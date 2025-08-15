এনবিএর উদ্বোধনী সপ্তাহে পাঁচটি দেখতে হবে

বৃহস্পতিবার, এনবিএ সমস্ত 30 টি দলের জন্য 2025-26 সময়সূচী প্রকাশ করেছে। ভক্তরা ইতিমধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী গেমস, মেক-বা-ব্রেক রান এবং অবশ্যই অল স্টার ম্যাচআপ সহ কী প্রসারিত চক্র শুরু করেছে।
এনবিএর সৌন্দর্য হ’ল সপ্তাহের প্রতি রাতে একটি মার্কি ম্যাচআপ হতে পারে। সুপারস্টাররা শুক্রবার বা শনিবারের মতোই সোমবারের দিকে মাথা ঘুরে বেড়াচ্ছে।
লীগ নিশ্চিত করেছে যে নতুন মরসুম শুরু করার জন্য কিছু আকর্ষণীয় গেম রয়েছে। এনবিএর উদ্বোধনী সপ্তাহে এখানে শীর্ষ পাঁচটি রয়েছে।
5। নিউইয়র্ক নিক্সে ক্লিভল্যান্ড ক্যাভালিয়ার্স | বুধবার, 22 অক্টোবর
ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালের পূর্বরূপ কী হতে পারে, ক্যাভালিয়ার্স এবং নিক্স 2025-26 প্রচারের দ্বিতীয় রাতে বিগ অ্যাপল-এ যুদ্ধ করবে। ক্লিভল্যান্ড সম্ভবত দারিয়াস গারল্যান্ড ছাড়াই থাকবে, যদিও এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে তার পায়ের আঙ্গুলের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল।
তবুও, এটিকে একটি মিস করতে পারে না এমন ম্যাচআপ করার জন্য যথেষ্ট প্রতিভা রয়েছে, বিশেষত উভয় দলই প্রাথমিক সুবিধাটি সুরক্ষিত করার জন্য দেখায়।
4। মিনেসোটা টিম্বারওয়ালভসে ডেনভার নুগেটস | সোমবার, 27 অক্টোবর
নুগেটস এবং টিম্বারওয়ালভ উভয়ই এই মৌসুমে প্রবেশ করে বিশ্বাস করে যে তারা পশ্চিমা সম্মেলনের শীর্ষ বীজের জন্য চ্যালেঞ্জিং করতে সক্ষম। নিকোলা জোকিক এবং অ্যান্টনি এডওয়ার্ডসের মধ্যে একটি প্রাথমিক মৌসুমের খেলা নিঃসন্দেহে কিছু উচ্চ-স্তরের বিনোদন সরবরাহ করবে।
এই ম্যাচআপটি “লিগ পাস” বিভাগে পড়ে, কারণ উভয় দলই “বড় বাজার” ভোটাধিকার নয়। তবুও, তারা দুজনেই কিছু শক্ত বাস্কেটবল খেলেন এবং এটাই গুরুত্বপূর্ণ।
3। লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্সে গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স | মঙ্গলবার, 21 অক্টোবর
স্টিফেন কারি এবং জিমি বাটলার বনাম লেব্রন জেমস এবং লুকা ডোনিক-এটি এর চেয়ে বেশি প্রাইম-টাইম পায় না। যোদ্ধা এবং লেকাররা বাস্কেটবলের বিভিন্ন স্টাইল খেলেন এবং লিগের সবচেয়ে বড় নাম রয়েছে যা আহ্বান জানায়।
উভয় দলই তাদের চ্যাম্পিয়নশিপের শংসাপত্রগুলি সরাসরি গেটের বাইরে প্রমাণ করার জন্য একটি মজাদার, দ্রুতগতির গেমের প্রত্যাশা করুন। এছাড়াও, কারি, জেমস, বাটলার এবং ড্রায়মন্ড গ্রিনের সাথে তাদের কেরিয়ারের শেষ পর্যায়ে, এটি অজানা।
2। ফিনিক্স সানসে লস অ্যাঞ্জেলেস ক্লিপার্স | শুক্রবার, 24 অক্টোবর
ক্লিপারগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রতিযোগী হিসাবে উপেক্ষা করা হয়। যাইহোক, কাবি লিওনার্ড, জেমস হার্ডেন, ব্র্যাডলি বিয়াল এবং ক্রিস পলের সাথে ঘূর্ণনটিতে প্রধান কোচ টাই লুয়ের দল আবারও পশ্চিমে প্রতিযোগী হয়ে উঠবে ২০২৫ সালে।
ডেভিন বুকার এবং দ্য নিউ-চেহারার সানসের বিপক্ষে একটি ম্যাচআপ নতুন মৌসুমে যাওয়ার উভয় দলকে গেজ করার এক আকর্ষণীয় উপায় হবে। তদুপরি, বয়স্ক ক্লিপাররা কীভাবে সূর্যের যৌবনের সাথে মোকাবিলা করে তা দেখতে বাধ্য হবে, বিশেষত গার্ড জ্যালেন গ্রিনের অ্যাথলেটিকিজমের সাথে কাজ করার সময়।
1। ওকলাহোমা সিটি থান্ডার এ হিউস্টন রকেটস | মঙ্গলবার, 21 অক্টোবর
চ্যাম্পিয়নশিপ ফেভারিট বনাম রাজত্ব চ্যাম্পিয়ন। এই গ্রীষ্মে রকেটগুলিতে কেভিন ডুরান্টের সংযোজন তাত্ক্ষণিকভাবে পশ্চিমা সম্মেলনের শীর্ষের দিকে প্রধান কোচ ইমে উদোকার রোস্টারকে ক্যাটাল্ট করেছেন। থান্ডার, ইতিমধ্যে, চ্যাম্পিয়নদের রাজত্ব এবং এর সাথে যে চাপ আসে তা জীবনের সাথে সামঞ্জস্য করবে।
ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনাল পূর্বরূপ কী হতে পারে তাতে আমরা একটি দুর্দান্ত খেলায় আছি।