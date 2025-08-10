এনডিলিয়া ম্যানহান্টের পরে লাগোস-ভিত্তিক আলেমকে ধরে ফেলেছে

জাতীয় ড্রাগ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (এনডিএলইএ) নবী আডেফোলুশো আানু ওলাসেলকে গ্রেপ্তার করেছে, ওরফে আব্বাস আজাকাইয়ে, দ্য টার্ন অফ মার্সি চার্চের প্রতিষ্ঠাতা।
তাঁর বিরুদ্ধে নাইজেরিয়ায় একাধিক অবৈধ ড্রাগ চালান মাস্টারমাইন্ড করার অভিযোগ রয়েছে, বিশেষত ঘানা থেকে জলপথের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা পাচার করছেন।
রবিবার ওকুন আজাহ, ওগোম্বো রোড, লেক্কি, লাগোসের পাশে অবস্থিত তাঁর গির্জার গ্রেপ্তার হয়েছিল।
এনডিএলএর মুখপাত্র ফেমি বাবফেমি প্রকাশ করেছেন যে সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করার আগে অপারেটররা রবিবার উপাসনা পরিষেবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল।
বাবারফেমি বলেছিলেন, “ঘানা জোরে গাঁজা দুটি বড় খিঁচুনি তাঁর কাছে সনাক্ত করার পরে জুন থেকে নবী আডফোলুশো পালিয়ে গিয়েছিলেন।
“আমাদের অপারেটিভরা তাকে বিচারের আওতায় আনার জন্য নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমত্তার উপর কাজ করেছিল।”
আলেম মাদক পাচারের কথা স্বীকার করে এবং দু’বার গ্রেপ্তার থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরে ঘানাতে পালিয়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে।
বাবফেমি আরও যোগ করেছেন, “এই গ্রেপ্তারটি সমস্ত পাচারকারীকে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠায় যে এনডিএলএ নিরলস এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মাদকের প্যাডেলিং সহ্য করবে না।”
এনডিএলএর চেয়ারম্যান, ব্রিগেড। জেনারেল মোহাম্মদ বুবা মারওয়া (আরটিডি), তিনি গ্রেপ্তারের সাথে জড়িত কর্মীদের প্রশংসা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, “এই গ্রেপ্তারটি মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আমাদের চলমান লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়।
“আমরা সমস্ত নাইজেরিয়ানকে অবৈধ ওষুধ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি।”
মারওয়া মাদকের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অব্যাহত সতর্কতা এবং সম্প্রদায়ের ব্যস্ততার গুরুত্বের উপরও জোর দিয়েছিল।
তিনি আরও যোগ করেন, “শিক্ষা এবং সহযোগিতা এই যুদ্ধে জয়ের মূল চাবিকাঠি।”