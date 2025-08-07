‘এনবিএ সহায়তা চ্যাম্পিয়নস’ কুইজ

আটলান্টা হকস তারকা গার্ড ট্রে ইয়ং তার পাঁচ বছরের চতুর্থ বছরে, 215 ডলার+ মিলিয়ন চুক্তির চতুর্থ বছরে প্রবেশ করছে এবং কেবলমাত্র একজন খেলোয়াড়-বিকল্পকে ফ্রি এজেন্সি থেকে পৃথক করে তিনি তার পরবর্তী চুক্তির সন্ধান করছেন। তবে ইএসপিএন -এর মার্ক স্পিয়ার্স জানিয়েছে যে আইস ট্রে স্পষ্টতই “ হতাশ,”যে তিনি এখনও চুক্তি সম্প্রসারণের বিষয়ে বাজদের কাছ থেকে কিছুই শুনেন নি।
ইয়ং লুকা ডোনিকের খসড়া দিবস বাণিজ্যতে ম্যাভেরিক্স থেকে আসার পর থেকে হকসের মুখ ছিল এবং ২০২৪-২৫ সালে তাঁর চতুর্থ কেরিয়ার অল-স্টার মরসুমে চলে আসছেন। তবে ২০২১ সালে ইস্টার্ন কনফারেন্স ফাইনালে রানের বাইরে, হকস এখন সাত বছরের ট্রে তরুণ যুগে প্লে অফের প্রথম রাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসেনি।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। প্লে অফগুলি মিস করার জন্য 40-42 এবং দুটি প্লে-ইন গেম হারানো সত্ত্বেও, ইয়ং এখনও গড়ে 24.2 পয়েন্ট এবং একটি ক্যারিয়ার সেরা 11.6 সহায়তা-প্রতি-খেলায় এনবিএকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। বলা হচ্ছে, আপনি কি 1976-77 সাল থেকে প্রতিটি এনবিএ সহায়তা চ্যাম্পিয়নটির নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
