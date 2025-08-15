এনওয়াইসি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি গণতন্ত্রে ‘ম্লান বিশ্বাস’ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি টাইম ম্যাগাজিনের সাথে একটি নতুন সাক্ষাত্কারে শ্রমজীবী আমেরিকানদের জন্য প্রসবের জন্য গণতন্ত্রে “ম্লান বিশ্বাস” সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।
মামদানি বলেন, “গণতন্ত্র কেবল বাইরে থেকে কর্তৃত্ববাদ থেকে আক্রমণের শিকার নয়।” টাইম ম্যাগাজিন। “এটি শ্রম-শ্রেণীর মানুষের জীবনে এই বৈষয়িক চ্যালেঞ্জগুলি সরবরাহ করার দক্ষতার অভ্যন্তরে ম্লান বিশ্বাসের আক্রমণ থেকেও আক্রমণে রয়েছে।”
গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক মমদানি নিউ ইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাটিক মেয়র প্রাথমিক প্রাথমিক জিতেছিলেন এবং এর আগে শহর পরিচালিত মুদি দোকান এবং পুলিশকে অপমান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
মমদানি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির লড়াই সম্পর্কেও সময় বলেছিলেন।
মমদানি থামানোর প্লট: ডেমোক্র্যাটরা নিউইয়র্কের দূর-বাম টেকওভারকে অবরুদ্ধ করতে স্ক্র্যাম্বল করে
“আমি মনে করি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল লোকেরা আপনার প্রচারে নিজেকে এবং তাদের সংগ্রামগুলি দেখে,” তিনি সময়কে বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জন্য বৃহত্তর সংগ্রাম ছিল তা নিশ্চিত করা যে তারা “সরাসরি রাজনীতি অনুশীলন করছে, কোনও অনুবাদের রাজনীতি, এমন একটি রাজনীতি, আপনি যখন নীতিগত প্রতিশ্রুতি পড়েন, আপনি এটি বুঝতে পারেন, এটি কীভাবে আপনার জীবনে প্রযোজ্য।”
টাইম জানিয়েছে যে মমদানি এখনও একজন উদীয়মান রাজনীতিবিদ এবং সম্ভাব্যভাবে নিউ ইয়র্ক সিটির পরবর্তী মেয়র হিসাবে তাঁর “নতুন বাস্তবতার” সাথে সামঞ্জস্য করছেন।
“আমি ইতিমধ্যে বাইরে থাকতে মিস করছি,” তিনি সময়কে বলেছিলেন।
ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী মেয়র দৌড়ে জিতলে এনওয়াইসি অফিসিয়াল সতর্ক করেছেন
“আমি এখন সভাগুলির মধ্যে অনেক কবরস্থানে যাই,” তিনি তাদের “লোক ছাড়া পার্ক” হিসাবে উল্লেখ করে বলেছিলেন।
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের একটি কলামে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে কীভাবে ওবামাওয়ার্ল্ড কর্মীরা মামদানির আশেপাশে একত্রিত হতে শুরু করেছে এবং পর্দার আড়ালে তার প্রচারের সাথে যোগাযোগ করেছে।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওবামা জুনে তার ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিক জয়ের পরে মামদানিকে ডেকেছিলেন, অন্ধকার সময়ে গভর্নিং এবং উপাদানগুলির আশাবাদ দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
মিডিয়া এবং সংস্কৃতির আরও কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ওবামার ২০০৮ প্রচারের পরামর্শ সহ বেশ কয়েকটি হাই-প্রোফাইল রাজনৈতিক পদে দায়িত্ব পালন করা প্যাট্রিক গ্যাসপার্ড অনানুষ্ঠানিকভাবে মমদানিকে পাশে পরামর্শ দিচ্ছেন এবং সম্প্রতি ওবামার প্রচারের স্থপতি ডেভিড অ্যাক্সেলরডকে তাঁর কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্যহহ টাইমস রিপোর্ট প্রকাশিত