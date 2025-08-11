এনভিডিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে তার প্রযুক্তি চীনে রফতানি করার জন্য অর্থ প্রদান করবে

এনভিডিয়া এবং অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইসস সেমিকন্ডুয়ার্সের মার্কিন জায়ান্টরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা রিপোর্ট করা খুব অস্বাভাবিক পদক্ষেপে চীনকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য চিপস বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের 15 শতাংশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছে।
এফপিকে লিখিত প্রতিক্রিয়াতে এনভিআইডিআইএ সংস্থা বলেছেন, “আমরা বিশ্বব্যাপী বাজারে আমাদের অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলি অনুসরণ করি।”
এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেনসেন হুয়াং হোয়াইট হাউসে গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং আমেরিকান সরকারকে তার রাজস্বের একটি অংশ প্রদান করতে সম্মত হন, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তিগত খাতে একটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক চুক্তি, ফিনান্সিয়াল টাইমস, ব্লুমবার্গ এবং নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে।
ক্যালিফোর্নিয়ার সংস্থা বেইজিং এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে প্রযুক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। দুটি শক্তির মধ্যে বাণিজ্যিক আলোচনার ক্ষেত্রে তার উন্নত “এইচ 20” চিপগুলিতে চীনা সংস্থাগুলির অ্যাক্সেস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।
“এমনকি যদি আমরা কয়েক মাস ধরে চীনে এইচ 20 (চিপ) প্রেরণ না করি তবে আমরা আশা করি যে রফতানি নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলি আমেরিকা চীন এবং বিশ্বে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দেয়,” এনভিডিয়া তার ঘোষণায় মন্তব্য করেছিলেন।
মূল ওয়ার্ল্ড সেমিকন্ডাক্টর প্রস্তুতকারক আরও জানিয়েছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 5 জি সেক্টরে যে ত্রুটিগুলি “পুনরাবৃত্তি” করতে পারে না এবং “টেলিযোগাযোগে তাদের নেতৃত্ব হারাতে” পারে না।
আমেরিকান কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য চিপ “আমরা যদি দৌড়ে প্রবেশ করি তবে বিশ্বমানের হয়ে উঠতে পারে,” এনভিডিয়া যোগ করেছেন।
গত মাসে, সংস্থাটি সর্বপ্রথম চার হাজার বিলিয়ন ডলারের বাজার মূলধনকে কাটিয়ে উঠেছে, এটি দেখিয়েছিল যে বাজারগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর কতটা বাজি ধরেছে, যা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটায়।
জুলাইয়ের শুরুতে, এনভিডিয়া বলেছিলেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এশীয় দেশে রফতানির বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধকে সরিয়ে দেওয়ার পরে তিনি চীনে তাঁর এইচ -২০ চিপের বিক্রয় আবার শুরু করবেন।
এসপিআই এএম বিশ্লেষক স্টিফেন ইনেসের মতে, চীনে বিক্রয়ের 15 শতাংশ অর্থ প্রদান “একটি নামহীন রাজনৈতিক কর”।
“এনভিডিয়া এবং এএমডি রফতানি লাইসেন্সের সোনার টিকিটের বিনিময়ে চীনে তাদের চিপস বিক্রির ১৫ শতাংশ রাজস্বকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে ১৫ শতাংশ দিতে সম্মত হয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন, এএমডির নীরবতা উল্লেখ করে।
সিলিকন ভ্যালির সদর দফতর সহ অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইস (এএমডি), বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমের মতে, এমআই 308 চিপের চীনে বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়ের 15 শতাংশ প্রদানের জন্যও গ্রহণ করা হয়েছিল, যা আগে সে দেশে রফতানিতে নিষিদ্ধ ছিল।
নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, চুক্তিটি মার্কিন সরকারকে দুই বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বহন করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার এই নতুন শুল্ক কর কার্যকর হওয়ার মুহুর্তের জন্য নির্দিষ্ট না করে “চিপস এবং সেমিকন্ডাক্টর” এর উপর 100 শতাংশ শুল্ক শুল্ক আরোপ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন।