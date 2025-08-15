You are Here
‘এনবিএ 10-ব্লক ট্রিপল-ডাবলস’ কুইজ
‘এনবিএ 10-ব্লক ট্রিপল-ডাবলস’ কুইজ

২০২৫-২6 এনবিএর অফিসিয়াল সময়সূচী শেষ হয়েছে এবং ২৮ নভেম্বর লেকার্সের বিপক্ষে লস অ্যাঞ্জেলেসে অ্যান্টনি ডেভিসের ফিরে আসা ম্যাচআপগুলির মধ্যে একটি হবে।

এটি কেবল উচ্চ-প্রোফাইল এনবিএ কাপ গ্রুপের মঞ্চের খেলা হিসাবে চিহ্নিত করে না, এটি লেকার ভক্তদের সামনে ডেভিসের প্রথম খেলাও হবে যেহেতু ভূমিকম্পের বাণিজ্য তাকে লুকা ডোনিকের জন্য ডালাস মাভেরিক্সে পাঠিয়েছিল। ব্যবসায়ের সময় লেকারদের সাথে ডেভিস তাঁর ষষ্ঠ মরসুমে ছিলেন এবং সেই সময়ে তিনি প্রতি-খেলায় ২৪.৮ পয়েন্ট এবং ১১ টি রিবাউন্ডস-এ যোগ দিয়েছিলেন; তিনটি অল-স্টার নির্বাচন, দুটি প্রথম দল অল-ডিফেন্স অনার্স এবং 2020 সালে একটি এনবিএ শিরোনাম অর্জন করা।

যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। তার বয়স -৩২ মৌসুমে প্রবেশ করা এবং পুরো ক্যারিয়ার জুড়ে আঘাতের সাথে মোকাবিলা করা সত্ত্বেও, প্রাক্তন নম্বর-ওভারভারের খসড়া বাছাই এখনও স্বাস্থ্যকর অবস্থায় এনবিএর অন্যতম উত্পাদনশীল দ্বি-মুখী খেলোয়াড়। বলা হচ্ছে, আপনি কি এনবিএ প্লেয়ারদের নাম রাখতে পারেন একটি গেমের 10 টি ব্লক বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি ট্রিপল-ডাবল রেকর্ড করতে?

শুভকামনা!

