এনভিডিয়া অস্বীকার করে যে আপনার চিপগুলি চীনে অভিযোগের পরে সুরক্ষার ঝুঁকি রয়েছে চীন

আমেরিকান প্রযুক্তিগত সংস্থা এনভিডিয়া অস্বীকার করেছে যে এটি চিপস চীন সাইবারস্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (সিএসি) দ্বারা ডাকা হওয়ার পরে একটি “গুরুতর সুরক্ষা সমস্যা” প্রতিনিধিত্ব করার জন্য স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, সোমবার ইকাই নিউজ পোর্টাল জানিয়েছে।
ক্যালিফোর্নিয়ার কোম্পানির জন্য সাইবারসিকিউরিটি “গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব”, এনভিডিয়া ইঙ্গিত দিয়েছে, সিএসি গত বৃহস্পতিবার প্রকাশের পরে, যা সংস্থাকে অভিযোগ করা “ট্র্যাকিংয়ের ঝুঁকি” এবং তার “রিমোট কন্ট্রোল” এর অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং প্রমাণের জন্য অনুরোধ করতে বলেছিল চিপস এইচ 20, একটি পণ্য বিশেষত চীনা বাজারের জন্য ডিজাইন করা।
“এনভিডিয়া এর মধ্যে ‘পিছনের দরজা’ সন্নিবেশ করে না চিপস তৃতীয় পক্ষের দ্বারা দূরবর্তী অ্যাক্সেস বা নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়া, ”সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
চীনা কর্তৃপক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছে যে “সাম্প্রতিক জনসাধারণের সুরক্ষা সমস্যাগুলি নিয়ে হয়েছিল চিপস এনভিডিয়া কম্পিউটার এবং যে “মার্কিন বিধায়করা দাবি করেছেন চিপস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রফতানি করা ট্র্যাকিং এবং অবস্থান বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত। “
প্রকাশিত নোটে, সিএসি “কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের” উদ্ধৃত করেছেন, যারা অভিযোগ করেছেন যে দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্য দ্যহহ চিপস এনভিডিয়া থেকে “উন্নত স্ক্রিনিং, অবস্থান এবং রিমোট শাটডাউন টেকনোলজিস সহ সজ্জিত”।
বেইজিং ওয়াশিংটনের এই বিক্রয়কে আবার অনুমোদনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানানোর কয়েক সপ্তাহ পরে এই বিতর্ক দেখা দিয়েছে চিপস চীনের কাছে, বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধে স্থগিতাদেশ আরোপের পরে।
ও চিপ এইচ 20 হ’ল চীনা বাজারের জন্য এনভিডিয়া দ্বারা বিকাশিত নিম্ন ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্করণগুলির মধ্যে একটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরোপিত বিধিনিষেধের প্রতিক্রিয়া হিসাবে রফতানির উপর চিপস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় উন্নত – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন উভয়ের জন্য একটি কৌশলগত ক্ষেত্র, যা এখনও এই ডোমেনের বাইরের উপর নির্ভর করে।
যখন এইচ 20 কে চীনা বাজারে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তখন বেশ কয়েকটি স্থানীয় বিতরণকারীরা আরও শক্তিশালী মডেলগুলি যেমন বি 200 – ওপেনএই, গুগল বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলগুলি প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত সংস্থাগুলি দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল – যেখানে ব্রিটিশ সংবাদপত্র – যেখানে ব্রিটিশ সংবাদপত্র – যেখানে আর্থিক সময় একটি “প্রসারিত কালো বাজার” হিসাবে বর্ণিত।