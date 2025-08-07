এনডোকওয়া ফরোয়ার্ড দক্ষিণ-দক্ষিণের গভর্নর অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডে ওবোরেভওয়ারিকে স্বাগত জানিয়েছেন

একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক সমর্থন গোষ্ঠী, টিনুবু, শেরিফ/অনাইমের পক্ষে এনডোকওয়া ফরোয়ার্ড, ডেল্টা রাজ্য গভর্নর, আরটি -র অভিনন্দন জানিয়েছে। মাননীয়। শেরিফ ওবোরেভওয়ারি, প্রগ্রেসিভ ডিজিটাল মিডিয়া শীর্ষ সম্মেলনে এবং আবুজাতে অনুষ্ঠিত পুরষ্কারে বছরের দক্ষিণ-দক্ষিণের গভর্নর হিসাবে তাঁর উত্থানের বিষয়ে।
গ্রুপের নেতা স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে মাননীয়। বার। স্যাম ওসাসা, এনডোকওয়া ফরোয়ার্ড এই পুরষ্কারটিকে গভর্নর ওবোরেভওয়ারির শ্রেষ্ঠত্ব, রূপান্তরকারী নেতৃত্ব এবং গত দু’বছর ধরে প্রশাসনের ধারাবাহিক পদক্ষেপের প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি হিসাবে উপযুক্ত স্বীকৃতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
দলটি তার কার্যকর নীতি ও প্রকল্পগুলির জন্য গভর্নরকে প্রশংসা করেছে যা তাদের মতে ডেল্টা রাজ্য জুড়ে দৃশ্যমান উন্নয়ন এনেছে।
তারা উল্লেখ করেছে যে পুরষ্কারটি এমন একজন নেতা হিসাবে গভর্নরের উদীয়মান প্রোফাইলকে প্রতিফলিত করে যার প্রশাসনের স্টাইলটি মানুষ-কেন্দ্রিক এবং ফলাফল-চালিত।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “গভর্নর ওবোরেভওয়ারির দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অগ্রগতির নিরলস সাধনা ডেল্টানসের জীবনে একটি স্পষ্ট পার্থক্য তৈরি করেছে।
ওবোরেভওয়ারি প্রশাসনের পক্ষে তাদের অব্যাহত সমর্থনকে পুনরায় নিশ্চিত করে এই গোষ্ঠীটি আশাবাদ প্রকাশ করেছিল যে গভর্নর উন্নয়নের গতি বজায় রাখবেন এবং রাজ্যে আরও সমৃদ্ধি আনবেন।
“আমরা তাঁর সাথে দাঁড়াতে এবং এই ভাল প্রাপ্য প্রশংসার উদযাপন করতে পেরে গর্বিত,” দলটি উপসংহারে বলেছে।