবৈধ হতে পারে।” “নিউইয়র্ক আইন ইতিমধ্যে কর্মীদের আঙুলের ছাপকে বাধ্য করেছে। ফেসিয়াল স্বীকৃতি কার্যকরভাবে আপনার মুখের একটি আঙুলের ছাপ তৈরি করছে।”
সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে ঝুঁকিগুলি অফিসের বাইরে চলে যায় এবং কর্মক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক প্রযুক্তির বিস্তৃত এবং মূলত অনিয়ন্ত্রিত, রোলআউটের অংশ, সাইবারসিকিউরিটি বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন।
“ফেসিয়াল স্ক্যানগুলি অপরিবর্তনীয়। একবার আপস করা হলে তাদের পরিবর্তন করা যায় না,” চেক পয়েন্ট সফটওয়্যার টেকনোলজিসের গ্লোবাল চ্যানেল এবং এমএসপি -র প্রধান ডেভ মিস্টার বলেছেন। “যদি এই ডেটা লঙ্ঘন করা হয় … পরিণতিগুলি কর্মক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত হতে পারে।”
ক সাম্প্রতিক এক্সপ্রেসভিপিএন সমীক্ষা মার্কিন নিয়োগকর্তাদের মধ্যে% 67% এখন ফেসিয়াল রিকগনিশন এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানের মতো বায়োমেট্রিক ট্র্যাকিং ব্যবহার করে।
গুগলের ওয়াশিংটন ক্যাম্পাসে শ্রমিকরা মুখের স্ক্যান করা বিল্ডিং এন্ট্রি সময়ে, যখন ইন্টেল অনুরূপ সিস্টেমগুলি ব্যবহার করে হাজার হাজার কর্মচারী স্ক্যান করুন দেশব্যাপী সাইটে।
কর্মক্ষেত্রের বায়োমেট্রিক নজরদারিটির অন্যতম বৃহত্তম ব্যবহারকারী অ্যামাজন একটির মুখোমুখি হচ্ছে এর গো স্টোরগুলিতে ক্লাস-অ্যাকশন স্যুট বায়োমেট্রিক সতর্কতা ছাড়াই খেজুর এবং দেহ-আকৃতির ডেটা সংগ্রহের জন্য। গুদাম কর্মী এবং ডেলিভারি ড্রাইভারদের পর্যবেক্ষণ করতে মুখের স্বীকৃতি ব্যবহারের জন্য খুচরা জায়ান্টও আগুনে পড়েছে, কাহান জানিয়েছেন।
গোপনীয়তা উকিলরা সতর্ক করে এই সরঞ্জামগুলি সুবিধাজনক হিসাবে বিক্রি হয় তবে প্রায়শই নজরদারি হিসাবে দ্বিগুণ হয়, বিশেষত যখন সম্মতি অস্পষ্ট থাকে।
কাহান বলেছিলেন, “আমরা দেখেছি নিয়োগকর্তারা চাকরিতে কর্মচারীদের আন্দোলন নিরীক্ষণের জন্য বায়োমেট্রিক ট্র্যাকিং অবিশ্বাস্যভাবে আক্রমণাত্মকভাবে ব্যবহার করে,” কাহান বলেছিলেন। “দ্বিতীয়টির মধ্যে তাদের ক্রিয়াকলাপের স্তরটি ভেঙে ফেলা, তারা কোথায় যায় তা ট্র্যাক করে, কোনও কাজে তাদের সময়কে পুলিশ করে। কখনও কখনও তারা তাদের কর্মীদের অবহিত না করেই এটি ব্যবহার করে।”
নিউইয়র্কে শ্রমিকদের জন্য গোপনীয়তা সুরক্ষা ন্যূনতম, বিশেষত ইলিনয়ের মতো রাজ্যের তুলনায়, যার জন্য অবহিত সম্মতি প্রয়োজন এবং বায়োমেট্রিক ডেটা কীভাবে সংরক্ষণ করা হয় তা সীমাবদ্ধ করে।
নিউইয়র্ক সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের সিনিয়র গোপনীয়তা ও প্রযুক্তি কৌশলবিদ ড্যানিয়েল শোয়ার্জ বলেছেন, “এটি এই মুহুর্তে কেবল একটি বন্য পশ্চিম,” উল্লেখ করেছেন যে নিউইয়র্কের বায়োমেট্রিক নজরদারি থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার কোনও রাজ্যব্যাপী আইন নেই।
একটি সিটি কাউন্সিল বিল 2024 সালে পরিচিত – ইন্ট্রো 217 – এনওয়াইসির বেশিরভাগ বেসরকারী নিয়োগকারীদের কর্মীদের ট্র্যাক করার জন্য ফেসিয়াল স্বীকৃতি ব্যবহার থেকে নিষিদ্ধ করবে। এই পদক্ষেপের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন রয়েছে তবে এখনও একটি ভোটে আনা হয়নি, কাহান পোস্টকে জানিয়েছেন।
কাহান বলেছিলেন, “আপনার ফোনটি আনলক করতে আপনার মুখটি ব্যবহার করার এবং আপনার নিয়োগকর্তাকে ট্র্যাকিংয়ের সরঞ্জাম হিসাবে ব্যবহার করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।”