জাতীয় ড্রাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এনডিএলইএ) দ্য পালা অফ মার্সি চার্চের প্রতিষ্ঠাতা ও জেনারেল অধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করেছে, নবী আডফোলুশো আয়নু ওলাসেল (ওরফে আব্বাস আজাকাইয়ে), কয়েক মাস ধরে বিদেশে বিদেশে অবৈধ ওষুধের একাধিক চালানের জন্য বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরে অবৈধ ওষুধের একাধিক চালানের জন্য।
রবিবার এনডিএলইএর মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি, মিঃ ফেমি বাবেফেমি এর পরিচালক, রোববার বলেছেন, নবী অ্যাজাহ, ওগোম্বো রোড, লেক্কি অঞ্চল ওকোম্বো রোডে অবস্থিত তাঁর চার্চে নবী অ্যাফোলুশোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা এনডিএলএর জন্য প্রিমের কাছে প্রিপারস অফ দ্য মোমেন্টের আগে তিনি প্রিপারস অফ ওয়েবেড করেছেন।
তিনি দু’বার গ্রেপ্তার এড়ানোর পরে এবং জুনের পর থেকে ঘানাতে পালিয়ে যাওয়ার পরে এই গ্রেপ্তারটি এসেছিল, যখন ঘানা লাউডের দুটি চালান দখলের পরে কর্মীরা তাকে পিছিয়ে দেওয়া শুরু করেছিলেন, তাঁর সাথে যুক্ত গাঁজার একটি স্ট্রেন।
বিবৃতি অনুসারে, ২০২৫ সালের ৪ ই জুন ওকুন আজাহ বিচে 200 কেজি সাইকোঅ্যাকটিভ পদার্থের প্রথম জব্দ করা হয়েছিল, এবং একই পদার্থের 700 কেজি আরেকটি চালান তার ডেলিভারি ভ্যান থেকে 20 জুলাই 2025 -এ উদ্ধার করা হয়েছিল।
তার বিবৃতিতে তিনি ঘানা থেকে নাইজেরিয়ায় জলপথের মাধ্যমে অবৈধ চালানগুলি ফেরি দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন, তিনি যোগ করেছেন যে সাম্প্রতিক অতীতে দু’বার গ্রেপ্তার থেকে পালানোর পরে তিনি পশ্চিম আফ্রিকার দেশে পালিয়ে গিয়েছিলেন।
লেগোসের আরেকটি অভিযানে, এনডিএলএর 7th ই আগস্ট কিশি হাউস ১১, লেই আজাই বেম্বে স্ট্রিট, পার্কভিউ এস্টেট আইকোয়িকে একটি অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালিয়েছিল, যেখানে তারা একটি সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, বেঞ্জামিন উদো উকোহকে এবং কানাডিয়ান জোরে ৩২ টি পাউচ উদ্ধার করেছে, ১৫.63 এর মোট ওজন সহ।
শনিবার এনডিলিয়া কর্মীরা নাসারাওয়া রাজ্যে, রাজ্যের নিউ কারু অঞ্চলে এমমানুয়েল অ্যাসোকো জনি, ওকেম রাফেল এবং চেকওয়ুব ওডোর ত্রয়ী থেকে ৩,০৯৩ কেজি ওজনের গাঁজার একটি স্ট্রেন, স্কঙ্কের একটি বিশাল চালান পুনরুদ্ধার করেছে।
শুক্রবার ২৯ বছর বয়সী নুরা ইয়াহায়াকে কুম্বোটসো কানো রাজ্যের গিজা অঞ্চলে und৩৯ টি ব্লক স্কঙ্কের সাথে ৩৫৯ কেজি ওজনের সাথে জড়িত করা হয়েছিল, বুধবার আরেক সন্দেহভাজন উমর আদমু উমরকে জেরিয়া-কুলা-কে-এর একটি সিন্থেটিক স্ট্রেনকে জব্দ করার পরে এনডিএলএর অফিসাররা বুধবার এনডিলিয়া অফিসারদের দ্বারা হেফাজতে নিয়ে গিয়েছিলেন।
কানোতে আরেকটি আন্তঃসংযোগ অভিযানে, শুক্রবার জারিয়া-কানো রোড ধরে গাদার টাম্বুরায় সন্দেহভাজন উসমান মুসা থেকে ট্রামাদল এবং ২০০ এম্পুলের ডায়াজেপাম ইনজেকশন 200 টি অ্যাম্পুলস উদ্ধার করা হয়েছে।
শুক্রবার গোম্বে রাজ্যের গোম্বে শহরের টুডুন ওয়েডান পান্তামিতে অবস্থিত একটি অনিয়মিত ভবনে একটি অভিযান, প্রধানত ট্রামাদলের ওপিওয়েডের ২66 পিলগুলি পুনরুদ্ধার করার দিকে পরিচালিত করে এবং সন্দেহভাজন, উসামা ইসাহকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
পরের দিন, শনিবার 9 ই আগস্ট, আরেক সন্দেহভাজন ইব্রাহিম আদমু, এনডিএলএ অফিসাররা পোটিস্কাম রোড, বাজোগা ধরে ট্রামডোলের 50,000 ক্যাপসুল সহ গ্রেপ্তার করেছিলেন।
এডো স্টেটে, একটি সাদা টয়োটা হিয়াস বাসে ওয়াইএবি 5522 কে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কোগির ইসানলুতে চলে আসা ইয়াআলু থেকে আগস্টে ইডব্লিউইউ জংশনে বাধা পেয়েছিল, এনডিলিয়া অপারেশনস দ্বারা এডো এবং ট্রামাডোলের 400 টি সিএপিওল, ১,০০০০ কেওপিওল, ১,০০০০০ কেওপিওল, ১,০০০০০ কেওপিওল, ১,০০০ সন্দেহভাজন তাইয়ে জেথ্রোকে গ্রেপ্তার করে ইনজেকশন।
লাগোসের অফিসার এবং পুরুষদের প্রশংসা করার সময়, নাসারাওয়া, গম্ব্বে, কানো এবং এডো গ্রেপ্তার, খিঁচুনি এবং তাদের দক্ষতার জন্য কমান্ডস, এনডিএলইএর চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ব্রিগ-জেনার। মোহাম্মদ মারওয়া (আরটিডি) এজেন্সিটির ড্রাগ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় চলমান ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের এবং তাদের সহকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন।
