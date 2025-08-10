এনভিডিয়া চীন এইচ 20 চিপস

এনভিডিয়ার এইচ 20 চিপের ফটো চিত্র।
ভিসিজি | ভিজ্যুয়াল চীন গ্রুপ | গেটি ইমেজ
চিপ জায়ান্ট এনভিডিয়া চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের অভিযোগের জবাবে রবিবার ফিরে এসেছে যে এর এইচ 20 কৃত্রিম গোয়েন্দা চিপস চীনের জন্য একটি জাতীয় সুরক্ষা ঝুঁকি।
আগের দিন, রয়টার্স চীনা রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারক সিসিটিভির সাথে সম্পর্কিত একটি অ্যাকাউন্ট ইউয়ুয়ান ট্যান্টিয়ানকে জানিয়েছিল যে ওয়েচ্যাটে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলেছে যে এনভিডিয়া এইচ 20 চিপগুলি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত বা পরিবেশগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।
ইউয়ুয়ান ট্যান্টিয়ান নিবন্ধে বলা হয়েছে, “যখন এক ধরণের চিপ পরিবেশ বান্ধব, না উন্নত বা নিরাপদ না হয়, তখন আমাদের অবশ্যই এটি না কেনার বিকল্প রয়েছে,” ইউয়ুয়ান ট্যান্টিয়ান নিবন্ধে বলা হয়েছে, নিবন্ধটি বলেছে যে চিপস বলেছে যে চিপস একটি হার্ডওয়্যার “ব্যাকডোরের মাধ্যমে” রিমোট শাটডাউন “সহ ফাংশন অর্জন করতে পারে।”
জবাবে, এনভিডিয়ার একজন মুখপাত্র সিএনবিসিকে বলেছেন যে “সাইবারসিকিউরিটি আমাদের কাছে সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এনভিডিয়ায় আমাদের চিপগুলিতে ‘পিছনের দিকে’ নেই যা তাদের অ্যাক্সেস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রত্যন্ত উপায় দেয়।”
মঙ্গলবার এনভিডিয়া একইভাবে চীনা অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে যে এর এআই চিপগুলিতে একটি হার্ডওয়্যার ফাংশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা চিপগুলিকে দূরবর্তীভাবে নিষ্ক্রিয় করতে পারে, এটি “কিল সুইচ” নামেও পরিচিত।
সেমিকন্ডাক্টর রফতানি নিয়ন্ত্রণগুলিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তেজনা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে আরও বেড়েছে, এমনকি এনভিডিয়া তার এইচ 20 চিপ চীনে বিক্রি পুনরায় শুরু করার পরেও। চীনা রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এনভিডিয়ার অন্যান্য চিপগুলির তুলনায় এইচ 20 চিপকে নিকৃষ্ট এবং বিপজ্জনক হিসাবে তৈরি করেছে, যখন সংস্থাটি তার চিপগুলি রক্ষা করেছে।
ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক এপ্রিল মাসে স্থাপন করা এইচ -20 বিক্রয়ের উপর পূর্বের এইচ 20 শিপমেন্টের সংস্থাটির পুনঃস্থাপনের ফলে সংস্থাটির পুনরায় শুরু হয়েছিল। এনভিডিয়ার এইচ 20 চিপস-এর ফ্ল্যাগশিপ এইচ 100 এবং বি 100 চিপগুলির তুলনায় একটি কম উন্নত সেমিকন্ডাক্টর, উদাহরণস্বরূপ-2023 এর শেষদিকে উন্নত এআই চিপগুলিতে প্রাথমিক রফতানি বিধিনিষেধের পরে চীনা বাজারের জন্য এনভিডিয়া দ্বারা বিকাশ করা হয়েছিল।
কিছু এনভিডিয়া চিপগুলিতে মার্কিন রফতানি নিয়ন্ত্রণগুলি জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে যে বেইজিং এআই -তে বিস্তৃতভাবে সুবিধা অর্জনের জন্য আরও উন্নত চিপগুলি ব্যবহার করতে পারে, পাশাপাশি এর সামরিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতেও।
গত এক বছরে এনভিডিয়া স্টক।
চীনা কর্মকর্তারা, ইতিমধ্যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের মধ্যে সম্ভাব্য শীর্ষ সম্মেলনের আগে একটি বাণিজ্য চুক্তির অংশ হিসাবে উচ্চ-ব্যান্ডউইথ মেমরি চিপগুলিতে রফতানি নিয়ন্ত্রণগুলি সহজ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপ দিচ্ছেন ফিনান্সিয়াল টাইমস রিপোর্ট রবিবার, বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত লোকদের উদ্ধৃত করে।
এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং ট্রাম্পের নীতিগুলিকে সমর্থন করেছেন এবং এইচ 20 এআই চিপের জন্য রফতানি লাইসেন্সের জন্য তদবির করার পাশাপাশি। হুয়াং বলেছেন যে তিনি চান এনভিডিয়া আরও উন্নত চিপসকে চীনে পাঠাতে চান, তার স্পষ্টবাদী অবস্থানকে বোঝায় যে এনভিডিয়ার চিপস এআই কম্পিউটিংয়ের জন্য বৈশ্বিক মান হিসাবে পরিণত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বব্যাপী এআই বিকাশের উপর বাজারের আধিপত্য এবং প্রভাব বজায় রাখা শেষ পর্যন্ত আরও ভাল।
চীন এনভিডিয়ার বৃহত্তম বাজারের মধ্যে রয়েছে। এনভিডিয়া মে মাসে তার বিক্রয়কৃত এইচ 20 ইনভেন্টরিতে $ 4.5 বিলিয়ন ডলারের রাইটডাউন নিয়েছিল এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে জুলাই প্রান্তিকের জন্য এর শীর্ষস্থানীয় দিকনির্দেশনা চিপ রফতানি নিষেধাজ্ঞাগুলি ছাড়াই 8 বিলিয়ন ডলার বেশি হত।
এনভিডিয়া শেয়ারগুলি শুক্রবার 1% বেড়েছে 182.70 ডলারে এবং এই বছর 36% বেড়েছে।