‘এনবিএ প্লে অফ পয়েন্ট-প্রতি-খেলায় নেতাদের’ কুইজ

লুকা ডোনিক স্বাক্ষর সহ a তিন বছর, $ 165 মিলিয়ন লেকারদের সাথে চুক্তি সম্প্রসারণ, লস অ্যাঙ্গেলসে কিংয়ের জন্য উত্তরসূরি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানে রয়েছে। লেব্রন জেমস লেকারদের সাথে তাঁর চুক্তির চূড়ান্ত বছরে প্রবেশের সাথে এবং এই মৌসুমে ৪১ বছর বয়সী হয়ে উঠার সাথে সাথে লেকাররা অন্য একটি প্রজন্মের খেলোয়াড়ের পরিষেবাগুলি আশেপাশে একটি শিরোনামের প্রতিযোগী তৈরির জন্য সুরক্ষিত করেছিলেন।
২০২৪ মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে ডালাস ম্যাভেরিক্সের কাছ থেকে তাঁর হতবাক বাণিজ্যের পরে, ডোনিক গড়ে বেগুনি এবং সোনায় ২৮ টি নিয়মিত মরসুমের খেলায় ২৮.২ পয়েন্ট, ৮.১ রিবাউন্ডস এবং .5.৫ সহায়তা করে। ওয়েস্টার্ন কনফারেন্স প্লে অফের প্রথম রাউন্ডে টিম্বারওয়ালভসের কাছে হেরে যাওয়া সত্ত্বেও, তিনি পয়েন্টে এলএকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় এবং প্রতি-প্রতিযোগিতায় সহায়তা করার সময় প্রতি খেলায় মোট ৪১..6 মিনিট খেলেন।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। ডোনিক মাত্র 26 তবে ইতিমধ্যে পাঁচটি অল-স্টার নির্বাচন, পাঁচটি সমস্ত এনবিএ উপাধি, একটি স্কোরিং শিরোনাম এবং একটি এনবিএ ফাইনালের উপস্থিতি রয়েছে। বলা হচ্ছে, আপনি কি খেলোয়াড়দের নাম রাখতে পারেন প্রতিটি এনবিএ প্লে অফকে পয়েন্ট-প্রতি-খেলায় নেতৃত্ব দিতে?
শুভকামনা!
