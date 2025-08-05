You are Here
এনজিও পদার্থ ব্যবহার ডিসঅর্ডার ম্যানেজমেন্টে স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ দেয়

সাউন্ড মাইন্ড ইনিশিয়েটিভ, একটি বেসরকারী সংস্থা, মানসিক স্বাস্থ্য পেশায় স্টেকহোল্ডারদের চিকিত্সা, প্রতিরোধ এবং পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধিজনিত লোকদের যত্নের সর্বোত্তম উপায় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ডাঃ পিটার অ্যাডেনিবুয়ান লেগোসে সোমবার পাঁচ দিনের প্রশিক্ষণ ট্যাগ: “ইউনিভার্সাল রিকভারি কারিকুলাম (ইউআরসি)” এর উদ্বোধনের সময় এটি জানিয়েছিলেন।

অ্যাডেনিবুয়ান ব্যাখ্যা করেছিলেন যে এই প্রশিক্ষণটি ড্রাগ অ্যাডভাইজরি প্রোগ্রাম (ডিএপি), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রোগ্রাম থেকে উদ্ভূত হয়েছিল

তাঁর মতে, পাঠ্যক্রমটির লক্ষ্য সামাজিক কর্মী, মনোবিজ্ঞানী, চিকিত্সক, যত্নশীল, নীতি নির্ধারক, নাইজেরিয়ার পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধি থেকে পুনরুদ্ধারকারী লোকদের সহায়তা করার সর্বোত্তম পেশাদার পদ্ধতিতে অন্যদের মধ্যে প্রয়োগকারীদের শেখানো।

তিনি পদার্থের ব্যবহার/মাদকের অপব্যবহারকে উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশেই একটি বিশ্বব্যাপী সমস্যা হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা প্রচুর লোককে প্রভাবিত করে।

তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে পদার্থের ব্যবহার অনেক লোকের জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছে, তাদের কাজ, উপার্জন এবং সামগ্রিক জীবিকা প্রভাবিত করে।

“পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধিগুলির প্রভাবগুলি অনেক যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক পিতা -মাতা এবং পরিবারগুলির কাছে মারাত্মক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার মধ্যে অনেকে তাদের কর্মক্ষেত্রে এবং প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপের সাথে লড়াই করতে অক্ষম।

“সুতরাং, ইউআরসি প্রোগ্রামটি পেশাদারদের এবং স্টেকহোল্ডারদের মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্টেকহোল্ডারদের শেখানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যেগুলি যাদের পদার্থের ব্যবহার ব্যাধি রয়েছে তাদের কীভাবে সর্বোত্তমভাবে সহায়তা করা যায়।

“এটি একটি অত্যন্ত বিস্তৃত পাঠ্যক্রম যা আমাদের সমসাময়িক বিশ্বে উদ্বেগের অনেক ক্ষেত্রকে আবৃত করে যখন এটি পদার্থের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত।

“প্রশিক্ষণ শেষে, অংশগ্রহণকারীদের তাদের পুনরুদ্ধারের ভূমিকা এবং পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধিজনিত লোকদের চিকিত্সা করার আরও ভাল উপায় সম্পর্কে প্রমাণ-ভিত্তিক সুবিধাগুলি দিয়ে ভালভাবে রূপান্তরিত করা উচিত এবং অবহিত করা উচিত,” অ্যাডেনিবুয়ান বলেছিলেন।

তাই তিনি সমাজে মাদকের অপব্যবহারের প্রভাবগুলি যাচাই করার উপায় হিসাবে ড্রাগগুলি বিক্রয় ও ব্যবহারের জন্য সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতিমালা স্থাপনের জন্য ফেডারেল সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন।

তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে দিনের বেলা এবং কাজের সময়গুলিতে এই পদার্থগুলি খরচ এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ করার জন্য একটি নীতি তৈরি করা যেতে পারে, এটি কেবল রাতে উপলব্ধ করার জন্য।

“অ্যালকোহল হ’ল এমন একটি পদার্থ যা লোককে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। 70 এবং 60 এর দশকে আমাদের কাছে স্যাচেটে অ্যালকোহল নেই, তবে এখন অ্যালকোহল স্যাচেটে রয়েছে, যা লোকেরা এটিকে চারপাশে বহন করা এবং ইচ্ছামতো গ্রাস করা সহজ করে তোলে।

“বর্তমানে নাইজেরিয়ায়, অনেক লোক ট্রামডল, কোকেন, ওপিওয়েড থেকে শুরু করে অন্যান্য পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থের জন্য আসক্ত হয় যা দেশের প্রতিটি কোণে খুব ব্যাপক।

“গেটম্যান বিক্রি করছে; মল্লাম বিক্রি করছে এবং অন্যান্য লোকেরাও বিক্রি করছে।

“তবে, যদি কোনও চাহিদা না থাকে তবে সরবরাহ করা হবে না। লোকেরা যদি এই পদার্থের জন্য জিজ্ঞাসা করে তবে অবশ্যই লোকেরা বিক্রি করবে না।

“তবে নীতি নির্ধারকরা যদি এই পদার্থগুলি কেবল রাতের সময়ে সীমাবদ্ধ করার জন্য এই পদার্থগুলি গ্রহণ এবং বিক্রির সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য নীতি নিয়ে আসতে পারেন তবে দেশে পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধি পরীক্ষা করতে এটি দীর্ঘ পথ যেতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

