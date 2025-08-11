You are Here
‘এনবিএ টিমের শেষ 50-পয়েন্ট গেম’ কুইজ
আমরা নিয়মিত মরসুমের এনবিএ বাস্কেটবল থেকে দুই মাসেরও বেশি দূরে রয়েছি, তবে 21 অক্টোবর উদ্বোধনী রাতের ম্যাচআপগুলি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে আমরা টানেলের শেষে আলো দেখতে পাচ্ছি।

ওকলাহোমা সিটি থান্ডার হিউস্টন রকেটসের বিরুদ্ধে লেব্রন জেমস এবং স্টিফ কারি তাদের historic তিহাসিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আরও একটি অধ্যায় লেখার আগে জিনিসগুলি শুরু করবে।

যদিও লেব্রন নিয়মিত মরসুমে (14-13) কারির বিপক্ষে সামান্য প্রান্ত রেখেছেন, কারি প্লে অফগুলিতে 17-11 রেকর্ডের সাথে সুবিধা অর্জন করেছেন। উভয় খেলোয়াড়ই তাদের কেরিয়ারের শেষের চেয়ে অনেক কাছাকাছি থাকায়, সাক্ষী দেখার সুযোগগুলি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখার সুযোগগুলি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। জেমস এবং কারি এনবিএ ইতিহাসের দুটি সেরা স্কোরার। বলা হচ্ছে, প্রতিটি এনবিএ ফ্র্যাঞ্চাইজির পয়েন্টগুলিতে অর্ধ শতাব্দীর চিহ্নে পৌঁছানোর জন্য সাম্প্রতিকতম কতজন খেলোয়াড় আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?

শুভকামনা!

