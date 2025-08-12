এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং ব্যক্তিগতভাবে কর্মীদের বোনাস পর্যালোচনা করে

এনভিডিয়ার সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও জেনসেন হুয়াং বিশ্বের দৌড়াতে ব্যস্ত সর্বাধিক মূল্যবান সংস্থা। তবে তার এখনও বেতনভিত্তিক পর্যালোচনা করার সময় রয়েছে।
“এর সাম্প্রতিক প্যানেল পর্বেঅল-ইন পডকাস্ট“হুয়াংকে এমন একটি গোপন পুলের গুজব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যা তিনি কর্মীদের কাছে ডোল করেন।” যদি কেউ দুর্দান্ত কাজ করে তবে আপনি তাদের উপরে একগুচ্ছ আরএসইউ ফেলে দেন এবং আপনার কাছে এই ছোট্ট ব্যাগটি রয়েছে। এটি কি সত্য? “হোস্টদের একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ভেস্টিং পরিকল্পনা এবং বিতরণ সময়সূচী।)
“এটাই বাদাম,” হুয়াং প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। “হ্যাঁ, আমি এখনই আমার পকেটে নিয়ে যাচ্ছি।”
যদিও হুয়াং অস্বীকার করেছে যে এটি কীভাবে এনভিডিয়া সদর দফতরে নেমে যায়, তবে তিনি তার প্রতিদিনের দিনে আরও অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন।
“সুতরাং শোনো, সুতরাং এটিই ঘটে,” হুয়াং ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি আজ অবধি প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণ পর্যালোচনা করি। প্রতিটি চক্রের শেষে, যখন তারা এটি উপস্থাপন করে এবং তারা আমাকে প্রত্যেকের প্রস্তাবিত কমপ পাঠায়। আমি পুরো সংস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।”
এনভিডিয়ার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং ওয়াশিংটন ডিসিতে ২৩ শে জুলাই, ২০২৫ সালে অ্যান্ড্রু ডাব্লু মেলন অডিটোরিয়ামে অল-ইন এবং হিল অ্যান্ড ভ্যালি ফোরামের “এআই রেস জিতেছে” এ স্টেজে বক্তব্য রাখেন। হিল এবং ভ্যালি ফোরামের জন্য রায় রোচলিন/গেটি চিত্র
অবশ্যই, তিনি এটিকে দ্রুত করতে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করেন।
হুয়াং বলেছিলেন, “আমি এটি করার আমার পদ্ধতিগুলি পেয়েছি এবং আমি মেশিন লার্নিং ব্যবহার করি।” “আমি সব ধরণের প্রযুক্তি করি এবং আমি সমস্ত 42,000 কর্মচারীর মাধ্যমে বাছাই করি এবং আমি কোম্পানির ব্যয় বাড়ানোর সময় 100% (অপারেশনাল ব্যয়)”।
এনভিডিয়ায় কমপক্ষে ছয় বিলিয়নেয়ার সেখানে কাজ করছেন, প্রতি দীর্ঘকালীন পরিচালক এবং নির্বাহী সহ প্রতি কাজ করছেন ব্লুমবার্গ। এটি “আধা-অবসরপ্রাপ্ত” কোটিপতিদের দ্বারাও পূর্ণ যারা এখনও প্রতিদিন অফিসে ঘড়ি।
সাক্ষাত্কারে হুয়াং আরও বলেছিলেন যে এআই আগামী পাঁচ বছরে ইন্টারনেটের চেয়ে দুই দশকের তুলনায় আরও বেশি মিলিয়নেয়ারকে পুদিনা করবে।
জুলাইয়ে, চিপ জায়ান্টটি 4 ট্রিলিয়ন ডলার বাজার মূল্য অতিক্রমকারী প্রথম সংস্থা হয়ে ওঠে। এটি বর্তমানে বসে আছে $ 4.477 ট্রিলিয়ন।
হুয়াং বলেছিলেন, “আপনি যদি মানুষের যত্ন নেন,” অন্য সব কিছু নিজের যত্ন নেয়। “
