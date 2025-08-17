এনবিএ ইনসাইডার ওয়ারিয়র্স, জোনাথন কুমিং সম্পর্কে বড় আপডেট প্রকাশ করেছে

গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্স জোনাথন কুমিংয়ের সাথে লম্বা হয়ে আটকে রয়েছে।
দলটি কয়েক মাস ধরে কুমিংয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ধারণাটি নিয়ে কাজ করছে, তবে কোনও দৃ plan ় পরিকল্পনা একত্রিত হয়নি।
কুমিঙ্গা চলাচলের অভাব নিয়ে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েছে এবং এনবিএ অভ্যন্তরীণ অ্যান্টনি স্লেটার সম্প্রতি পরিস্থিতি সম্পর্কে কথা বলেছেন।
তিনি বলেছিলেন যে উভয় পক্ষই কথা বলছে, এবং শীঘ্রই একটি পথ স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।
“ঠিক আছে, উভয় পক্ষের মধ্যে নতুন কথোপকথন হয়েছে,” স্লেটার ড ইএসপিএন এর এনবিএতে আজ। “সংলাপ আছে, তবে আপনারা সবাই জানেন যে কথা বলা অগত্যা সমান আন্দোলন করে না। তারা গত সপ্তাহে একে অপরের মধ্যে পুরো বিষয় সম্পর্কে চুক্তি ধারণা এবং মতামত ভাগ করে নিয়েছে, গত সপ্তাহান্তে ফিরে এসেছিল Cum
কুমিঙ্গা এমন একটি চুক্তি চায় যা তার এবং তার ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল হবে এবং তিনি গোল্ডেন স্টেটের পরিকল্পনায় “প্যাড” হিসাবে ব্যবহার করতে চান না।
তিনি জানেন যে তিনি যদি ওয়ারিয়র্সের কাছ থেকে দু’বছরের/$ 45 মিলিয়ন অফারের সাথে সম্মত হন তবে সম্ভবত মিডসেশন ট্রেডের সময়সীমা দ্বারা তাকে অন্য একটি দলে পাঠানো হবে।
তিনি এটি চান না, এবং তাই এক বছরের/$ 7.9 যোগ্যতা অফার নেওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে।
এইভাবে, তিনি তার ভাগ্যকে আরও নিয়ন্ত্রণ করতে এবং মরসুম শেষ হওয়ার পরে অন্য দলের সন্ধানে থাকতে সক্ষম হবেন।
এটি কুমিঙ্গা খারাপ খেলোয়াড়ের মতো নয়, তাই কিছু গোল্ডেন স্টেটের ভক্তরা আশা করেন যে দলটি কীভাবে তাকে আরও বেশি ব্যবহার করবেন তা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন।
তবে মনে হচ্ছে কুমিঙ্গা এই দলে কখনও স্থিতিশীল এবং বড় জায়গা থাকবে না এবং তার উচিত অন্য কোনও স্থানে যে ক্যারিয়ারটি চায় তার তৈরি করার উপায়গুলি সন্ধান করার চেষ্টা করা উচিত।
