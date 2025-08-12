এনভিডিয়া এবং এএমডি তাদের চিপস বিক্রয়ের জন্য তাদের 15% লাভ দেবে

মাইক্রোপ্রসেসরের জায়ান্টস, এনভিডিয়া y এএমডিতারা গ্রহণ করেছে আপনার চিপ বিক্রয় আয়ের 15% ভাগ করুন বিশেষায়িত কৃত্রিম বুদ্ধি (তিনি) ক চীন সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারঅর্ধপরিবাহীদের জন্য রফতানি লাইসেন্স নিশ্চিত করার জন্য একটি চুক্তির অংশ হিসাবে।
দুটি সংস্থা ভিত্তিক ক্যালিফোর্নিয়া তারা এই উন্নত চিপগুলি তৈরি করেছিল – যদিও তাদের তারকা মডেলগুলির চেয়ে কম শক্তিশালী – বিশেষত চীনা বাজারের জন্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিধিনিষেধগুলি এড়াতে 2022তবে তার রফতানিও স্থগিত করা হয়েছিল।
এটি এক ধরণের গ্রাফিক প্রসেসরকে অপরিহার্য বলে বিবেচিত কারণ তারা এআইয়ের “ত্বরণকারী”, দাবিদার কাজগুলি সম্পাদন করার জন্য একটি অপরিহার্য গণনা শক্তি সরবরাহ করে, তিনি বলেছিলেন ডিলান লোহসংযুক্ত অধ্যাপক নানিয়াং টেকনোলজিকাল বিশ্ববিদ্যালয় মধ্যে সিঙ্গাপুর।
“এটি তাদের সরঞ্জামগুলি তৈরি করছে এমন দেশ এবং সংস্থাগুলির অতৃপ্ত দাবির প্রতিক্রিয়া জানাতে এটি একটি মূল সরঞ্জাম আইপ্রাথমিকভাবে চীনে এই পরিশীলিত চিপগুলির রফতানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিধিনিষেধের সাপেক্ষে ছিল জো বিডেনজাতীয় সুরক্ষার কারণে। তারপরে, ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি স্থানান্তরের জন্য প্রণোদনা সহ নতুন সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, ”লোহ আরও যোগ করেন।
এনভিডিয়া এবং এএমডি এই ব্যবস্থাগুলির গুরুতর আর্থিক পরিণতির সতর্ক করেছে
গত এপ্রিলে, দুটি আমেরিকান চিপ নির্মাতারা এই ব্যবস্থাগুলির গুরুতর আর্থিক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। এনভিডিয়া অনুমান করা হয়েছে 5,500 মিলিয়ন ডলার এই বিধিনিষেধগুলির সংস্থার জন্য ব্যয়, যখন এএমডি সরবরাহ করেছে যে এটি কিছু বিয়োগ করতে পারে 800 মিলিয়ন ডলার এর ফলাফল।
অন্যান্য আমেরিকান চিপস সংস্থাগুলির মতো এনভিডিয়াও এই বিধিনিষেধ বাড়াতে মার্কিন প্রশাসনের চাপ দিয়েছে।
“এই চিপস এবং আরও অনেকের প্রকৃতির দ্বৈত ব্যবহার রয়েছে, যার অর্থ তারা তাদের (চীনা) বিভিন্ন উপায়ে তাদের সামরিক ক্ষমতা উন্নত করতে ব্যবহার করতে পারে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
এর মধ্যে সংঘাতের ক্ষেত্রে মার্কিন বাহিনী কর্তৃক এই চিপগুলির সম্ভাব্য ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তিনি অন্যদিকে হাইলাইট করেছিলেন চং এবং ইয়ানসহযোগী অধ্যাপক সিঙ্গাপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।
নীতি পরিবর্তন রক্ষার সময় আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি, ডেভিড স্যাকসতিনি বললেন সিএনবিসি চেয়ে এইচ 20 এটি একটি “অপ্রচলিত চিপ” ছিল এবং ওয়াশিংটন তার অবস্থান পর্যালোচনা করেছিল, কারণ এনভিডিয়ার চীনা প্রতিদ্বন্দ্বী, হুয়াওয়েতিনি “বিশাল অগ্রগতি” তৈরি করছিলেন এবং বাজারে এনভিডিয়ার ডোমেনকে হুমকি দিতে পারেন।
এদিকে, চীন চিপসের ক্ষেত্রে তার আত্ম -ব্যর্থতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে এবং এনভিডিয়া নিজেই এশিয়ান দৈত্যের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসের মুখোমুখি হয়েছে, যেহেতু রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এইচ 20 চিপসকে “সামান্য নিরাপদ” হিসাবে বর্ণনা করেছে।
আমেরিকান জায়ান্ট তাত্ক্ষণিকভাবে আশ্বাস দিয়েছিল যে তাদের চিপগুলিতে কোনও “রিয়ার ডোর” নেই যা তাদের দূর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে দেয়।