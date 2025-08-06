‘এনবিএ মিনিট নেতারা মরসুমে’ কুইজ

১৯৯৯ সালের পর প্রথমবারের মতো নিউইয়র্ক নিক্সকে ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে ফিরে যেতে সহায়তা করার পরে, মিকাল ব্রিজগুলি চারপাশে রয়েছে। সেতু স্বাক্ষরিত ক চার বছরের, $ 150 মিলিয়ন চুক্তি সম্প্রসারণ নিক্সের সাথে, যারা 2025-26 মৌসুমে মাইক ব্রাউনতে নতুন প্রধান কোচের সাথে যাচ্ছেন। ব্রিজগুলি ২০২৪ সালের অফসনে ব্যবসায়ের মাধ্যমে নিক্সে এসেছিল, নিউইয়র্ক ভিলানোভা পণ্যের জন্য ব্রুকলিন নেটগুলিতে পাঁচটি প্রথম রাউন্ডের খসড়া বাছাই করে। এখন, তার জায়গাটি 2030 সালের মধ্যে একটি বিস্তৃত খোলা পূর্ব সম্মেলনে একজন প্রতিযোগীর উপর সেট করা আছে।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। ব্রিজের গড় গড় 14.8 পয়েন্ট, 4.0 রিবাউন্ডস এবং 2.7 সহায়তা-প্রতি-প্রতি গেম এবং 2018 সালে খসড়া তৈরি হওয়ার পর থেকে এনবিএর অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়-গেমগুলিতে এনবিএকে পাঁচবার এবং মোট মিনিট তিনবার খেলেছে। বলা হচ্ছে, ১৯৯৫-৯6 মৌসুমের পর থেকে প্রতি বছর মোট মিনিটে এনবিএর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কতজন খেলোয়াড় আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
