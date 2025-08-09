You are Here
এনবিএ ক্রিসমাস দিবস 2025 গেমের সময়সূচী ঘোষণা করেছে
News

এনবিএ ক্রিসমাস দিবস 2025 গেমের সময়সূচী ঘোষণা করেছে

আপনি কি আগস্টে এনবিএ থেকে ক্রিসমাস উপহারের জন্য প্রস্তুত?

শুক্রবার, শামস চরণিয়া এই বছরের ক্রিসমাসের দিনের সময়সূচী প্রকাশ করেছে এবং এতে পাঁচটি উত্তেজনাপূর্ণ গেম রয়েছে – এবং বেশ কয়েকটি চমক রয়েছে।

ক্লিভল্যান্ড ক্যাভালিয়ার্স নিউইয়র্কের দিকে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে নিক্সের সাথে লড়াইয়ের জন্য উত্সবগুলি শুরু হয়েছিল।

এরপরে সান আন্তোনিও স্পার্সের রাজত্বকারী চ্যাম্পিয়ন ওকলাহোমা সিটি থান্ডারকে অনুসরণ করা হবে।

তারপরে এটি লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্সের হিউস্টন রকেটস, গোল্ডেন স্টেট ওয়ারিয়র্সের ডালাস ম্যাভেরিক্স এবং মিনেসোটা টিম্বারওয়ালভস ডেনভার নুগেটস খেলছে।

বরাবরের মতো, কয়েক মিলিয়ন বাস্কেটবল ভক্তকে সুর করা হবে এবং উদযাপনের জন্য প্রস্তুত।

ক্রিসমাস দিবসটি লীগের জন্য বছরের অন্যতম বৃহত্তম মুহূর্ত, এবং সমিতিটি একটি বিশেষ সময়সূচী একসাথে রাখার জন্য খুব সতর্ক।

তারা চান যে ভক্তরা আদালতের সেরা যুদ্ধের সেরা যুদ্ধের সাক্ষী হন এবং তাদের নির্বাচন দেখায় যে তারা সেখানে সবচেয়ে বড় দল হিসাবে দেখেন।

কিছু ভক্ত হতবাক হয়ে গেছে যে বোস্টন সেল্টিক্স এবং মিলওয়াকি বকের মতো দলগুলি লাইনআপে নেই।

লস অ্যাঞ্জেলেস ক্লিপার্সের মতো অন্যরাও কাটেনি।

তবে এনবিএ স্কোয়াডগুলি বেছে নিয়েছে যা মনে করে যে 2025-26 সালে আধিপত্য বিস্তার করবে।

যাইহোক, আশ্চর্য, আঘাত এবং দুর্ভাগ্যের কারণে, মৌসুমের এই মুহুর্তে অন্যান্য দলগুলি অনেক প্রমাণিত হবে।

এই গেমগুলির মধ্যে কোনটি সবচেয়ে আনন্দদায়ক হবে?

এবং ক্রিসমাস যখন চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তখন কোন দলগুলি তাদের সম্মেলনের শীর্ষে থাকবে?

লিগ ক্রিসমাসে বড় গেমস সরবরাহ করার জন্য বিশেষ যত্ন নেয় এবং এটি স্পষ্ট যে এই বছরটি আলাদা হবে না।

পরবর্তী: সহকারী কোচ হিসাবে প্রাক্তন খেলোয়াড়কে বন্ধ করে দিচ্ছেন নিক্স



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।