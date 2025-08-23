You are Here
News

এনপিএফএল: কোওয়ারা ইউনাইটেড তিনজন যুবককে সিনিয়র দলে প্রচার করে

কোওয়ারা ইউনাইটেড তার অনূর্ধ্ব -১৯ খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনজনকে সিনিয়র দলে 2025-26 মৌসুমে পদোন্নতি দিয়েছে।

খেলোয়াড়রা হলেন গোলরক্ষক কোলাওল শেরিফ, ডিফেন্ডার ইজেনাবো সোমটোনচুকুউ এবং মিডফিল্ডার মাহি আলেগে মুহাম্মদ।

কাওয়ারা ইউনাইটেড তাদের প্রথম পেশাদার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরে খেলোয়াড়দের পদোন্নতি ঘোষণা করেছিল।

“আমরা আমাদের অনূর্ধ্ব -১ squaid স্কোয়াড থেকে উদ্বোধনী এনপিএফএল অনূর্ধ্ব -১৯ লিগের বিজয়ী, সিনিয়র দলে তিনটি স্ট্যান্ডআউট খেলোয়াড়কে পদোন্নতি দিয়েছি,” কোওয়ারা ইউনাইটেড এই ত্রয়ীর উন্মোচন হওয়ার পরে জানিয়েছে।

ত্রয়ীটি সেই দলের অংশ ছিল যা লোগোসে উদ্বোধনী এনপিএফএল অনূর্ধ্ব -১৯ টুর্নামেন্ট জিতেছিল।

খেলোয়াড়রা এই মৌসুমে এনপিএফএল, সিএএফ কনফেডারেশন কাপ এবং প্রেসিডেন্ট ফেডারেশন কাপে কোওয়ারা ইউনাইটেডের হয়ে ভূমিকা নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।



