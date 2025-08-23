এনগ্যাজেট পডকাস্ট: গুগলের পিক্সেল 10 ব্লাউট

এই সপ্তাহে, গুগল সমস্ত লোকের জিমি ফ্যালন দ্বারা আয়োজিত একটি ইভেন্টের সময় পিক্সেল 10 ডিভাইসের সম্পূর্ণ স্যুটটি উন্মোচন করেছে। এই পর্বে, দেবীন্দ্র এবং এনগ্যাজেটের স্যাম রাদারফোর্ড নতুন সমস্ত ফোন মডেলগুলিতে ডুব দিন এবং গুগল অবশেষে প্রিমিয়াম স্মার্টফোনে কোডটি ক্র্যাক করেছে কিনা তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন। এছাড়াও, তারা গেমসকোম 2025 থেকে কয়েকটি ঘোষণার বিষয়ে চ্যাট করে।
বিষয়
গুগল পিক্সেল 10 এবং পিক্সেল 10 প্রো ঘোষণা করেছে – 1:08
পিক্সেল 10 প্রো ভাঁজ – 7:13
প্রো রেস জুম একটি এআই সহায়তা সহ 100x ভার্চুয়াল জুম পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি দেয় – 20:34
পিক্সেল ওয়াচ 4: আরও প্রাণবন্ত স্ক্রিন এবং স্যাটেলাইট সংযোগ – 26:04
গেমসকম এ হট হোয়াট: এক্সবক্স রোগ অ্যালি হ্যান্ডসেটটিতে নতুন বিবরণ – 29:43
এখন এনভিডিয়া জিফর্সকে নতুন আপডেট – 34:43
দুর্ভাগ্যক্রমে, এলডেন রিং কলঙ্কিত সংস্করণটি স্যুইচ 2 – 37:43 এ খারাপভাবে চলে
পপ সংস্কৃতি বাছাই – 41:57
সাবস্ক্রাইব!
ক্রেডিট
হোস্ট: দেবীন্দ্র হার্ডওয়ার এবং স্যাম রাদারফোর্ড
প্রযোজক: আমি এলম্যান
সংগীত: ডেল উত্তর এবং টেরেন্স ও’ব্রায়েন