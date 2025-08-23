এনডিএমএ 23-30 আগস্টে বন্যার জন্য মুষলধারে বৃষ্টিপাতের জন্য সতর্কতা জারি করে

ইসলামাবাদ: জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এনডিএমএ) 23 থেকে 30 আগস্টের মধ্যে দেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সম্ভাব্য ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার বিষয়ে সতর্ক করেছে।
এই পরামর্শদাতায় বলা হয়েছে যে গিলগিত-বাল্টিস্টান এবং খাইবার পাখতুনখওয়া সম্ভবত বিচ্ছিন্ন ভারী বর্ষণগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঝরনা এবং বজ্রপাত দেখতে পাচ্ছেন যা পাহাড়ের উপত্যকায় ফ্ল্যাশ বন্যা, ভূমিধস এবং হিমবাহ লেকের উত্সাহ বন্যার (জিএলএফএস) ট্রিগার করতে পারে।
কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক এবং জেলা সংস্থাগুলিকে হিমবাহ সাইটগুলির পর্যবেক্ষণকে বাড়িয়ে তুলতে, দুর্বল সম্প্রদায়ের মধ্যে সরিয়ে নেওয়ার ড্রিল পরিচালনা করতে এবং উচ্চ সতর্কতায় উদ্ধার পরিষেবা রাখার নির্দেশ দিয়েছে।
ইতিমধ্যে, নাগরিক এজেন্সি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকেও জরুরি পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে, সরবরাহের বিষয়ে মজুদ করতে এবং বন্যা বা ভূমিধসের দ্বারা অবরুদ্ধ করা হলে রাস্তাগুলি দ্রুত সাফ করা যায় তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
এনডিএমএ জনসাধারণকে বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে, বিশেষত নদী এবং দ্রুত প্রবাহিত স্রোত এবং নুল্লাহদের কাছাকাছি এড়াতে নির্দেশ দিয়েছে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে যানবাহনগুলি সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে।
নিম্ন-অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদেরকে সতর্ক থাকতে এবং নির্দেশ দেওয়া হলে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।
পর্যটকদের হিমবাহের আশেপাশে ট্রেকিং এড়াতে, বিপজ্জনক সাইটের কাছাকাছি ছবি তোলার বা অস্থির অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এনডিএমএর পূর্বাভাসের পূর্বাভাস দিয়েছে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের বেশ কয়েকটি অংশ জুড়ে, উল্লিখিত সময়কালে।
সিন্ধুতে, থাটা, সুজাওয়াল, বাডিন, থারপারকার, হায়দরাবাদ, জামশোরো এবং নবাবশাহও একই সময়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দাদু, খাইরপুর, সুক্কুর, ঘোটকি এবং লারকানা সহ অন্যান্য জেলাগুলিকেও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।
আপার সিন্ধুতে, জ্যাকবাবাদ, শিকারপুর, কাশমোর এবং শহীদ বেনাজিরাবাদ ভারী ঝরনা অনুভব করতে পারে।
বেলুচিস্তানে, লাসবেলা, খুজদার, আওরান এবং কালাত সহ প্রদেশের কিছু অংশ ভারী ঝরনা প্রত্যক্ষ করতে পারে। গওয়াদর, টারবাত, কেচ এবং পাঞ্জগুরের মতো উপকূলীয় শহরগুলিও ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ভেজা স্পেলটি কোয়েটা, জিয়ারাত, ঝোব এবং লোরালাইতে পৌঁছতে পারে, অন্যদিকে অন্তর্বর্তী ঝরনাগুলি বরখান, মুসখেল, ডেরা বুগতি এবং কোহলুর পূর্বাভাস রয়েছে।
এনডিএমএ সতর্কতা বলেছে যে বৃষ্টিপাত নগর বন্যা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে ভূমিধসকে ট্রিগার করতে পারে, মানুষকে সতর্ক থাকার জন্য সতর্ক করে দেয়।
সিন্ধু নদীর প্রবাহ তীব্রভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, বিশেষত গুড্ডু, তৌনসা এবং কালাবাগে, যখন রবি এবং চেনাবও বর্ধিত স্রাবের সাথে ফুলে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
কর্মকর্তারা বলছেন যে জরুরী সরঞ্জামগুলি আগেই স্থাপন করা হবে, সরিয়ে নেওয়া কেন্দ্রগুলি প্রস্তুত করা হবে এবং প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থাগুলি ভেজা বানানের মাধ্যমে সম্প্রদায়গুলিকে সহায়তা করার জন্য সক্রিয় থাকবে।