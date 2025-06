এনবিইউ বিধিনিষেধ – ছোট ব্যবসায়ের দিকে ধাক্কা – মুদ্রার সীমা কীভাবে ইউক্রেনীয় / এনভি প্রভাবিত করে

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি সংবাদটি ভাগ করেছি: আমার বই «কিরা। পুরো -স্কেল আগ্রাসনের প্রথম মাসগুলিতে রোড হোম “ইংরেজিতে এসেছিল This

জুলাইয়ে, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছি: বইয়ের উপস্থাপনা, সাংবাদিকদের সাথে সভা, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে আলোচনা। আমি আমার মেয়ের সাথে উড়ে যাচ্ছি, কারণ তিনি বইয়ের মূল চরিত্র। সবকিছু তাদের নিজস্ব ব্যয়ে। এবং আমি আমার কাজের অংশ হিসাবে এই পারফরম্যান্সগুলি উপলব্ধি করেছি: একজন লেখক হিসাবে, একজন মিডিয়া বিশেষজ্ঞ হিসাবে, ইউক্রেনের নাগরিক হিসাবে। এটি আমার সাংস্কৃতিক কূটনীতি এবং আইন -কানুনের রূপ।

এবং এখন একটি সামান্য বাস্তবতা। আমি বিমানের টিকিট কেনার চেষ্টা করেছি এবং … আমি পারিনি। কারণ বিমানের ব্যয় বিদেশে ব্যয়ের জন্য ইউক্রেনের জাতীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এবং এগুলি কেবল টিকিট। এগিয়ে – আবাসন ব্যয়, পরিবহন, খাবার। এনবিইউ আমাকে প্রতি মাসে 100 হাজার হ্রিভনিয়াস ব্যয় করতে দেয় (সমতুল্য), যদি আমার আয় অফিসিয়াল এবং নিশ্চিত হয়। তবে কীভাবে 100 হাজার ইউএএইচ ফ্লাইট, আবাসন, পুষ্টি এবং এমনকি ব্যানাল কফিতে থাকার ব্যবস্থা করা যায়, যা নিউইয়র্কের সাথে ক্রোসান এবং টিপস সহ দীর্ঘ সময়ের জন্য 20 ডলার খরচ হয়।

আমার ব্যাঙ্কে আমাকে কী দেওয়া হয়? ডলার কার্ডটি খুলুন এবং ধীরে ধীরে মুদ্রা কিনুন, কারণ নিষেধাজ্ঞাগুলিও মুদ্রা কেনার জন্য সেট করা আছে। বাস্তবে, আমি করতে হয়েছিল «বিভিন্ন ব্যাংকের বেশ কয়েকটি কার্ডে তহবিল ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এফএলপি অ্যাকাউন্টগুলি থেকে নগদ প্রত্যাহার করুন, ম্যানুয়ালি তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলিতে রাখুন, কারণ আমরা পি 2 আর স্মরণ করি, স্থানান্তরগুলিও সীমিত এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আয় হওয়া সত্ত্বেও সীমা বাড়ানোর অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

সুতরাং কেবল সাধারণ ইউক্রেনীয়রাই বাস করেন না, এবং কয়েক হাজার হাজার উদ্যোক্তা এখনও বেঁচে আছেন, যারা নিজের এবং তাদের পরিবার সরবরাহ করেন, আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করেন, কর প্রদান করেন – এবং এখনও এই তহবিল বিদেশে ব্যয় করার প্রয়োজন হলে তাদের নিজস্ব তহবিলের অ্যাক্সেস নেই।

এখন অবধি, ব্যক্তিদের জন্য এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার এই জাতীয় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে:

পণ্য ও পরিষেবার জন্য হ্রিভনিয়া কার্ডের গণনা – প্রতি মাসে 100 হাজারেরও বেশি ইউএএইচ

হ্রিভনিয়া কার্ড থেকে নগদ অপসারণ – প্রতি সপ্তাহে 12.5 হাজারেরও বেশি ইউএএইচ এবং প্রতি মাসে 50 হাজার ইউএএইচ

পি 2 পি 100 হাজার ইউএএইচ/মাসের চেয়ে বেশি বিদেশী মুদ্রা কার্ড থেকে স্থানান্তর করে।

হ্রিভনিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে বিদেশী ব্যাংকগুলিতে অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর – যে কোনও ভলিউমে নিষিদ্ধ ( সম্পূর্ণ)।

পুরো -স্কেল আগ্রাসনের পরে প্রথম মাসগুলিতে এই ধরনের বিধিনিষেধগুলি বোঝা যায়, যখন কয়েক মিলিয়ন মানুষ হ্রিভনিয়া কার্ড নিয়ে দেশের বাইরে চলে যায়। তবে পুরো -স্কেল যুদ্ধের তৃতীয় বছরে নয়।

যখন আপনার অ্যাকাউন্টটি আপনার অর্থ হয় না

ইউক্রেনীয় উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্থনীতির পক্ষে একটি সমর্থন হয়ে উঠেছে। তবে তারাই ছিল যারা বৈদেশিক মুদ্রার বিধিনিষেধের পক্ষে সবচেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

দেড় বছর আগে, আমার আমেরিকান এফএলপি এজেন্সির পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান করা দরকার। এজেন্সিটির কাছ থেকে প্রথম চালানটি পেয়ে, আমি এটি অ্যাকাউন্টেন্টকে সরবরাহ করেছি এবং পরের দিন আমি আমার সমস্যার স্কেল বুঝতে পেরেছিলাম: ব্যাংক অনেকগুলি প্রয়োজনীয়তা রেখে মুদ্রা কিনতে অস্বীকার করেছিল।

আমাদের দরকার:

1। প্রদত্ত পরিষেবার সঠিক ইঙ্গিতের সাথে চুক্তি (ব্যাংক অনুসারে সঠিক, কারণ আমরা এজেন্সি থেকে একটি স্ট্যান্ডার্ড চুক্তি পেয়েছি)

2। চালান বা চালানের অনুবাদ, যেখানে অর্থ প্রদানের ইউক্রেনীয় ভাষায় অনুবাদ রয়েছে

3। 24 ফেব্রুয়ারি, 2022 নং 153 এর ইউক্রেনের মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রিপরিষদের রেজোলিউশনের রেফারেন্স সহ প্রদত্ত পরিষেবাগুলির বিশদ বিবরণ সহ একটি চিঠি-ব্যাখ্যা

4। প্রাপকের চূড়ান্ত উপকারী মালিক সম্পর্কে তথ্য।

আমার আমেরিকান কাউন্টার পার্টির অনুরোধ করা নথিগুলির তালিকা দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল এবং সে সম্পর্কে «সঠিক “চুক্তিটি আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনগুলির উদাহরণ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল যে এটি «ভুল “চুক্তিটি গৃহীত হয়েছিল। তারপরে আমরা প্রায় এক মাস আমাদের ব্যাংকের সাথে 3 হাজার ডলার চালানের জন্য সমস্ত বিবরণ সমন্বয় করতে ব্যয় করেছি।

আমি একরকম এটি মোকাবেলা করতে পারি। তবে একই – দৈনিক – হাজার হাজার উদ্যোক্তা পাস। বিশেষত যারা আন্তর্জাতিক বাজারে কাজ করেন: সৃজনশীল শিল্প, আইটি, ফ্রিল্যান্সার, শিক্ষামূলক এবং পরামর্শ পরিষেবা। আমি ঠিক কীভাবে তাদের উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি পরাজিত করি তা ব্যাখ্যা করি।

বিদেশে মুদ্রা অনুবাদ – এমনকি সরকারী চুক্তির অধীনে, এফএলপি কেবল বিদেশে ইভেন্টে পরিষেবা বা অংশগ্রহণের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। ব্যতিক্রম আছে ( উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা বা চিকিত্সার জন্য অর্থ প্রদান), তবে এগুলি খুব সংকীর্ণ এবং প্রায়শই বাস্তব ব্যবসায়ের জন্য অনুপযুক্ত।

– এমনকি সরকারী চুক্তির অধীনে, এফএলপি কেবল বিদেশে ইভেন্টে পরিষেবা বা অংশগ্রহণের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে না। ব্যতিক্রম আছে উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা বা চিকিত্সার জন্য অর্থ প্রদান), তবে এগুলি খুব সংকীর্ণ এবং প্রায়শই বাস্তব ব্যবসায়ের জন্য অনুপযুক্ত। মুদ্রা কেনা – একজন ব্যক্তি প্রতি মাসে 200 হাজার ইউএএচ -এর মধ্যে একটি মুদ্রা কিনতে পারে তবে ধীরে ধীরে, প্রতিদিন। ট্রিপ বা ব্যবসায়ের বেতনের জন্য, এটি অস্থিরতা তৈরি করে: দামগুলি পরিবর্তন হচ্ছে, কোর্সগুলি লাফিয়ে চলেছে, এবং লোকেরা কিনতে বাধ্য হয় « একটি মার্জিন সহ “বা অনানুষ্ঠানিক উপায়গুলি সন্ধান করুন।

– একজন ব্যক্তি প্রতি মাসে 200 হাজার ইউএএচ -এর মধ্যে একটি মুদ্রা কিনতে পারে তবে ধীরে ধীরে, প্রতিদিন। ট্রিপ বা ব্যবসায়ের বেতনের জন্য, এটি অস্থিরতা তৈরি করে: দামগুলি পরিবর্তন হচ্ছে, কোর্সগুলি লাফিয়ে চলেছে, এবং লোকেরা কিনতে বাধ্য হয় একটি মার্জিন সহ “বা অনানুষ্ঠানিক উপায়গুলি সন্ধান করুন। বিদেশী পরিষেবার মাধ্যমে অর্থ প্রদান – পেশাদারদের সাবস্ক্রিপশন ( অ্যাডোব, ডুমুর, জুম ইত্যাদি ) বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্থ প্রায়শই ইউক্রেনীয় ব্যাংকগুলির কার্ডের মাধ্যমে পাস হয় না, কারণ এনবিইউ বিশেষ অনুমতি ছাড়াই এই জাতীয় লেনদেনকে অবরুদ্ধ করে।

– পেশাদারদের সাবস্ক্রিপশন অ্যাডোব, ডুমুর, জুম ) বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্থ প্রায়শই ইউক্রেনীয় ব্যাংকগুলির কার্ডের মাধ্যমে পাস হয় না, কারণ এনবিইউ বিশেষ অনুমতি ছাড়াই এই জাতীয় লেনদেনকে অবরুদ্ধ করে। বিদেশী ব্যাংকগুলিতে কার্ড – প্রযুক্তিগতভাবে নিষিদ্ধ। তবে উদ্যোক্তারা বিদেশী গ্রাহকদের সাথে কাজ করতে সক্ষম হওয়ার জন্য অংশীদার ব্যাংকগুলির মাধ্যমে তাদের ব্যাপকভাবে সাজিয়ে তোলে। এটি আবার – ছায়া টার্নওভার এবং নিয়ন্ত্রককে বাইপাস করে।

ফলস্বরূপ আমাদের কী আছে? লোকেরা রাজ্যের আশেপাশে যাওয়ার উপায় খুঁজছেন। তারা ধূসর এক্সচেঞ্জারগুলির সাথে কাজ করে, বিদেশী অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, স্কিম তৈরি করে। এই বিধিনিষেধগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ইতিমধ্যে একটি পৃথক ছায়া আর্থিক বাজার গঠিত হয়েছে। এবং যখন একজন সৎ উদ্যোক্তা তিনটি কার্ড খোলেন, ম্যানুয়ালি অর্থ স্থানান্তর করে যাতে কোর্সটি লাফ না হয়, আরও বেশি «দক্ষ “কেবল মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে বিদেশী অর্থ প্রদানের পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস অর্জন করে It এটি ব্যয়বহুল এবং অস্বচ্ছ, তবে এটি কাজ করে One কেউ এটিতে ভাল অর্থোপার্জন করে And এবং একজনের ধারণা পাওয়া যায় যে এনবিইউ হয় এটি লক্ষ্য করে না – বা এটি লক্ষ্য না করা তার পক্ষে সুবিধাজনক।

২০২৪ সালে, ইউক্রেনীয়রা নগদ এবং নগদ নগদ মুদ্রায় 30.7 বিলিয়ন ডলার রেকর্ড অর্জন করেছিল-এক বছরের আগের চেয়ে তৃতীয়-আমি নিশ্চিত যে এই সমস্ত অর্থ বালিশের অধীনে নেই, ইতিমধ্যে একটি বড় অংশ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রয়েছে, কারণ ইউক্রেন টপ -6 অ্যাডাপশন -244 চেইনালাইসিসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেহেতু আমাদের ডিএফআই ট্র্যাফিক দ্বারা।

এটি কফির চেয়ে বেশি। এটি স্বাধীনতা সম্পর্কে

আমি এনবিইউকে আমাকে ব্র্যান্ডেড পোশাকগুলিতে অর্থ ব্যয় করতে বলি না এবং আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে একটি হোটেল বুক করার বা বিমানের টিকিট কেনার সুযোগটি একটি প্রাথমিক প্রয়োজন। এবং আমি লজ্জা পেয়েছি যে আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আমার বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণে ফাঁকগুলি সন্ধান করা উচিত। এটি লজ্জার বিষয় যে আমি যখন বায়ু উদ্বেগের সময় “দুটি দেয়াল” এর পিছনে মেঝেতে ঘুমায় তখন আমি যখন একটি বাচ্চার সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা করি তখন আমার প্রতি ডলার বিবেচনা করা উচিত।

ইউক্রেনীয় অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল হয়ে গেছে। আমাদের ব্যবসা ডিজিটাল, মহাদেশগুলির মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, নমনীয় এবং সৃজনশীল। তবে আমাদের যে নিয়মগুলি দেওয়া হচ্ছে তা হ’ল প্রত্নতাত্ত্বিক, কাগজ, অযৌক্তিক। 2025 সালে, আমরা এখনও বৈদেশিক মুদ্রায় বাস করি «সামরিক কমিউনিজম “, যেখানে চলাচলের স্বাধীনতা এবং তাদের অর্থ ব্যয় করার স্বাধীনতা আইন নয়, একটি বিশেষ সুযোগ। ইউক্রেন যুদ্ধের ময়দানে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। তবে নাগরিকের স্বাধীনতাও সামনে।