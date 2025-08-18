একটি রাজনৈতিক পরিবেশে প্রায়শই পক্ষপাতদুষ্ট বর্জন দ্বারা কলঙ্কিত, রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু এর পুনর্নবীকরণ হোপ এজেন্ডা একটি সতেজ প্রস্থান হয়ে উঠেছে – দলীয় লাইন নির্বিশেষে জাতির প্রতিটি কোণে রূপান্তরকারী ফেডারেল প্রকল্পগুলি সরবরাহ করে।
আজ, এনুগু রাজ্য সেই দর্শনের একটি জীবন্ত উদাহরণ, বিরোধী পিডিপি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি রাজ্যে বিশাল আকারের ফেডারাল প্রকল্পগুলি বিশাল অবকাঠামোগত এবং স্বাস্থ্যসেবা হস্তক্ষেপের সাথে।
এই রূপান্তরের শীর্ষে রয়েছে 350 মিটার, এন 23.5 বিলিয়ন, ইকে ওবিনাগু, এমিনে 23-স্প্যান ফ্লাইওভার, এমেন এবং আবাকপা জংশনে প্রধান ইন্টারচেঞ্জ-দুটি ল্যান্ডমার্ক নির্মাণের জন্য কুখ্যাত ট্র্যাফিক হটস্পটস, বুস্ট বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ, এবং এনডিআই এনগু এবং দক্ষিণ-পূর্বের জন্য উন্মুক্ত অর্থনৈতিক করিডারগুলির জন্য।
এগুলি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও নগর প্রাকৃতিক দৃশ্যকে স্থায়ীভাবে পুনরায় আকার দেওয়ার জন্য টোকেন অঙ্গভঙ্গি নয়, গুরুতর, মূলধন-নিবিড় হস্তক্ষেপ।
বাস্তবতাটি সম্পূর্ণ: এগুলি হ’ল শতভাগ ফেডারেল উদ্যোগ, রাষ্ট্রপতি টিনুবুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জন্মগ্রহণকারী এবং উচে নানজি, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী এবং এনুগু রাজ্যে এপিসির নেতা এর কৌশলগত রাজনৈতিক প্রকৌশল থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন।
অবকাঠামোর বাইরেও, ফেডারেল সরকার নাইজেরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচিং হাসপাতাল, ইটুকু ওজাল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশ্বমানের ক্যান্সার চিকিত্সা কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যসেবা বিপ্লবও সরবরাহ করছে। অনকোলজিতে শ্রেষ্ঠত্বের একটি কেন্দ্র, এই সুবিধাটি কাটিয়া প্রান্তের ক্যান্সার নির্ণয়, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি এবং সার্জিকাল অনকোলজি পরিষেবা সরবরাহ করবে-যখন এনডিআই ইগবো চিকিত্সার জন্য কয়েক মিলিয়ন নায়রা ব্যয় করতে বাধ্য হয়েছিল তখন যুগের সমাপ্তি ঘটায়। অনেক পরিবারের জন্য, এই প্রকল্পটি ইস্পাত এবং সরঞ্জামের চেয়ে বেশি – এটি আশা, মর্যাদা এবং বেঁচে থাকা।
উনাজি নতুনত্ব-চালিত প্রশাসনের উপর খামটিকে ঠেলে দিয়েছে, আদিবাসী প্রযুক্তি সক্ষমতা বাড়ানো থেকে শুরু করে চ্যাম্পিয়ন নীতিগুলি যা বিজ্ঞানের প্রবৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত করে।
এনুগুতে এপিসির নেতা হিসাবে তিনি একজন সেতু নির্মাতা ছিলেন-এটি যে রাষ্ট্রের বিরোধী রাজনীতি সত্ত্বেও, এনুগু ফেডারেল সুবিধার প্রবাহে পিছনে নেই।
এটি কর্মে পুনর্নবীকরণের আশা: নেতৃত্ব যা দলকে ছাড়িয়ে যায়, এমন নীতিগুলি যা লোকদের অগ্রাধিকার দেয় এবং উচ্চস্বরে কথা বলে এমন প্রকল্পগুলি। রাষ্ট্রটি রাজনৈতিক দাদায় ছড়িয়ে পড়ার সময়, ফেডারেল প্রশাসন আরও শক্তিশালী, আরও সংযুক্ত এবং স্বাস্থ্যকর এনুগু তৈরি করছে।
রাষ্ট্রপতি এবং এনএনএজি প্রমাণ করছেন যে প্রশাসনের সেবা, শোম্যানশিপ নয়।
এক ওবিনাগু, আবাকপা ইন্টারচেঞ্জ এবং আনথ ক্যান্সার সেন্টারের ফ্লাইওভার প্রমাণিত যে দূরদর্শী ফেডারেল নেতৃত্ব যখন স্থানীয় উকিল নির্ধারণ করে, এমনকি বিরোধী রাষ্ট্রগুলিও বিকাশ লাভ করতে পারে।
ইতিহাস মনে রাখবে যে এই মুহুর্তে, অন্যরা তারা যা তৈরি করেনি তার কৃতিত্ব দাবি করেছিল, প্রকৃত নির্মাতারা – রাষ্ট্রপতি এবং তাঁর মন্ত্রী – স্পষ্টভাবে ভবিষ্যত সরবরাহ করেছিলেন।
শেষ পর্যন্ত, সত্যটি এক ওবিনাগু ফ্লাইওভারের স্তম্ভগুলির মতোই দৃ solid ় – পিটার এমবা এটি তৈরি করেনি, তিনি এটি তহবিল করেননি, এবং তিনি এটি কল্পনাও করেননি। এই প্রকল্পগুলি একটি ফেডারেল সরকারের কাজ যা তার প্রতিশ্রুতি রাখে এবং একজন মন্ত্রী যারা তাঁর লোকদের জন্য লড়াই করে। এনুগুতে পিডিপি গল্পগুলি বলার সময়, টিনুবু এবং উচে নানাজি এর অধীনে এপিসি স্টিল, ডামাল এবং আশায় ইতিহাস লিখছে।
• ওকেরেক একজন পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক কৌশলবিদ