এনওয়াইসি সমাজতান্ত্রিক যারা বিলিয়নেয়ারদের বিরোধিতা করেন তারা হেজ ফান্ডের উত্তরাধিকারী থেকে অর্থ নেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
একজন বিলিয়নেয়ার হেজ ফান্ড ম্যানেজারের ভাগ্যের উত্তরাধিকারী একটি সুপার প্যাককে সমাজতান্ত্রিক নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থীর সাথে একত্রিত করে যথেষ্ট অনুদান দিয়েছেন জোহরান মামদানিএকজন প্রার্থী যিনি বলেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন না যে বিলিয়নেয়ারদের উপস্থিতি থাকা উচিত।
এই চক্রটি প্রাপ্ত বৃহত্তম অবদানের পরিমাণ কী পরিমাণে, মমদানি-সংযুক্ত নিউ ইয়র্কার্স কম ব্যয়ের জন্য পিএসি সম্প্রতি পরোপকারী এলিজাবেথ সাইমনসের কাছ থেকে $ 250,000 পেয়েছিল, নিউ ইয়র্ক পোস্ট রিপোর্ট।
সাইমনস হলেন জেমি সাইমনসের কন্যা, প্রয়াত বিলিয়নেয়ার হেজ ফান্ড ম্যানেজার যিনি অত্যন্ত সফল হেজ ফান্ড রেনেসাঁ টেকনোলজিস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর জীবদ্দশায় 31.4 বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি ব্যক্তিগত ভাগ্য তৈরি করেছিলেন এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য কোটি কোটি অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।
“আমি মনে করি না যে আমাদের বিলিয়নেয়ার হওয়া উচিত কারণ সত্যি বলতে কী, এইরকম বৈষম্যের মুহুর্তে এটি এত বেশি অর্থ এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের শহর জুড়ে এবং আমাদের দেশ জুড়ে এবং আমাদের দেশজুড়ে সমতা যা আমাদের প্রয়োজন তা হ’ল” মামদানি এনবিসি নিউজকে জানিয়েছে জুনে।
মমদানির র্যাডিক্যাল অ্যাডভাইজরি সার্কেলের সাথে দেখা করুন যার মধ্যে কমিউনিস্ট অ্যাক্টিভিস্ট, ইস্রায়েল বিরোধী অ্যাডভোকেটস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
মমদানির বিলিয়নেয়ার সহায়তার সংবাদগুলি মমদানির প্রতিপক্ষ, নিউ ইয়র্কের প্রাক্তন সরকার সহ সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা উত্সাহিত করেছিল। অ্যান্ড্রু কুওমো।
“আপনাকে অভিনন্দন, ভণ্ডামিটির পবিত্র ট্রিনিটি সম্পূর্ণ করার জন্য @জোহরঙ্কমামদানি: ধনীদের খাওয়া → তাদের প্যাক চেক নগদ করুন, “কুওমো এক্স পোস্ট। “ভাড়াটি হিমায়িত করুন → ধনী লোককে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনগুলিতে আপনার দরকার নেই। পুলিশকে বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র প্রহরীগুলি ডিফেন্ড করুন … প্রচারের ট্রেইল থেকে উগান্ডায়। আপনি লড়াইয়ের ভান করেছেন আপনিই।”
ফক্স নিউজ ডিজিটাল মমদানি ক্যাম্পেইন এবং নিউ ইয়র্কারদের জন্য কম খরচে পিএসি -তে পৌঁছেছিল, যা এই প্রচারের স্বাধীনভাবে কাজ করে, এই তহবিলগুলি ফেরত বা নিন্দিত হবে কিনা তা জিজ্ঞাসা করে তবে উভয় পক্ষের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পায়নি।
ওবামার বিশ্বকে মমদানি প্রচারের সাথে সংযুক্ত করে প্রাক্তন সোরোস ফাউন্ডেশন এক্সিকিউটিভের সাথে দেখা করুন
বিলিয়নেয়ারদের বিরুদ্ধে রেলিং মমদানির প্রচারণা চলাকালীন সময়ে একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ তিনি নিজেকে এমন প্রার্থী হিসাবে অবস্থান করার চেষ্টা করেছেন যিনি নিউইয়র্ক সিটির শ্রমজীবী শ্রেণির জন্য চ্যাম্পিয়ন সাশ্রয়ীতা এবং জীবনযাত্রার ব্যয়কে চ্যাম্পিয়ন করেছেন।
“আমরা নিউ ইয়র্কারদের কাছে পৌঁছেছি যারা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিবিদদের দ্বারা উপেক্ষা করা হয়েছে এবং বিলিয়নেয়ার শ্রেণি দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে,” মামদানি এক্স পোস্ট মার্চ মাসে। “আমাদের তৃণমূলের গতি জুনে আমাদের ফিনিস লাইনের উপরে নিয়ে যাবে।”
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
বিলিয়নেয়ারদের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার জন্য মমদানি কুওমোরও সমালোচনা করেছেন, এক্স পোস্ট করা জুনে, “আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরে বাস করি। কুওমোর বিলিয়নেয়ার দাতাগুলি সেভাবেই এটি চায়। তবে জীবনকে সাশ্রয়ী মূল্যের করার জন্য আমাদের একটি এজেন্ডা রয়েছে।”