‘এনবিএ ফ্র্যাঞ্চাইজি দ্বারা’ স্কোরিং নেতা ‘কুইজ

প্রয়াত লস অ্যাঞ্জেলেস লেকার্স এবং এনবিএ কিংবদন্তি কোবে ব্রায়ান্টকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা!
মূলত ১৯৯ 1996 সালে হাইস্কুলের বাইরে শার্লট হর্নেটস দ্বারা খসড়া তৈরি করা, তিনি বিগ ম্যান ভ্লেড ডিভাকের জন্য লেকারদের কাছে খসড়া রাতে লেনদেন করেছিলেন। ব্রায়ান্ট লেকারদের ২০ টি মরসুম দিয়েছেন, ১৮ টি অল স্টার দল, ১৫ টি অল-এনবিএ নোড, পাঁচটি এনবিএ শিরোনাম, দুটি স্কোরিং শিরোনাম, দুটি ফাইনাল এমভিপি পুরষ্কার এবং একটি নিয়মিত মরসুমের এমভিপি তৈরি করেছে।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। ব্রায়ান্ট যখন 2015-16 মৌসুমের পরে অবসর নিয়েছিল-historic তিহাসিক 60 পয়েন্ট (মাঠ থেকে 50 টি শটে) নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বলা হচ্ছে, প্রতিটি এনবিএ ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য সর্বকালের শীর্ষস্থানীয় স্কোরারদের মধ্যে কতজন আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
