এনওয়াই গোভ হচুল গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক মামদানির সাথে প্রান্তিককরণের ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করেছেন

নিউইয়র্ক গভর্নর ক্যাথি হচুল – একবার অ্যান্ড্রু কুওমোর অধীনে লেফটেন্যান্ট গভর্নর – রবিবার বলেছেন যে তিনি ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট নিউইয়র্ক সিটির মেয়র সম্মুখভাগের জোহরান মামদানির সাথে “প্রান্তিককরণের ক্ষেত্রগুলি” চিহ্নিত করেছেন।

“ফক্স নিউজ রবিবার” হোস্ট শ্যানন ব্রেম হচুলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কি এখন কুওমো এবং অন্যদের বিপক্ষে প্রার্থী মমদানিকে সমর্থন করেছেন, উল্লেখ করার পরে, কীভাবে প্রার্থী টেক্সাসের ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতাদের হোস্টিংয়ের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছিলেন, যারা জিওপি পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা রোধ করতে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।

হোচুল বলেছিলেন, “আমাদের এখনও অনেক পার্থক্য রয়েছে। “তিনি আমার সাথে একমত হতে পারেন, এবং অনেক লোক এর সাথে একমত হতে পারেন, এবং আমি মনে করি এটি কেবল ডেমোক্র্যাটরা নয় যারা নিউ ইয়র্কাররা আমাদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। আমরা এটি করি। আমরা যা করতে কঠোর হয়েছি।

গভর্নর হচুল বলেছিলেন যে তিনি জোহরান মামদানির সাথে সাশ্রয়ী মূল্যের বিষয়ে একত্রিত হয়েছেন। (জন ল্যাম্পারস্কি/গেটি চিত্র; স্পেন্সার প্ল্যাট/গেট্টি চিত্র)

গভর্নর মমদানিকে যোগ করেছেন, “এখানে মতবিরোধের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, তবে সাশ্রয়ী মূল্যের সহ প্রান্তিককরণের ক্ষেত্রগুলিও রয়েছে।” “আপনি জানেন, তাঁর নির্বাচন একটি স্নায়ু ছুঁয়েছে। এবং লোকেরা বলেছিল, আপনি কী জানেন, আমরা কেবল এগিয়ে যাচ্ছি না।

গভর্নর হিসাবে, হচুল বলেছিলেন যে তিনি ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির দু’জন আলাদা মেয়রের সাথে কাজ করেছেন এবং তিনি “ভোটাররা আমাকে যাকে চান তার সাথে কাজ চালিয়ে যাবেন, এবং আমি এটি কার্যকর করব।”

অ্যান্ড্রু কুওমো – ক্যাথি হোচুলের প্রাক্তন বস – নভেম্বরের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট মেয়র মনোনীত প্রার্থী জোহরান মামদানির বিপক্ষে স্বাধীন হিসাবে অভিনয় করছেন। (গেটি চিত্র)

গভ। হচুল হু হুইল দিয়ে সে মামদানি শাদানি করবে

হচুল বলেছিলেন, “আমি এটিকে কার্যকর করব কারণ আমি নিউইয়র্কের ৮ মিলিয়ন বাসিন্দার সাথে যুদ্ধে যাব না যা আমিও প্রতিনিধিত্ব করি, তাই আমার কাজটি বিষয়গুলি শান্ত করা,” হোচুল বলেছিলেন। “আসুন দেখি নির্বাচনের ফলাফলগুলি কী, তবে লোকেরা চিনতে হবে যে মেয়রের প্রার্থীও একটি স্নায়ু ছুঁয়েছে এবং আমাদের এতে প্রতিক্রিয়াশীল হওয়া দরকার। সুতরাং আমি তার সাথে একত্রিত হয়েছি যে নিউ ইয়র্কারদের জন্য জীবনকে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের জন্য আমাদের উপায় সন্ধান করা শুরু করা দরকার।”

একাধিক বিতর্কের মধ্যে কুওমো পদত্যাগ করার পরে হচুল গভর্নরের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে তিনি পুরো মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস একটি স্বাধীন হিসাবে পুনরায় নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হচ্ছে। (এপি/জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন)

জুনে গণতান্ত্রিক মেয়র প্রাথমিক ক্ষতির পরে মমদানির কাছে, কুওমো নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামসকে সাধারণ নির্বাচনে দৌড়ে আরও একটি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে যোগদান করেছিলেন।

অ্যাডামস এবং কুওমো মমদানি পরাজয়ের সম্ভাবনা আরও ভাল করার জন্য নভেম্বরের আগে তাদের মধ্যে কোনটি বাদ দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে বার্বস ব্যবসা করেছে।

ড্যানিয়েল ওয়ালেস ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি ব্রেকিং নিউজ এবং রাজনীতির প্রতিবেদক। গল্পের টিপস ড্যানিয়েল.ওয়ালাস@fox.com এবং এক্স এ প্রেরণ করা যেতে পারে: @ড্যানিমওয়ালেস

