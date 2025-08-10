এনডিলিয়া বস মাদক সেবন, সংস্কৃতি, দস্যুদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন

ন্যাশনাল ড্রাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (এনডিএলইএ) চেয়ারম্যান/চিফ এক্সিকিউটিভ, ব্রিগেড- জেনারেল মোহাম্মদ বুবা মারওয়া (অব।
ওগুন স্টেটের ইজেবু ওডে একটি সেমিনারে উইকএন্ডে বক্তব্য রেখে মারওয়া বলেছিলেন যে এই সামাজিক দুর্দশাগুলি “জটিলভাবে সংযুক্ত” এবং সমাজের খুব ফ্যাব্রিককে হুমকির মুখে ফেলেছে।
তিনি আফ্রিকার একটি ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) প্রজেকশন উদ্ধৃত করেছেন যে আফ্রিকার মাদকের ব্যবহার ৪০% বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে যে নাইজেরিয়ার ইতিমধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক ওষুধের ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে।
তবে মারওয়া আশ্বাস দিয়েছিলেন যে “সম্মিলিত দায়িত্ব” এর মাধ্যমে প্রবণতাটি বিপরীত হতে পারে।
তিনি বাবা -মা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং সম্প্রদায়ের নেতাদের এই কুফলগুলির বিরুদ্ধে এক কণ্ঠে উত্থানের জন্য এবং শিক্ষা এবং দক্ষতা অর্জনের সুযোগ তৈরি করে যুব বিকাশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।
মারওয়া এনডিএলইএর চলমান প্রচেষ্টা সম্পর্কেও একটি আপডেট সরবরাহ করেছিল, গত ৫৪ মাস ধরে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের বিবরণ দেয়, যার মধ্যে রয়েছে: 67 67,345 পাচারকারী এবং 95 ব্যারন গ্রেপ্তার। 12,415 অপরাধীদের জন্য কারাগারের শর্তাদি সুরক্ষিত করা। 11.2 মিলিয়ন কিলোগ্রাম অবৈধ ওষুধ জব্দ করা। 1,572 হেক্টর গাঁজা খামার ধ্বংস করে, 27,187 ড্রাগ ব্যবহারকারীদের চিকিত্সা এবং পুনর্বাসন করা।
এনডিএলইএ বস জোর দিয়েছিলেন যে মাদক সেবনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পক্ষে শক্তিশালী সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের প্রয়োজন। তিনি সম্প্রদায়গুলিকে “কথা বলার জন্য, সন্দেহজনক কার্যক্রমের প্রতিবেদন করতে এবং আমাদের অ্যাডভোকেসি ড্রাইভগুলিকে সমর্থন করার জন্য” অনুরোধ করেছিলেন।
সম্পর্কিত ব্যস্ততায় মারওয়া ইজেবু ল্যান্ডের প্রয়াত আউজালে ওবা সিকিরু অ্যাডেটোনার পরিবারে শোকের পরিদর্শন করার জন্য ইজেবু ওডে তাঁর সফরটি ব্যবহার করেছিলেন।