এনওয়াইসি শ্যুটিং 1 জন মারা গেছে, 4 জন গুরুতর অবস্থায় কিশোর সহ আহত

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার নিউইয়র্ক সিটিতে একটি শ্যুটিংয়ে একজন মারা গেছেন এবং চারজন আহত হন, এক কিশোরকে গুরুতর অবস্থায় রয়েছে।
নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ বিভাগের মুখপাত্র ফক্স নিউজকে নিশ্চিত করেছেন, হাফেন পার্কের কাছে বার্ক অ্যাভিনিউ এবং উইকহাম অ্যাভিনিউয়ের একটি শ্যুটিংয়ের একটি প্রতিবেদনে অফিসাররা সাড়ে। টার দিকে প্রতিক্রিয়া জানায়।
একজন 32 বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে তার বুকে বন্দুকের গুলিতে আঘাত পেয়েছিল এবং একটি 17 বছর বয়সী কিশোরী তার মুখে বন্দুকের গুলিতে আঘাত পেয়েছিল।
উভয়কেই ভুক্তভোগী একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে লোকটিকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল। মেয়েটিকে গুরুতর অবস্থায় তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
বন্দুকের ক্ষত নিয়ে আরও তিনজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিজেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
একজন 30 বছর বয়সী পুরুষ এবং একটি 29 বছর বয়সী মহিলা তাদের পিঠে বন্দুকের গুলিতে আঘাত পেয়েছিলেন এবং উভয়ই স্থিতিশীল অবস্থায় তালিকাভুক্ত ছিলেন। একজন 42 বছর বয়সী এক ব্যক্তিরও তার বাহুতে বন্দুকের গুলিতে ক্ষত ছিল এবং স্থিতিশীল অবস্থায় এটি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
পুলিশ জানিয়েছে, চার জনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং একাধিক বন্দুক উদ্ধার করা হয়েছে।
ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে।
একটি বিশাল জনতা বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট দেখেছিল বলে হাফেন পার্কের কাছে শুটিং ঘটেছিল। নিউইয়র্ক পোস্ট অনুসারে এই ঘটনাটি গ্যাং-সম্পর্কিত বলে মনে হয়েছিল।