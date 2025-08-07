এনডিআইসি ম্যানেজমেন্ট সিবিএন গভর্নর পরিদর্শন করেছে, আর্থিক সিস্টেমের স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ নাইজেরিয়ার গভর্নর (সিবিএন) জনাব ওলায়েমি কার্ডোসো তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং নাইজেরিয়া ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের (এনডিআইসি) নির্বাহী পরিচালক অপারেশনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে আশাবাদী প্রকাশ করেছেন।
আবুজার সিবিএন সদর দফতরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর/চিফ এক্সিকিউটিভ মিঃ থম্পসন ও রবিবার নেতৃত্বে এনডিআইসির সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনার সৌজন্য আহ্বানের সময় এটি প্রকাশ করা হয়েছিল।
সিবিএন বস জানিয়েছেন, “আজ আমাদের সভাটি একসাথে কাজ করার জন্য আমাদের ইচ্ছার সুস্পষ্ট প্রমাণ।
তিনি পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে এই সফরটি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির বিকশিত হওয়ার মধ্যে নাইজেরিয়ার আর্থিক ব্যবস্থা সুরক্ষার প্রতি সহযোগিতা জোরদার করার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার উপর নজর রেখেছিল।
গভর্নর কার্ডোসো এড়িয়ে গেছেন যে তার অফিসে দু’বছর আর্থিক শিল্পে সমালোচনামূলক পাঠ প্রকাশ করেছে, যার জন্য সিবিএন এবং এনডিআইসি সক্রিয়ভাবে আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য আধুনিক সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে সম্ভাব্য ধাক্কা মোকাবেলা করেছে।
তিনি এনডিআইসির সফরকে সময়োপযোগী হিসাবে বর্ণনা করেছেন, উভয় প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং আমানতকারীদের আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত করার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
এর আগে তার ভাষণে, এনডিআইসি এমডি/সিই, মিঃ থম্পসন ও রবিবার মিঃ কার্ডোসোর নেতৃত্বে, বিশেষত ফরেক্স মার্কেটের স্থিতিশীলতার পাশাপাশি আমানত অর্থ ব্যাংকগুলির চলমান পুনঃনির্মাণের জন্য সিবিএনকে তার সংস্কার কর্মসূচির জন্য প্রশংসা করেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে এনডিআইসি এনডিআইসি আইন ২০২৩ (সংশোধিত হিসাবে) এর সাথে তার কার্যক্রমগুলি সারিবদ্ধ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, ব্যাখ্যা করে যে কর্পোরেশন তার ঝুঁকি হ্রাসকরণ ম্যান্ডেটের সাথে আরও ভাল ক্রিয়াকলাপের পাশাপাশি একটি নতুন কর্পোরেট কৌশল বিকাশের জন্য কৌশলগত পুনর্গঠন শুরু করার প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং বর্তমান বছরের শেষের দিকে শেষ হওয়ার কারণে একটি নতুন কর্পোরেট কৌশল বিকাশ করা হয়েছিল।
মিঃ সানডে সিবিএন -এর সাথে আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বাড়ানোর দিকে সহযোগিতা করার জন্য এনডিআইসির ইচ্ছার পুনর্বিবেচনা করেছেন, বীমা সংস্থাগুলি থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহে সিবিএন এর সহায়তার জন্য প্রশংসা প্রকাশ করেছেন।
তিনি কর্পোরেশনের সাম্প্রতিক মাইলফলকগুলিরও রূপরেখাও দিয়েছিলেন, যাতে N54.62 বিলিয়ন থেকে 691,418 ডিপোজিটর ডিপোজিট হেরিটেজ ব্যাংকের আমানতকারীদের অর্থ প্রদান এবং একটি লক্ষ্য তহবিলের কাঠামোর বিকাশের এক বছরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন আমানতকারীদের প্রতি নাইরায় 9.2 কোবো তরল লভ্যাংশের ঘোষণাপত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
এনডিআইসির চিফ এক্সিকিউটিভ কর্পোরেশনের সাথে অ্যাকাউন্টগুলি বজায় রাখে না এমন বীমা বীমা সংস্থাগুলি থেকে প্রিমিয়াম সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্পোরেট গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক যাচাইকরণের নম্বর (বিভিএন) এর মতো একটি অনন্য শনাক্তকারীর অনুপস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কর্পোরেশনের মুখোমুখি কিছু চ্যালেঞ্জগুলিও তালিকাভুক্ত করেছে।
তিনি এই ফাঁকগুলি সমাধান করার জন্য সিবিএন -এর সাথে কাজ করার জন্য কর্পোরেশনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
এনডিআইসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিবিএনকেও কর্পোরেশনের সাথে সংকট ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির দিকে যৌথ সংকট প্রস্তুতি কাঠামো বিকাশের বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য আবেদন করেছিলেন।
আর্থিক নীতি ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সিবিএন ডিরেক্টর মিসেস রিতা সাইক তার প্রতিক্রিয়াতে জানিয়েছেন যে যৌথ সংকট প্রস্তুতি কাঠামো আর্থিক পরিষেবা নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় কমিটির (এফএসআরসিসি) এর তত্ত্বাবধানে সিবিএন-এর জন্য ক্রেডিট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (সিআরএমএস) একীভূত করার জন্য সিবিএন-এর একীভূত করার জন্য সিবিএন ব্যাখ্যা করে যে সিবিএন ছিল তা বোঝায় যে সিবিএন ছিল। (অফিস)
এনডিআইসি দলে নির্বাহী পরিচালক, অপারেশনস ডাঃ কবির কাটটা অন্তর্ভুক্ত ছিল; পরিচালক, মানবসম্পদ, মিঃ ইয়াকুবু শেহু; পরিচালক, আইন বিভাগ, মিঃ ওলুফেমি কুশিমো; এবং মিসেস রেজিনা ডিমলং, সহকারী পরিচালক, যোগাযোগ ও পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিভাগ।
সিবিএন দলে আর্থিক নীতি ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের পরিচালক মিসেস রিতা সাইক, কর্পোরেট যোগাযোগ বিভাগের জনাব নানাদি মাদুকা এবং কমপ্লায়েন্স বিভাগের মিসেস সালামাতু জুব্রিল-অ্যাডেনিজিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।
