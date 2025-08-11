এনবিএ ইনসাইডার জর্জেস নিয়াংয়ের সাথে জাজের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে

জর্জেস নিয়াং সম্প্রতি দলগুলির আশেপাশে ঝাঁকুনি দিচ্ছে এবং তাকে কেবল বোস্টন সেল্টিক্স থেকে উটা জাজে প্রেরণ করা হয়েছিল।
অনেক লোক ভেবেছিল যে এনবিএর চারপাশে তাঁর ভ্রমণ অব্যাহত থাকবে, তবে মনে হচ্ছে তিনি 2025-26 সালে জাজের সাথে তাঁর সময় কাটাতে পারেন।
সর্বশেষ “স্টেইন লাইন” কলামে জ্যাক ফিশারের মতে, নিয়াং রাখার জাজ পরিকল্পনা করেছে।
“সূত্রগুলি বলছে যে উটাহ এই সপ্তাহে বোস্টনের সাথে একটি বাণিজ্যে নিয়াংকে পুনরায় পরিচিত করার পরে প্রবীণ বিগ ম্যান জর্জেস নিয়াংকে রাখার পরিকল্পনা করছেন,” ফিশার লিখেছেন। “জাজ 2027 এবং 2031 সালে সেল্টিক্সের কাছ থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডের পিকগুলিও অর্জন করেছিল যা বোস্টনে দ্বি-মুখী প্রহরী আরজে লুইসকে পাঠিয়েছিল। লিগের আশেপাশের বিভিন্ন দলের সাথে সেল্টিকরা ট্রেডিং নিয়াং নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সূত্র জানায়, তাদের অবিচ্ছিন্ন বেতন-শেভিং প্রচারে বিলাসবহুল-শেভিং ট্রেডস অফ হলিডে এবং ছুটির পরে।”
জাজ নিয়াংকে ধরে রাখতে চলেছে, তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের জন্য দলের সাথে থাকবেন।
ফিশার দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে, জাজটি প্রচুর চুক্তি সম্পন্ন করে যা মেয়াদ শেষ হচ্ছে, যার অর্থ তাদের চিরতরে রাখতে হবে না।
পরের মরসুমটি কীভাবে যায় তার উপর নির্ভর করে ইউটা নিয়াং সহ এই চুক্তিগুলির একটি টন ফেলে দিতে পারে।
তারা সম্প্রতি জুসুফ নুরকিক, কেভিন লাভ এবং নিয়াং যুক্ত করেছে।
তারা এই সমস্ত সম্পদ ন্যূনতম চুক্তিতে নিয়ে এসেছে এবং সত্যই কেবল লরি মার্ককেনেনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যিনি এখনও সম্ভবত দলের ভবিষ্যত বলে মনে করছেন।
জাজটি নতুন বছরে নিয়াং কী করতে পারে তা দেখতে চলেছে, তবে কেউ ভাবেন না যে তিনি 2025-26 ছাড়িয়ে লাইনআপে সুরক্ষিত।
এই দলটি যতটা নমনীয়তা এবং যতটা সম্ভব বিকল্প চায়।
