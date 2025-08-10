এনপিএফএল: মালভূমি ইউনাইটেডের গোলরক্ষক অ্যাডিয়েঙ্কা বাজি অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন

মালভূমি ইউনাইটেডের গোলরক্ষক অ্যাডওয়ালে অ্যাডিয়েঙ্কা নাইজেরিয়া প্রিমিয়ার ফুটবল লীগ, এনপিএফএল দ্বারা তার বিরুদ্ধে যে বাজি অভিযোগ করেছে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।
অ্যাডিয়েঙ্কা এনপিএফএলকে অভিযোগের বিষয়ে তাকে সুষ্ঠু শুনানি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা তার তারকাদের শুটিংয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে।
প্রাক্তন কাওয়ারা ইউনাইটেড শট-স্টপার জানিয়েছেন, অভিযোগের পরে তিনি স্পষ্টতা চেয়েছিলেন তবে কোনও দৃ concrete ় প্রতিক্রিয়া পাননি।
“আমি এলএমসি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম যাতে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি, তবে এখন অবধি আমি কিছুই শুনিনি,” অ্যাডিয়েঙ্কা ওয়োসপোর্টসনিউজকে বলেছেন।
“আমি মালভূমি ইউনাইটেডের সচিবকে জিজ্ঞাসা করতে ফোন করেছি যে তারা কোনও ক্লাবকে আমাকে নিবন্ধকরণ থেকে বিরত রাখতে এলএমসিকে লিখেছিল কিনা।”
ডেইলি পোস্ট রিপোর্ট করেছে যে এনপিএফএল তদন্তের ফলাফলের জন্য মুলতুবি রেখে অ্যাডিয়েঙ্কাকে স্থগিত করা হয়েছে।