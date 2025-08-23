এনওয়াইসি মেয়র দৌড়ের মধ্যে, ইহুদি বিদ্যালয়ের বাবা -মাকে ভোটার নিবন্ধনের প্রমাণ দেখাতে হবে

জেটিএ – ব্রুকলিনের একটি বৃহত অর্থোডক্স ইহুদি স্কুলগুলি নতুন স্কুল বছর শুরুর আগে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হওয়ার জন্য পিতামাতাদের প্রয়োজন হচ্ছে – একটি অভূতপূর্ব নীতিতে যা ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক এবং ইস্রায়েলের সমালোচক হিসাবে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জাতির নেতৃত্ব দেয়।
এই সপ্তাহে পরিবারগুলিকে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে, নগরীর সিরিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহ নাগরিক ব্যস্ততা এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে সুরক্ষার উপায় হিসাবে প্রয়োজনীয়তাটি তৈরি করেছিলেন।
“আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের অভিভাবক সংস্থা বুঝতে পারে যে এই নীতিটি আমাদের স্কুলের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আমাদের সম্প্রদায়কে প্রতিদিন প্রভাবিত করে এমন নীতিগুলি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের স্কুলের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে এবং প্রতিফলিত করে,” চিঠিতে বলা হয়েছে। “ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধকরণ আমাদের যিশিভট এবং আমাদের বিস্তৃত সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত রক্ষার দিকে একটি ছোট তবে সমালোচনামূলক পদক্ষেপ।”
নীতিটি কীভাবে কার্যকর করা হবে বা কেন এখন এটি চালু করা হয়েছিল সে সম্পর্কে স্কুল কর্মকর্তারা ইহুদি টেলিগ্রাফিক এজেন্সির প্রশ্নের জবাব দেয়নি।
তবে এই পদক্ষেপটি প্যালেস্তিনিপন্থী ও ইস্রায়েলবিরোধী মতামতের গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টরুনার জোহরান মামদানির নির্বাচনের জয়ের সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়া বলে মনে হচ্ছে, যিনি শহরের ডানপন্থী ও অর্থোডক্স ইহুদিদের দ্বারা ভয় ও বিরোধিতা করেছেন।
নিউইয়র্ক সিটির সেফার্ডিক ইহুদি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল দক্ষিণ ব্রুকলিনের গ্রাভসেন্ড বিভাগে অবস্থিত ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহ। অঞ্চলটি গত বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে মূলত ভোট দিয়েছে; ডেমোক্র্যাটদের হিসাবে নিবন্ধিতদের মধ্যে যারা জুনের মেয়র প্রাথমিকের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর পক্ষে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ কাস্ট ব্যালট, যিনি মমদানির পিছনে একটি স্বাধীন কিন্তু পিছিয়ে থাকা বিডকে মাউন্ট করছেন। (আগত, এরিক অ্যাডামস প্রাথমিকটিতে চলেনি তবে নভেম্বরে চলমান রয়েছে, যেমন একজন রিপাবলিকান, কার্টিস স্লিওয়া।)
বিদ্যালয়ের নতুন নীতির পিছনে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হলেন স্থানীয় রাজনীতিবিদ জো কোহেন-সাবান। কোহেন-সাবান, যিনি নিউ ইয়র্কারদের মমদানির বিরোধিতা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন, তিনি ব্রুকলিনের একজন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কর্মকর্তা এবং রাজ্য সেন স্যাম সাটনের চিফ অফ স্টাফ, যিনি গ্রাভসেন্ড অন্তর্ভুক্ত একটি জেলায় সমাবেশের জন্য সাম্প্রতিক বিডকে সংক্ষিপ্তভাবে হারিয়েছেন। কোনও সাক্ষাত্কার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়ার পরে তিনি অনুসরণ করেননি।
সিরিয়ার ইহুদি সম্প্রদায়ের ৫০ টি রাব্বির মধ্যে ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রয়েছেন, তিনি সম্প্রতি মেয়র নির্বাচনের অস্তিত্বের অংশকে সংযুক্ত করে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন।
“এই নভেম্বরে ইহুদি সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যায় ভোট দেয় তা নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি সাংগঠনিক প্রচেষ্টার অংশ বলে মনে হচ্ছে, বিশেষত জোহরান মামদানিকে মেয়র হিসাবে রাখার অনুভূত হুমকির আলোকে,” নিউইয়র্ক আইন স্কুলের অধ্যাপক জেফ্রি এম উইস বলেছেন, যিনি নির্বাচন আইনে বিশেষী।
উইস বলেছিলেন যে বেসরকারী বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অভিনয় করা অর্থোডক্স ভোটারদের ভোটদানের প্রচেষ্টার জন্য একটি “স্মার্ট পদক্ষেপ” এবং এটিকে “একটি নতুন এবং অনন্য ধারণা” বলে অভিহিত করে।
ফেডারেল এবং রাষ্ট্রীয় আইন অন্যকে ভোট দেওয়ার জন্য যে কাউকে ভোট দেওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং পাবলিক স্কুলগুলি সম্ভবত ভোটার নিবন্ধনে তালিকাভুক্তির শর্ত করতে পারে না, তবে বেসরকারী বিদ্যালয়ের এই জাতীয় প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের স্বাধীনতা রয়েছে, আইন বিশেষজ্ঞদের মতে।
নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবিধানিক আইনের অধ্যাপক স্যামুয়েল ইসাকারফ বলেছেন, “এটি ভাল ধারণা বা নাও হতে পারে, তবে এখানে কোনও আইনী সমস্যা নেই।” “রাজ্য এভাবে তাদের বাধ্য করতে পারেনি তবে বেসরকারী বিদ্যালয়ের মতো বেসরকারী সংস্থাগুলি তাদের ইচ্ছামতো করতে পারে।”
ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহর নীতি কার্যকর করার স্বাধীনতা নিখুঁত নয়। এটি পিতামাতার রাজনৈতিক দলের পছন্দের উপর তালিকাভুক্তির শর্ত করতে পারে না, নির্দিষ্ট প্রার্থীদের প্রতি তাদের ভোট চালায় বা ভোট দিতে অস্বীকার করার জন্য তাদের শাস্তি দিতে পারে না।
“তাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তবে যদি এটি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক, ন্যায্য, অ-বৈষম্যমূলক পদ্ধতিতে করা হয় তবে আমি মনে করি যে স্কুলটি কোনও ধরণের আইনী চ্যালেঞ্জ সহ্য করতে পারে,” উইস বলেছিলেন।
নিউইয়র্ক স্টেট বোর্ড অফ নির্বাচন বলেছে যে এটি ওজন করতে পারে না।
“নিউইয়র্ক রাজ্য নির্বাচন আইন এই নির্দিষ্ট ইস্যুতে সরাসরি কথা বলে না,” মুখপাত্র ক্যাথলিন ম্যাকগ্রা একটি ইমেইলে বলেছেন। “আমরা এই পরিস্থিতি বা নীতি সম্পর্কে শুনিনি, তাই আমরা আর কোনও মন্তব্য করব না। আগ্রহী পক্ষ অবশ্যই আরও নির্দেশিকা চাইলে বোর্ডের পরামর্শের কাছ থেকে একটি আনুষ্ঠানিক/পরামর্শমূলক মতামত চাইতে পারে।”
নিউইয়র্কের ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য মেয়র দৌড়ের অংশীদারিত্ব অস্বাভাবিকভাবে বেশি। সিটি হল ইহুদিদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বিষয়গুলির উপর প্রচুর প্রভাব ফেলেছে, যিশিভা নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারী স্কুল সুরক্ষার জন্য অর্থায়ন থেকে শুরু করে ইস্রায়েল এবং গাজার উপর স্থানীয় রাস্তায় খেলতে থাকা উত্তেজনা নেভিগেশন করার জন্য নগরীর দৃষ্টিভঙ্গি পর্যন্ত নগরীর দৃষ্টিভঙ্গি।
বিশেষত অর্থোডক্স ইহুদিদের জন্য, যাদের স্কুল এবং প্রতিষ্ঠানগুলি প্রায়শই নগর অংশীদারিত্বের উপর নির্ভর করে, ফলাফলটি দৈনন্দিন জীবনকে স্পষ্টভাবে রূপ দিতে পারে। একই সময়ে, অনেক অ-গোঁড়া ইহুদিরা নির্বাচনকে আবাসন, অভিবাসন এবং পুলিশিং সম্পর্কিত প্রগতিশীল অগ্রাধিকারগুলি এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ হিসাবে দেখছে।
সবচেয়ে তীব্র ফল্ট লাইনটি মমদানির ইস্রায়েলের বিষয়ে স্পষ্টবাদী সমালোচনা এবং বয়কট আন্দোলনের আলিঙ্গন করে চলেছে, যা অনেক ইহুদি নেতা এবং কর্মীদের তাকে বিরোধীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করার জন্য পরিচালিত করেছে – এমন একটি অভিযোগ যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
ইহুদি ভোটার অ্যাকশন নেটওয়ার্কের পিয়ার-টু-পিয়ার রেজিস্ট্রেশন ধাক্কা সহ ইহুদি ভোটারদের ইহুদি ভোটারদের un ক্যবদ্ধ করা, অর্থোডক্স ইউনিয়নের ভোটার-ইনফরমেশন এবং রিমিন্ডারদের শিক্ষাব্যবস্থা ও রিমিন্ডার্সের পক্ষে “রিমাইন্ডস ও রিমিন্ডারদের” রিমিন্ডস ও রিমিন্ডস অফ “সহ” ইহুদি ভোটাররা united ক্যবদ্ধকরণ, এবং প্রগতিশীলদের “সহ” ইহুদি ভোটারদের united ক্যবদ্ধকরণ সহ ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহের নীতি অবতরণ করে, “অর্থনৈতিক জোটের ভোটারদের” জোট “
নগরীর ইহুদি ফেডারেশন নিউইয়র্কের ইউজেএ-ফেডারেশন বলেছে যে এটি স্থানীয় সক্রিয়তার প্রতি নতুন আগ্রহ লক্ষ্য করেছে এবং নগরীতে ভোটে উদ্যোগে কয়েক ডজন দলকে সমর্থন করছে। এর ভোটার নিবন্ধকরণ এবং সংহতকরণের কাজের “রাশিয়ান, তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক, হ্যারিডি এবং সেফার্ডিকের মতো হার্ড-টু-রেচ সম্প্রদায়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে,” একজন মুখপাত্র এই সপ্তাহে জেটিএকে জানিয়েছেন।
ইহুদি ভোটারদের সিইও মৌরি লিটওয়াক এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ম্যাগেন ডেভিড যিশিভা’র দৃষ্টিভঙ্গি মুহুর্তের চাপের প্রয়োজনগুলি প্রতিফলিত করে। যদিও সরকারীভাবে নিরপেক্ষতা, লিটওয়াকের দলকে মামদানির উত্থান রোধ করার প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।
লিটওয়াক বলেছেন, “সারা দেশে ইহুদি সম্প্রদায় ভোটদানের গুরুত্ব জাগ্রত করছে এবং আমরা ১০০% অংশগ্রহণে না পৌঁছা পর্যন্ত আমরা নিবন্ধকরণ এবং ভোটদানের আরও সৃজনশীল পন্থা দেখতে যাচ্ছি।” “নির্বাচিত কর্মকর্তারা যারা ইহুদিদের ভোট দিয়েছেন তারা আর এটি করার সামর্থ্য রাখেন না।”
ইহুদিদের অধিকারের প্রতিক্রিয়াগুলি মিশ্রিত হয়েছিল: শাব্বস কেস্টেনবাউম, একজন কর্মী যিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধীতা নিয়ে মামলা করেছিলেন, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নীতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন, যখন ট্রাম্পের দ্বারা পিতা -মাতার কাছে তাঁর ভূমিকার জন্য প্রাক্তন ইহুদি প্রেস এডিটর এলিয়ট রেজনিক, “পিতা -মাতার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন যে” প্লে হওয়া উচিত নয়। ” ট্রাম্পের সমর্থক এবং ইস্রায়েলের সমর্থক অ্যাডভোকেট স্টিফানি নেতা বেনশিমল বলেছিলেন যে তিনি “শিশুদেরকে ধার্মিক হিসাবে ব্যবহার করার” বিরুদ্ধে ছিলেন, যদিও তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তার বাড়িতে যারা ভোট দিতে পারে তারা সকলেই।
সেফার্ডিক-সিরিয়ান ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতারা নাগরিক পছন্দ হিসাবে নয় বরং ধর্মীয় আবশ্যক হিসাবে ভোটদানকে উপস্থাপন করছেন। নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সি থেকে 50 টিরও বেশি রাব্বী এবং ইজরা কোহেন-সাবান এবং ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহে দুই শিক্ষক সহ নিউ জার্সি থেকে স্বাক্ষরিত একটি নতুন নতুন ঘোষণাপত্রে তারা প্রার্থনা, দাতব্য সংস্থা এবং ইহুদি শিক্ষার সাথে সমানভাবে ইহুদি আইনী এবং নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধকরণের বর্ণনা দিয়েছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “এটি al চ্ছিক নয় It
ম্যাগেন ডেভিড যিশিবাহের নতুন তালিকাভুক্তি নীতির মতো, রাব্বিসের চিঠিতে কোনও প্রার্থীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। পরিবর্তে, এটি আসন্ন নির্বাচনকে বিস্তৃত শর্তে ফ্রেম করে – সম্প্রদায়ের জন্য একটি “টার্নিং পয়েন্ট”।
অন্যান্য নেতারা অবশ্য আরও সরাসরি কথা বলছেন। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা একটি জ্বলন্ত খুতে রাব্বি শ্লোমো ফারহি কংগ্রেসেন্টদের ভোটদানের আশেপাশে উদাসীনতার সংস্কৃতি হিসাবে চিহ্নিত করার বিষয়টি ত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, এই আশঙ্কার মতো অজুহাতগুলি বরখাস্ত করে যে ভোটার নিবন্ধন জুরি ডিউটি বা কর নিরীক্ষণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে।
ফারহী বলেছিলেন, “আমাদের এই সত্যটি নিয়ে বিব্রত হওয়া উচিত যে ইস্রায়েলকে ঘৃণা করে এমন একজন অ্যান্টিসেমাইট রয়েছে।” “আপনার এটি বন্ধ করার সুযোগ রয়েছে এবং আপনি যদি কোনও স্বার্থপর কারণের কারণে কিছু না করেন তবে আমি এটি কী তা চিন্তা করি না, আপনার লজ্জা।”
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কর্মীরা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।