এনওয়াইসি মেয়র প্রার্থী সম্পর্কে কী জানতে হবে: এনপিআর

টগল ক্যাপশন গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে খ্রিস্টান মন্টেরোসা/ব্লুমবার্গ

জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের জন্য ডেমোক্র্যাটিক মনোনীত প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রস্তুত, নেতৃত্ব দেওয়ার পরে মঙ্গলবার শহরের র‌্যাঙ্কড-পছন্দের প্রাথমিকটিতে।

33 বছর বয়সী রাজ্য অ্যাসেমব্লিম্বার এবং ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক কার্যত অজানা ছিলেন যখন তিনি গত শরত্কালে ভিড়ের প্রাথমিক ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তবে তিনি সম্প্রতি নির্বাচনের জন্য আকাশ ছোঁয়া দিয়েছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে ইন্টারঅ্যাকশন, ভাইরাল ভিডিও এবং নীতিগত প্রস্তাবগুলি দ্বারা চালিত যা বিশেষত তরুণ এবং প্রথমবারের প্রাথমিক ভোটারদের মধ্যে অনুরণিত হয়েছে বলে মনে হয়।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও পাবলিক পলিসির অধ্যাপক প্যাট্রিক ইগান বলেছেন, “আমি মনে করি প্রত্যেকে তার বিজয়ের অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিতে হতবাক ও হতবাক হয়ে গেছে।” “এবং আমি মনে করি যে এই বিজয় সম্পর্কে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি হ’ল তিনি নিউ ইয়র্কে সম্ভবত কখনও দেখিনি এমন ধরণের একটি প্রগতিশীল, উদার বামপন্থী প্ল্যাটফর্মের সাথে জিতেছিলেন।”

৯৩% প্রিসিন্টস রিপোর্টিংয়ের সাথে মমদানি ৪৪% ব্যালট অর্জন করেছেন-১১ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক এবং প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর ৩ 36% এর চেয়ে অনেক বেশি, এক সময়ের সম্মুখভাগ। কুওমো মমদানিকে স্বীকার করেছেন মঙ্গলবার রাতে, তবে নভেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র হিসাবে দৌড়ানোর জন্য দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন।

প্রাথমিকটি আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় না: হারানো প্রার্থীদের ব্যালটগুলি ভোটারদের দ্বিতীয়-পছন্দের প্রার্থীদের পুনরায় বিতরণ করতে হবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে একটি 50% থ্রেশহোল্ড না ভেঙে, এটি একটি প্রক্রিয়া যা 1 জুলাই শুরু হতে চলেছে।

তবে মামদানির কমান্ডিং লিড একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছিল – এবং মধ্যরাতের ঠিক পরে তার পক্ষে বিজয় ঘোষণা করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

“আমি প্রতিটি নিউইয়র্কের মেয়র হব, আপনি আমার পক্ষে ভোট দিয়েছেন, গভর্নর কুওমোর পক্ষে বা দীর্ঘ, ভাঙা রাজনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা মোটেও ভোট দেওয়ার জন্য খুব হতাশাগ্রস্থ বোধ করেছেন,” মামদানি সমর্থকদের জানিয়েছেন তার লং আইল্যান্ড সিটি ওয়াচ পার্টিতে। “আমি এমন একটি শহরের পক্ষে লড়াই করব যা আপনার পক্ষে কাজ করে, এটি আপনার পক্ষে সাশ্রয়ী মূল্যের, এটি আপনার পক্ষে নিরাপদ” “

যদি মমদানি প্রাথমিকটি জিততে পারে তবে তিনি নভেম্বরে বেশ কয়েকজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি হবেন – রিপাবলিকান মনোনীত প্রার্থী সহ কার্টিস স্লিওয়াযিনি তাঁর দলের প্রাথমিকটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দৌড়েছিলেন এবং মেয়র এরিক অ্যাডামসকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, যিনি ডেমোক্র্যাটিক প্রাথমিককে বাইপাস করেছিলেন ঘোষণা করে তিনি পুনর্নির্বাচনের সন্ধান করবেন একটি স্বাধীন হিসাবে।

নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাটরা নিউইয়র্ক সিটিতে আট থেকে একজনের চেয়ে বেশি রিপাবলিকানদের চেয়ে বেশি, গোথামিস্টের মতে।

তবে মামদানির উত্থান গ্যারান্টি থেকে অনেক দূরে ছিল: কয়েক হাজার অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় উগান্ডার বংশোদ্ভূত প্রগতিশীল তরুণ এবং প্রথমবারের ভোটারদের আমেরিকার সবচেয়ে জনবহুল শহরে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এক চমকপ্রদ বিপর্যয়কে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, দেশের অন্যান্য অংশের জন্য জড়িত ছিল।

ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির অধ্যাপক শেঠ মাস্ককেট বলেছেন, নিউ ইয়র্ক সিটি এবং তার বাইরেও অনেক ডেমোক্র্যাটরা তার ২০২৪ সালের নির্বাচনের ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া দেখার পরে দলের প্রতি হতাশাগ্রস্ত বোধ করছেন।

“আমি মনে করি আপনি এটিকে আরও কিছুটা বেঁধে রাখতে পারেন যা দেশজুড়ে চলছে যেখানে প্রচুর ডেমোক্র্যাটিক ভোটাররা দলের নেতৃত্ব, দলের প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকছেন বলে মনে হয় এবং তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য অস্বাভাবিক বিভিন্ন কণ্ঠ খুঁজছেন এবং অবশ্যই নেতাদের একটি তরুণ সেট,” তিনি বলেছেন। “এবং মামদানি অবশ্যই সেই ভূমিকাটি পূরণ করে।”

তাঁর সম্পর্কে আর কী জানতে হবে তা এখানে।

তিনি ইতিহাস তৈরির মেয়র হবেন

নির্বাচিত হলে মমদানি নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র হবেন। তিনি এক শতাব্দীরও বেশি সময়েই এর কনিষ্ঠও হবেন।

অক্টোবরে ৩৪ বছর বয়সী মামদানি জন পুরোই মিচেলের সাথে সম্মানটি ভাগ করে নেবেন – ডাকনাম দ্য “ছেলে মেয়র” – যিনি 1914 সালে 34 বছর বয়সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

মামদানি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উগান্ডার কমপালায় একাডেমিক মাহমুদ মামদানি এবং ভারতীয়-আমেরিকান হয়ে বেড়ে ওঠেন চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ারযিনি সহ চলচ্চিত্রের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত মিসিসিপি মাসালা এবং বর্ষা বিবাহ।

পরিবারটি নিউ ইয়র্ক সিটিতে চলে এসেছিল যখন মামদানি সাত বছর বয়সে ছিল এবং তিনি 2018 সালে মার্কিন নাগরিক হয়েছিলেন।

মমদানিও নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মেয়র হবেন তার স্ত্রীর সাথে দেখা করুন একটি ডেটিং অ্যাপে, যেমন তিনি প্রকাশ করেছিলেন বুলওয়ার্ক। তিনি সিরিয়ান অ্যানিমেটার এবং চিত্রকর রাম ডুওয়াজিকে বিয়ে করেছিলেন একটি নাগরিক অনুষ্ঠানে 2025 এর প্রথম দিকে সিটি ক্লার্কের অফিসে।

তিনি ২০২০ সালে প্রথম নিউইয়র্ক রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন

আফ্রিকান স্টাডিজে ডিগ্রি নিয়ে বোডোইন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরে, মামদানি কুইন্সে ফোরক্লোজার প্রতিরোধ প্রতিরোধের আবাসন পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করেছিলেন – এমন একটি কাজ যা তিনি বলেছিলেন যে তাকে অফিসে প্রার্থী হতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

“মানুষের উপর লাভের মূল্যবান ব্যাংকগুলির সাথে আলোচনার জন্য প্রতিদিন ব্যয় করার পরে, তিনি এই বাস্তবতার সাথে মুখোমুখি হয়েছিলেন যে এই আবাসন সংকট-যা এই মহামারীটির পূর্বাভাস দিয়েছিল-আমাদের জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না,” পরিবর্তে একটি পছন্দ, “মামদানির লেখা আছে,” অফিসিয়াল জীবনী।

Mamdani won a seat in New York’s State Assembly in 2020 after narrowly beating a four-term incumbent in the primary, becoming the first South Asian man to serve in that body. তিনি ৩th তম জেলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন – যার মধ্যে অ্যাস্টোরিয়ার কুইন্স পাড়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – তখন থেকেই, ২০২২ এবং ২০২৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পুনর্নির্মাণ জিতেছে।

মামদানির আইনসভা – এবং প্রচার – অগ্রাধিকার অন্তর্ভুক্ত সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন, নিখরচায় পাবলিক বাস এবং বড় কর্পোরেশন এবং নিউ ইয়র্কারের ধনী 1% এর উপর কর বাড়িয়ে জীবনযাত্রার ব্যয় হ্রাস করা।

তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন 20 এরও বেশি আলবানিতে তাঁর চার-প্লাস বছরগুলিতে এই জাতীয় বিলগুলি যদিও নিউ ইয়র্ক টাইমস নোট করে যে কেবল তিনটি “তুলনামূলকভাবে ছোট ছোট আইটেম” আসলে আইন হয়ে যায়। তাঁর স্বাক্ষর অর্জনগুলির একটি ছিল এক বছরব্যাপী বিনামূল্যে বাস রুটের জন্য পাইলট প্রোগ্রাম – শহরের পাঁচটি বরোগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি – এটি পুনর্নবীকরণ করা হয়নি।

এনওয়াইইউর ইগান বলেছেন যে মামদানি সাধারণ নির্বাচনে “প্রিয়, তবে অবশ্যই কোনও নিশ্চিত বিষয় নয়” হিসাবে প্রবেশ করবেন। এমনকি যদি তিনি জিতেন তবে তিনি তার এজেন্ডা সম্পর্কে প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন।

“যদি মমদানি নিউইয়র্কের মেয়র হয়ে শেষ করেন, তবে তিনি কি এই বড়, সাহসী এবং তর্কযোগ্যভাবে বেশ ব্যয়বহুল নীতিগুলি অনুশীলনে অনুবাদ করতে পারেন লোথাত প্রতিদিনের নিউ ইয়র্কারদের জীবনকে উন্নত করবে?” ইগান বলে। “এটি অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি। এবং যদি তিনি সফল হতে সক্ষম হন তবে ডেমোক্র্যাটরা তাদের ভাল গভর্নিং পার্টি হওয়ার প্রয়াসে একটি জয় অর্জন করেছে যা তারা আশা করে।”

তবে তিনি মামদানির প্রাথমিক অভিনয় থেকে খুব বেশি অঙ্কনের বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন।

ইগান বলেছেন, “আমি মনে করি পর্যবেক্ষক বা দলীয় নেতাদের পক্ষে এটি বলা ভুল হবে, ‘ওহ, এটি এমন একটি রেসিপি হতে হবে যা সমস্ত নির্বাচনের সমস্ত নির্বাচনী ক্ষেত্রের সাথে খাপ খায়,” ইগান বলেছেন। “কারণ দেখে মনে হচ্ছে ডেমোক্র্যাটরা সফল হতে পারে এমন অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় রয়েছে, উভয়ই রাজনীতিবিদ হিসাবে এবং যখন তারা একবার অফিসে পরিচালনা করছেন।”

তিনি হাই-প্রোফাইল প্রগতিশীলদের দ্বারা অনুমোদিত ছিলেন

প্রাথমিক দৌড়ের শেষ সপ্তাহগুলিতে মমদানি ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধিদের কাছ থেকে অনুমোদন করেছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ – যার কংগ্রেসনাল জেলাতে কুইন্সের কিছু অংশ রয়েছে – এবং সেন। বার্নি স্যান্ডার্সআই-ভিটি, যিনি মঙ্গলবার রাতে একটি টুইট করে তাকে এবং “তাঁর হাজার হাজার তৃণমূল সমর্থক” অভিনন্দন জানিয়েছেন।

“আপনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন- এবং আপনি তাদের মারধর করেছিলেন,” স্যান্ডার্স লিখেছেন। “এখন এটি সাধারণ নির্বাচনে বিজয় অর্জন করছে।”

মামালির রাজনৈতিক অনুমোদনের রোস্টার এছাড়াও রেপ। নাইদিয়া ভেলেজকেজ, ডিএনওয়াই, প্রাক্তন নিউইয়র্ক রেপ। জামাল বোম্যান, নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমস, নিউ ইয়র্ক সিটির পাবলিক অ্যাডভোকেট জুমান উইলিয়ামস, নেওয়ার্কের মেয়র রস বারাকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন শ্রমিক রবার্ট রেচের মতো পরিসংখ্যান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক সোশালিস্টদের নিউইয়র্ক সিটি অধ্যায় ছাড়াও, মমদানি নিউইয়র্ক ওয়ার্কিং ফ্যামিলি পার্টি, জাতীয় যুব জলবায়ু গোষ্ঠী সানরাইজ মুভমেন্ট এবং একাধিক স্থানীয় ইউনিয়ন সহ সংস্থাগুলি দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

ক সেলিব্রিটি সংখ্যা অভিনেতা এবং প্রাক্তন নিউইয়র্কের প্রিন্সেটরিয়াল প্রার্থী সিন্থিয়া নিক্সন, সংগীতশিল্পী লর্ড এবং থেকে মমদানির পক্ষে জনসাধারণের সমর্থনও প্রকাশ করেছেন শনিবার নাইট লাইভ কাস্ট সদস্য বোভেন এবং সারা শেরম্যান।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মামদানি তাঁর সহকর্মী ডেমোক্র্যাটিক মেয়র আশাবাদী, প্রাক্তন অ্যাসেমব্লিম্বার এরিক ব্লেক এবং নিউইয়র্ক সিটির নিয়ন্ত্রক ব্র্যাড ল্যান্ডার দ্বারা ক্রস-এন্ডরস করেছিলেন, যার সাথে তিনি একজন গঠন করেছিলেন পাবলিক জোট কুওমোকে ভোটারদের ব্যালট থেকে দূরে রাখার আশায়।

ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্ককেট বলেছেন যে র‌্যাঙ্কড-পছন্দের ভোটদানের গতিশীলতা-এবং সেই জোট-মনে হয় মামদানির পক্ষে কাজ করেছে।

“এটি বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে যারা কুওমো ছিল না তাদের মধ্যে সংগঠন এবং সহযোগিতার অনুমতি দিয়েছে বলে মনে হয়েছিল,” তিনি বলেছেন।

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত ল্যান্ডার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থানে ছিলেন, তিনি মামদানিকে ভোটের একটি বিশাল অংশ সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

ইস্রায়েল সম্পর্কে তাঁর মতামত বিভাজনকারী হয়েছে

মমদানি-যিনি ফিলিস্তিন অধ্যায়ে তাঁর কলেজের প্রথম শিক্ষার্থীদের সহ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন-তিনি ইস্রায়েলের October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের হামাস হামলার জন্য ইস্রায়েলের সামরিক প্রতিক্রিয়ার সোচ্চার সমালোচক ছিলেন, এটি একটি বিষয় যা ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে গভীরভাবে বিভক্ত করেছে।

ইস্রায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানির জন্য শোক করার সময়, মামদানি ইস্রায়েলের গাজা এবং দখলদারিত্বের বিদ্যুৎ কমানোর সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছিলেন একটি বিবৃতিতে ইস্রায়েলের উপর হামলার পরের দিন, যা তিনি পরে বলা হয় একটি “ভয়াবহ যুদ্ধ অপরাধ”। তবে কিছু ইহুদি গোষ্ঠী সহ সমালোচকরা ইঙ্গিত করেছেন মামদানির ট্র্যাক রেকর্ড ইস্রায়েলে 7 অক্টোবর আগেও।

এটি তার অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘস্থায়ী সমর্থন বয়কট, ডাইভস্টমেন্ট এবং নিষেধাজ্ঞার (বিডিএস) আন্দোলন (তিনি বলতে অস্বীকার তিনি মেয়র হিসাবে নীতিমালার পক্ষে ছিলেন কিনা), এবং একটি 2023 বিল তিনি খসড়া এটি নিউইয়র্ক অলাভজনকদের ইস্রায়েলি সেটেলার ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করা থেকে নিষেধ করবে। আইন ছিল ব্যাপকভাবে সমালোচিত গণতান্ত্রিক আইন প্রণেতাদের দ্বারা – যারা এটিকে “ইহুদি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চালক” বলে অভিহিত করেছিলেন – এবং পাস করেননি।

মমদানি আরও প্রাথমিক সপ্তাহের আগে বিতর্ককে আরও আলোড়িত করেছিলেন, যখন একটি সাক্ষাত্কারে বুলওয়ার্কতিনি “ইন্টিফাদাকে বিশ্বায়ন করুন” এই শব্দটির নিন্দা করতে অস্বীকার করেছিলেন-যা অনেক ইহুদি মানুষ তাদের এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে সহিংসতার আহ্বান হিসাবে ব্যাখ্যা করে, এমনকি প্যালেস্টাইনের সমর্থক প্রতিবাদকারীরা বলেছেন যে ইস্রায়েলের গাজা এবং পশ্চিম তীরে দখলকে প্রতিহত করার জন্য এটি একটি শান্তিপূর্ণ আহ্বান।

স্লোগান তাকে অস্বস্তিকর করেছে কিনা জানতে চাইলে মামদানি বলেছিলেন যে এটি “ফিলিস্তিনি মানবাধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সাম্যতা এবং সমান অধিকারের জন্য মরিয়া ইচ্ছা” কে গ্রহণ করেছে।

তার মন্তব্য দ্বারা নিন্দা করা হয়েছিল মার্কিন হলোকাস্ট যাদুঘর এবং অন্যান্য ইহুদি নেতারা, মামদানি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “এটি আমাকে অ্যান্টিসেমাইট বলে অভিহিত করে।”

“আমি প্রতিটি সুযোগেই বলেছি যে এই দেশে এই শহরে বিরোধীতার কোনও জায়গা নেই। আমি বলেছি কারণ এটি আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি,” তিনি বলেছিলেন।

মামদানি অশ্রুতে ভেঙে পড়েছে তিনি যখন ভিট্রিওলকে বর্ণনা করেছিলেন তখন তিনি প্রচারের পথে নিজের বিশ্বাসের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

“আমি এমন বার্তা পেয়েছি যা বলে যে একমাত্র ভাল মুসলিম একজন মৃত মুসলিম,” তিনি বলেছিলেন। “আমি আমার জীবনে, আমি যে লোকদের পছন্দ করি তাদের উপর হুমকি পাই।”