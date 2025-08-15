You are Here
এনজিও ‘অ্যান্টি-চীন’ ট্যাগ প্রত্যাখ্যান করেছে, জিমি লাইয়ের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে

প্রেস ফ্রিডম এনজিও সাংবাদিকরা ব্যার্ডার্স বেইজিং-সমর্থিত মিডিয়া আউটলেট এবং প্রতিষ্ঠিতপন্থী প্রেস ইউনিয়ন দ্বারা “চীন বিরোধী” হওয়ার অভিযোগে ফিরে এসেছে। এটি তার অবস্থানকে রক্ষা করেছে যে মিডিয়া টাইকুন জিমি লাইয়ের জাতীয় সুরক্ষা বিচারের উদাহরণটি প্রেস ফ্রিডমকে ক্র্যাকডাউন বলে অভিহিত করেছে।

জিমি লাই
2020 সালে জিমি লাই। ফোটো: এইচকেএফপি।

প্রো-প্রতিষ্ঠা হংকং ফেডারেশন অফ সাংবাদিক (এইচকেএফজে) বর্ণিত আরএসএফ, যা মঙ্গলবার লাইয়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপনকারী একটি বিবৃতি জারি করেছে, একটি “চীন বিরোধী” শক্তি হিসাবে, নিখরচায় অভিব্যক্তি এনজিওকে আইনের শাসনকে ক্ষুন্ন করার অভিযোগ এনে।

ডেমোক্রেসি প্রো-ডেমোক্রেসি ট্যাবলয়েড অ্যাপল প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠাতা লাই বিদেশী জোটবদ্ধতার অভিযোগের অভিযোগে অভিযুক্ত যে তাকে জীবনের জন্য কারাগারে নামাতে পারে।

ফেডারেশনটি রাষ্ট্র-সমর্থিত দ্বারা উদ্ধৃত হয়েছিল ওয়েন ওয়েই পো এবং তা কুং পাও বৃহস্পতিবার দাবি করে যে আরএসএফ হংকংয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে “আইনের শাসনে পদদলিত” এবং “চূড়ান্তভাবে হস্তক্ষেপ” করেছে। এটা আছে পূর্বে স্থানীয় সাংবাদিক সমিতিতে আঘাত হান এবং স্থানীয় সুরক্ষা আইন এবং স্ট্যান্ড নিউজ সাংবাদিকদের কারাগারের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিল।

‘আরএসএফ চীন বিরোধী নয়, এটি প্রেসের স্বাধীনতা’

এই দাবিগুলি “সাহসীভাবে” করা হয়েছিল, আরএসএফ বৃহস্পতিবার বলেছিল বিবৃতিএই বলে যে এর মিশনটি ছিল “সাংবাদিকতা রক্ষা করা – বিশেষত চীনের মতো কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলির বিরুদ্ধে যারা এটিকে চূর্ণ করতে চায় (।)”

“আরএসএফ চীন বিরোধী নয়, এটি প্রেসের স্বাধীনতা।

চার্ট ভিজ্যুয়ালাইজেশন

কোনও সংস্থার নামকরণ না করে হংকংয়ের কর্তৃপক্ষ বুধবার লাইয়ের মামলার বিষয়ে “চীনবিরোধী মিডিয়া সংস্থাগুলি সহ বাহ্যিক বাহিনী দ্বারা করা অপবাদযুক্ত মন্তব্যগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে”।

সরকারের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এইচকেএসআর সরকারকে ঘা ও আক্রমণ করার তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে সুস্পষ্ট এবং রেকর্ডটি সোজা করার জন্য কঠোরভাবে নিন্দা করা উচিত,” সরকারের এক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন।

মেডিকেল ইস্যু

গত মাসে সরকার একইভাবে মন্তব্য করেছিল যখন এটি মোগুলের আটকের ব্যবস্থা রক্ষা করেছিল, মুখপাত্র আরও বলেছিলেন যে সংশোধনমূলক সুবিধাগুলি “মানবিক এবং নিরাপদ” ছিল, যোগ করে লাইয়ের একাকী কারাবাস ছিল “তার নিজের অনুরোধে”।

14 আগস্ট, 2025 -এ পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে পুলিশ অফিসাররা। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।14 আগস্ট, 2025 -এ পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে পুলিশ অফিসাররা। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
15 আগস্ট, 2025 -এ পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে পুলিশ অফিসাররা। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

শুক্রবার, লাইয়ের বিচারের জন্য সমাপ্ত যুক্তিগুলি টাইকুনের হৃদয় নিয়ে একটি মেডিকেল ইস্যুতে আরও স্থগিত করা হয়েছিল। সোমবার সেপ্টোগেনারিয়ান ওষুধ এবং হার্ট মনিটর পাওয়ার পরে কার্যক্রম আবার শুরু হবে।

সরকারের বুধবারের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করে এইচকেএফজে বলেছে যে আরএসএফ আটকে থাকার ক্ষেত্রে লাইয়ের চিকিত্সার দিকে “অন্ধ দৃষ্টি” করেছে, যোগ করে গ্লোবাল প্রেস ফ্রিডম গ্রুপের অভিযোগগুলি “সাংবাদিকদের সবচেয়ে বেসিক পেশাদার নৈতিকতার গুরুতর লঙ্ঘন” হিসাবে গণ্য হয়েছে।

ফেডারেশন আরও বলেছে যে লাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তার বিচার জুড়ে “সকলের কাছে স্পষ্ট করা হয়েছে”, যোগ করে যোগ করেছেন যে এটি নগরীর বিচারিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে “আইন অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালনে” দৃ firm ়ভাবে সমর্থন করে “, হংকংয়ে আইনের নিয়মকে দৃ ly ়ভাবে সমর্থন করে” এবং বিদেশী জোর করে রাজনৈতিক দমনকে কঠোরভাবে বিরোধিতা করে। “

জিমি লাইয়ের জাতীয় সুরক্ষা বিচারের জন্য পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে 14 ই আগস্ট, 2025 -এ জনসাধারণের সদস্যরা। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।জিমি লাইয়ের জাতীয় সুরক্ষা বিচারের জন্য পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে 14 ই আগস্ট, 2025 -এ জনসাধারণের সদস্যরা। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।
জিমি লাইয়ের জাতীয় সুরক্ষা বিচারের জন্য পশ্চিম কাউলুন আইন আদালতে 15 ই আগস্ট, 2025 -এ কাতারে জনসাধারণের সদস্যরা। ছবি: কাইল ল্যাম/এইচকেএফপি।

মঙ্গলবার আরএসএফ “বৈশ্বিক পদক্ষেপ” করার আহ্বান জানিয়েছে যেহেতু লাইয়ের স্বাস্থ্য তার বিচারে বন্ধ হওয়ার আগে অবনতি অব্যাহত রেখেছে। অ্যাপল ডেইলি প্রতিষ্ঠাতা পাঁচ মাস আগে তার চেয়ে পাতলা উপস্থিত ছিলেন, যখন তার 52 দিনের মৌখিক সাক্ষ্যগ্রহণের পরে কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছিল।

ট্রাম্প লাইভ লাইনে

পৃথকভাবে, লাই একটি বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে সাক্ষাত্কার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে, যিনি পূর্বের মন্তব্যে ফিরে এসেছিলেন যে তিনি “100 শতাংশ” লাইকে হংকংয়ের কারাগার থেকে বের করে এবং চীন থেকে বেরিয়ে আসবেন।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প বলেছেন, “আমি তাকে বাঁচাতে 100 শতাংশ বলিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ফটো: হোয়াইট হাউস, ফ্লিকার মাধ্যমে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ফটো: হোয়াইট হাউস, ফ্লিকার মাধ্যমে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফাইল ফটো: হোয়াইট হাউস, ফ্লিকার মাধ্যমে।

সুরক্ষা আইন শুরুর পর থেকে হংকং আন্তর্জাতিক প্রেস ফ্রিডম সূচকগুলিতে ডুবে গেছে। ওয়াচডগস সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার, নিউজরুমে অভিযান এবং অ্যাপল ডেইলি, স্ট্যান্ড নিউজ এবং সিটিজেন নিউজ সহ প্রায় 10 টি মিডিয়া আউটলেট বন্ধ করার উল্লেখ করেছে।

এক হাজারেরও বেশি সাংবাদিক তাদের চাকরি হারিয়েছেন, যদিও অনেকে হিজরত করেছেন। এদিকে, নগরীর সরকার-অনুদানযুক্ত সম্প্রচারক আরটিএইচকে নতুন সম্পাদকীয় নির্দেশিকা গ্রহণ করেছে, এর সংরক্ষণাগারগুলি এবং অক্সেড নিউজ এবং ব্যঙ্গাত্মক অনুষ্ঠানগুলি শুদ্ধ করেছে।

